Most érkezett: terheléses támadás érte az ukrán bankot, ahová a pénzt vitték Magyarországon át

A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Ideiglenesen leálltak az ukrán Oscsadbank (Takarékbank) szerverei egy feltételezett túlterheléses kibertámadás miatt. A pénzintézet ígérete szerint a szolgáltatások hamarosan helyreállnak. A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába - tudósított a HVG.
A pénzintézet tájékoztatása szerint március 9-én délelőtt 10 óra körül lépett életbe a bank biztonsági protokollja. Ezt egy feltételezett DDoS-támadás váltotta ki, ami a szerverek átmeneti lekapcsolásával járt. Jelenleg is tart a rendszerek biztonsági ellenőrzése. A bank közleménye szerint azonban az elektronikus szolgáltatások várhatóan egy órán belül újra elérhetővé válnak az ügyfelek számára.
Az Oscsadbank a múlt hét pénteken került be a hazai hírekbe, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai rajtaütöttek két ukrán pénzszállító furgonon. A járművek egy ausztriai bankfiókból szállítottak volna 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat az ukrán pénzintézetbe.
A magyar hatóságok a szállítmányt lefoglalták. A járművek személyzetét őrizetbe vették, majd kiutasították az országból. Az incidens miatt Ukrajna az Európai Unióhoz fordult. Eközben az Oscsadbank saját hatáskörben is jogi lépéseket tett a lefoglalt értékek visszaszerzése érdekében.
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa.
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök.
Az iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik.
A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt.
Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban.
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához.
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
