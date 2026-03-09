Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi Hernández, a Barcelona volt vezetőedzője súlyos vádakat fogalmazott meg Joan Laporta klubelnökkel szemben. Állítása szerint 2023-ban minden feltétel adott volt ahhoz, hogy Lionel Messi visszatérjen a katalán klubhoz. Az elnök azonban személyesen akadályozta meg az átigazolást, mert attól tartott, hogy az argentin sztár hatalmi riválissá válhat - közölte az ESPN.
Xavi a La Vanguardiának adott interjújában elmondta, hogy 2023 januárjában, a világbajnoki cím megszerzése után beszélt Messivel. A játékos lelkesen fogadta a visszatérés gondolatát. A tárgyalások márciusig tartottak, Laporta pedig Jorge Messivel, a labdarúgó édesapjával a szerződés részleteit is egyeztette.
A spanyol bajnokság pénzügyi fair play szabályai sem jelentettek volna akadályt. Xavi szerint végül maga Laporta hátrált ki az üzletből, arra hivatkozva, hogy ha Messi visszatér, "háborút indít" ellene.
Az az igazság, hogy Leo azért nem jött, mert az elnök nem akarta
– szögezte le a volt edző.
Laporta hétfőn az RAC1 rádiócsatornán reagált a vádakra. Nyilatkozatában "meglepettnek és sértettnek" mondta magát, majd egy teljesen más történetet vázolt fel. Szerinte Jorge Messi járt nála otthon, és közölte, hogy Barcelonában túl nagy lenne a nyomás, ezért inkább az Inter Miamit választják. Az elnök hozzátette: Xavi feltehetően azért állt elő ezekkel az állításokkal, mert a 2024-es menesztése még mindig fáj neki.
Ugyanazokkal a játékosokkal Hansi Flick nyerni tud
– jegyezte meg Laporta.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
27
|
22
|
1
|
4
|
72
|
26
|
46
|
67
|
2.
Real Madrid
|
27
|
20
|
3
|
4
|
56
|
23
|
33
|
63
|
3.
Atletico Madrid
|
27
|
16
|
6
|
5
|
46
|
25
|
21
|
54
Xavi azonban nemcsak a Messi-ügy miatt bírálta az elnököt. Azt állította, hogy a klubnál valójában Laporta volt sógora, Alejandro Echevarría tartja a kezében a hatalmat, és ő kényszerítette ki az edzőváltást is. A szakember szerint Laporta 2024 januárjában még személyesen győzte meg őt a maradásról. Később azonban anélkül menesztette, hogy őszintén megindokolta volna a döntést. A volt edző emellett cáfolta az elnök azon nyilatkozatát is, amely szerint tíz játékostól akart volna megválni.
Az interjú időzítése nem véletlen, hiszen vasárnap elnökválasztást tartanak a Barcelonánál. Laporta legfőbb kihívója Víctor Font lesz a szavazáson. Xavi láthatóan a választás előtti napokban kívánta nyilvánosságra hozni a saját verzióját a klub kulisszatitkairól.
A szakember jelenleg nem dolgozik, bár saját bevallása szerint kapott már ajánlatokat. Egyelőre a családjával tölti az idejét. A jövőben pedig inkább egy nemzeti válogatott irányítása érdekelné, mintsem a klubfutballba való visszatérés.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul.
A vezetőség bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani.
A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
Hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.
