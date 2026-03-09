2026. március 11. szerda Szilárd
Képernyő tőzsdei mutatókkal és készpénz euró bankjegyekkel (részvények, siker, pénz, üzlet, infláció, válság, piacok)
Gazdaság

Kőkemény figyelmeztetést adtak ki: tíz százalékos beszakadást is hozhat a tőzsdén a háborús fenyegetés

Pénzcentrum
2026. március 9. 20:01

A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra. A geopolitikai feszültség fokozódása miatt az S&P 500 index akár 10 százalékot is zuhanhat a korábbi csúcsáról - írta a Bloomberg.

Andrew Tyler, a pénzintézet globális piacelemzési vezetője hétfőn lefelé módosította az amerikai részvényekkel kapcsolatos rövid távú várakozásait. Döntését a közel-keleti konfliktus kiéleződésével, valamint a 100 dolláros lélektani határt áttörő olajárral indokolta. A bank számításai szerint a vizionált 10 százalékos korrekció nagyjából 6270 pontra nyomná le az S&P 500 indexet. Ez a múlt pénteki záróértékhez viszonyítva mintegy 7 százalékos esést jelentene.

A szakember kiemelte, hogy a piac egyelőre nem árazta be a háborús fenyegetést. A befektetők jelenleg semlegesen pozícionálják magukat, vagyis eddig nem történt érdemi kockázatcsökkentés. A múlt héten a kereskedők ráadásul kifejezetten szabadultak az energiaszektorbeli részvényektől, mivel akkor még a helyzet gyors megnyugvásában bíztak.

Az olajárak hétvégi megugrását az váltotta ki, hogy több Öböl menti állam is visszafogta a kitermelését. Ez a lépés tartós kínálati sokkal és a stagfláció veszélyével fenyeget. Tyler ugyanakkor jelezte, hogy amennyiben a fegyveres konfliktus nem húzódik el, a pesszimista forgatókönyv hamar érvényét veszítheti. A makrogazdasági fundamentumok ugyanis jelenleg továbbra is támogatják a részvénypiacokat.
Címlapkép: Getty Images
