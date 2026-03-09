2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Most érkezett: terheléses támadás érte az ukrán bankot, ahová a pénzt vitték Magyarországon át

Pénzcentrum
2026. március 9. 12:32

Ideiglenesen leálltak az ukrán Oscsadbank (Takarékbank) szerverei egy feltételezett túlterheléses kibertámadás miatt. A pénzintézet ígérete szerint a szolgáltatások hamarosan helyreállnak. A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába - tudósított a HVG.

A pénzintézet tájékoztatása szerint március 9-én délelőtt 10 óra körül lépett életbe a bank biztonsági protokollja. Ezt egy feltételezett DDoS-támadás váltotta ki, ami a szerverek átmeneti lekapcsolásával járt. Jelenleg is tart a rendszerek biztonsági ellenőrzése. A bank közleménye szerint azonban az elektronikus szolgáltatások várhatóan egy órán belül újra elérhetővé válnak az ügyfelek számára.

Az Oscsadbank a múlt hét pénteken került be a hazai hírekbe, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai rajtaütöttek két ukrán pénzszállító furgonon. A járművek egy ausztriai bankfiókból szállítottak volna 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat az ukrán pénzintézetbe.

A magyar hatóságok a szállítmányt lefoglalták. A járművek személyzetét őrizetbe vették, majd kiutasították az országból. Az incidens miatt Ukrajna az Európai Unióhoz fordult. Eközben az Oscsadbank saját hatáskörben is jogi lépéseket tett a lefoglalt értékek visszaszerzése érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#NAV #bank #euró #arany #európai unió #ukrajna #pénzszállító #világ #kibertámadás #usd #lefoglalás #kiberbiztonság

