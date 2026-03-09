2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi

Pénzcentrum
2026. március 9. 19:16

Xavi Hernández, a Barcelona volt vezetőedzője súlyos vádakat fogalmazott meg Joan Laporta klubelnökkel szemben. Állítása szerint 2023-ban minden feltétel adott volt ahhoz, hogy Lionel Messi visszatérjen a katalán klubhoz. Az elnök azonban személyesen akadályozta meg az átigazolást, mert attól tartott, hogy az argentin sztár hatalmi riválissá válhat - közölte az ESPN.

Xavi a La Vanguardiának adott interjújában elmondta, hogy 2023 januárjában, a világbajnoki cím megszerzése után beszélt Messivel. A játékos lelkesen fogadta a visszatérés gondolatát. A tárgyalások márciusig tartottak, Laporta pedig Jorge Messivel, a labdarúgó édesapjával a szerződés részleteit is egyeztette.

A spanyol bajnokság pénzügyi fair play szabályai sem jelentettek volna akadályt. Xavi szerint végül maga Laporta hátrált ki az üzletből, arra hivatkozva, hogy ha Messi visszatér, "háborút indít" ellene.

Az az igazság, hogy Leo azért nem jött, mert az elnök nem akarta

– szögezte le a volt edző.

Laporta hétfőn az RAC1 rádiócsatornán reagált a vádakra. Nyilatkozatában "meglepettnek és sértettnek" mondta magát, majd egy teljesen más történetet vázolt fel. Szerinte Jorge Messi járt nála otthon, és közölte, hogy Barcelonában túl nagy lenne a nyomás, ezért inkább az Inter Miamit választják. Az elnök hozzátette: Xavi feltehetően azért állt elő ezekkel az állításokkal, mert a 2024-es menesztése még mindig fáj neki.

Ugyanazokkal a játékosokkal Hansi Flick nyerni tud

– jegyezte meg Laporta.

Xavi azonban nemcsak a Messi-ügy miatt bírálta az elnököt. Azt állította, hogy a klubnál valójában Laporta volt sógora, Alejandro Echevarría tartja a kezében a hatalmat, és ő kényszerítette ki az edzőváltást is. A szakember szerint Laporta 2024 januárjában még személyesen győzte meg őt a maradásról. Később azonban anélkül menesztette, hogy őszintén megindokolta volna a döntést. A volt edző emellett cáfolta az elnök azon nyilatkozatát is, amely szerint tíz játékostól akart volna megválni.

Az interjú időzítése nem véletlen, hiszen vasárnap elnökválasztást tartanak a Barcelonánál. Laporta legfőbb kihívója Víctor Font lesz a szavazáson. Xavi láthatóan a választás előtti napokban kívánta nyilvánosságra hozni a saját verzióját a klub kulisszatitkairól.

A szakember jelenleg nem dolgozik, bár saját bevallása szerint kapott már ajánlatokat. Egyelőre a családjával tölti az idejét. A jövőben pedig inkább egy nemzeti válogatott irányítása érdekelné, mintsem a klubfutballba való visszatérés.
Címlapkép: Getty Images
