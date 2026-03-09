A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.
Nem csak a háború miatt lőttek ki az árak: elhallgatott probléma fenyegeti a világot, elképesztő drágulás jöhet
A közel-keleti konfliktus eszkalálódása és a Hormuzi-szoros megbénulása azonnali, súlyos kőolajhiánnyal fenyegeti a világot. Ez a helyzet az egekbe hajtotta az energiaárakat. A fizikai kínálati sokk nemcsak a globális energiapiac sérülékenységére világít rá, hanem tartós inflációs nyomást is hozhat. Ráadásul a hagyományos olajmezők kimerülése és a hiányzó beruházások miatt az iparág eleve strukturális kihívásokkal küzd.
Pánikhangulat uralkodott el a tőkepiacokon: a részvényindexek esnek, több deviza gyengült, a Brent típusú kőolaj ára pedig a háború kitörése óta drasztikusan, 120 dollár közelébe emelkedett. A kiváltó ok ezúttal nem puszta geopolitikai feszültség, hanem valós fizikai áruhiány.
Az Irán és Izrael közötti konfliktus elmérgesedése – miután Izrael teheráni olajipari létesítményeket is támadott – a világ olajforgalmának legkritikusabb ütőerét, a Hormuzi-szorost is veszélyezteti. Ezen a tengeri útvonalon halad át a globális napi kőolajkereskedelem mintegy 20-21 millió hordója, valamint a cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának nagyjából ötöde. Ha ez az ellátási lánc akár csak néhány napra is megszakad, az azonnal több tízmillió hordós kiesést jelenthet a piacon.
A piac már egy elhúzódó válságra, valamint a térség energiainfrastruktúrájának szélesebb körű fenyegetettségére áraz. Ezt jól mutatja, hogy nemcsak az azonnali (spot) piaci olajárak ugrottak meg, hanem az egyéves határidős (futures) jegyzések is meredeken, 75 dollár közelébe emelkedtek. Eközben az európai gázpiacon az árak a decemberi szintek duplájára nőttek. Bár a G7-országok egyeztetnek a stratégiai kőolajkészletek esetleges felszabadításáról, a több százmillió hordónyi amerikai és kínai tartalék csak átmeneti enyhülést hozhat. A problémát strukturálisan ez a lépés sem oldja meg.
A jelenlegi válság ráadásul egy olyan piacon csapódik le, amelynek szerkezete az elmúlt húsz évben teljesen átalakult. Bár az ezredforduló után az amerikai palaolaj-forradalom megmentette a világot a komolyabb hiánytól – napi 8 millióról 22-23 millió hordóra növelve a szénhidrogén-kitermelést –, a hagyományos olajmezők többsége mára túljutott a termelési csúcsán.
Gajda Mihály, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője szerint az amerikai palaolaj nélkül a világ már a 2000-es évek közepén kínálati korlátokba ütközött volna. A nagy globális olajfelfedezések aranykora lezárult. A világ ma évente több mint 30 milliárd hordót fogyaszt, de az újonnan feltárt készletek ennek csak a töredékét teszik ki.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A rendszer így egyre inkább a drága, mélytengeri vagy magas technológiaigényű projektekre szorul, amelyek kizárólag tartósan 80-100 dollár feletti árfolyam mellett térülnek meg. Ezt a helyzetet tetézi, hogy a 2014-es árzuhanás óta az olajipari vállalatok sokkal óvatosabban ruháznak be. A kitermelés agresszív bővítése helyett manapság inkább a részvényesi juttatások növelésére, például osztalékfizetésre és részvény-visszavásárlásra fókuszálnak.
Eközben a kereslet egyáltalán nem esett vissza. Bár a fejlett nyugati országokban lassan csökken a fogyasztás, a fejlődő régiók továbbra is fűtik a piacot. Az elmúlt két évtized növekedésének mintegy 60 százalékát Kína adta. A mostani kínálati sokk különösen érzékenyen érinti az ázsiai importőröket, hiszen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj bő 80 százaléka oda tart. Nem véletlen, hogy Kína számára az energiaszuverenitás immár stratégiai kérdéssé vált. A gyors elektrifikáció mellett hatalmas kapacitású új szénerőműveket is építenek. Ezzel a hazai forrásból történő ellátás biztosítása a cél, függetlenedve a sérülékeny külső piacoktól.
Az energiaárak megugrása messze túlmutat az olajszektoron. A dráguló kőolaj azonnal növeli a fuvarozási költségeket és az ipari alapanyagárakat, ami végül az élelmiszerek árában is megjelenik, általános inflációs nyomást generálva. Ez a folyamat megkötheti a jegybankok kezét, lelassíthatja a várt kamatcsökkentési ciklusokat, és átírhatja a részvénypiaci várakozásokat is. Ha a Hormuzi-szoros körüli konfliktus tartóssá válik, az nem pusztán egy átmeneti piaci sokk lesz, hanem egy új, tartósan magasabb árkörnyezet előszobája.
Kőkemény figyelmeztetést adtak ki: tíz százalékos beszakadást is hozhat a tőzsdén a háborús fenyegetés
A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra.
Vaskos bírságot kaphatnak a magyarok, ha nem figyelnek erre a tavaszi határidőre: könnyen csapdába sétálhatunk
Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
A különleges érmék a tervek szerint december 10-én, a legrangosabb irodalmi elismerés átadásának első évfordulóján jelennek meg.
Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett.
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza
Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje.
A vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását.
Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés
Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn: nagy a baj.
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.
Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése
A tervek szerint négyezer forintos perondíjat fizetnének az utasok a budapesti reptéri vasúton, ami jóval magasabb a brüsszeli példánál.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB).
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.