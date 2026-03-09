A vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását.
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza
Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje. A nagyszabású lakossági transzferek és bérkifizetések miatt alig két hónap alatt lényegében kimerült az egész éves hiánycél fele. Ennek következtében az államkassza pénzügyi mozgástér és tartalékok nélkül néz szembe a kibontakozó globális energiaválság hatásaival.
A februári, több mint kétezer milliárd forintos deficit kiugró értéknek számít. 2002 óta csupán egyetlen alkalommal, 2020 decemberében volt ennél magasabb a havi hiány. Bár a januárt még 32,3 milliárd forintos többlettel zárta a költségvetés, a februári zuhanás nyomán az első kéthavi összesített hiány 2106,8 milliárd forintra ugrott. Mivel az egész éves pénzforgalmi szemléletű hiánycél 5445 milliárd forint, ennek megközelítőleg az 50 százaléka már az év leggelején teljesült.
A magyar költségvetés éven belüli lefutása hagyományosan olyan, hogy a kiadások jelentős része az első hónapokra esik. Ennyire szélsőséges kilengésre azonban még nem volt példa. Ezt támasztja alá az is, hogy a tizenkét havi gördülő hiány 6122 milliárd forintra nőtt, ami 2022 közepe óta a legmagasabb érték. Eközben az adó- és járulékbevételek 8,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, de ez a növekedés sem tudta ellensúlyozni a kiadásokat.
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján a 2026-os büdzsét jelentősen terhelték a különböző társadalmi csoportokat célzó, nagyszabású kifizetések. A februári egyenleget drasztikusan rontotta a 13. havi nyugdíj, amely idén kiegészült a 14. havi nyugdíj első heti részletével.
Emellett jelentős terhet rótt a költségvetésre a januártól duplájára emelt, de pénzforgalmilag februárban jelentkező családi adókedvezmény, valamint a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj növelése. Most jelentkezett először az oktatásban, az egészségügyben, a szociális és kulturális ágazatban, valamint a kormányhivatalokban és az önkormányzatoknál dolgozók januári béremelésének költsége is. Tovább növelte a deficitet a közalkalmazottaknak járó, legfeljebb egymillió forintos otthontámogatás, amely önmagában 160 milliárd forintot tett ki.
A számok rávilágítanak arra, hogy a kormány a választási költekezés érdekében lényegében feladta korábbi fiskális fegyelmét. Előre borítékolható volt, hogy ezek a gazdaságpolitikai lépések szétfeszítik a költségvetés kereteit. A hiány kordában tartására tett kísérletek, mint például a szektorális különadók és az extraprofitadók fenntartása, nem nyújtottak elegendő ellensúlyt.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A legaggasztóbb fejlemény, hogy a költségvetés érdemi tartalékok és pénzügyi pufferek nélkül vágott neki az évnek. A geopolitikai feszültségek nyomán épp most kibontakozó olajválság és energiaár-robbanás egy rendkívül sebezhető magyar gazdaságot ér el. Mivel az államkasszában nem maradt pénzügyi mozgástér a negatív külső sokkok kivédésére, a kormánynak új megoldásokat kell találnia a sürgető problémák kezelésére. Ilyen kihívás például az üzemanyagpiacon kialakuló ársokk megfékezése is.
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett.
Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése
A tervek szerint négyezer forintos perondíjat fizetnének az utasok a budapesti reptéri vasúton, ami jóval magasabb a brüsszeli példánál.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB).
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.