Így láncolják magukhoz a dolgozókat 2026-ban a legélelmesebb munkahelyek: 10-ből 8 embernél azonnal beválik a módszer

2026. május 14. 18:29

A külföldi kiküldetés jelentősen növeli a munkavállalók lojalitását, miközben a nemzetközi mobilitás egyre fontosabb versenyképességi tényezővé válik a vállalatok számára, derül ki az EY friss nemzetközi kutatásából.

A több mint ezer HR-szakértő és nemzetközi tapasztalattal rendelkező munkavállaló bevonásával készült felmérés szerint tízből nyolc dolgozó úgy érzi, hogy a külföldi munkatapasztalat erősítette az elköteleződését jelenlegi munkaadója iránt.

A kutatás alapján a munkavállalók számára egyre fontosabb, hogy a cégek rugalmasan kezeljék a nemzetközi munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat és adminisztrációt. Ez különösen igaz a Z-generáció tagjaira.

A vállalatok oldaláról a nemzetközi mobilitás már nemcsak HR-kérdés, hanem üzleti szükséglet is. A gyorsan változó piaci környezet miatt egyre gyakrabban kell szakembereket más országokba áthelyezni beruházások vagy projektek miatt.

A cégek azonban sokszor nehezen birkóznak meg a folyamatosan változó bevándorlási, adózási és munkavállalási szabályokkal. Az EY felmérése szerint a vállalatok több mint fele az elmúlt két évben már veszített üzleti lehetőséget adminisztratív vagy bevándorlási problémák miatt.

Oláh Veronika, az EY személyügyi tanácsadási üzletágának partnere szerint komoly versenyelőnyt jelent azoknak a cégeknek, ahol a relokáció gyorsan és hatékonyan működik. Jelenleg azonban csak minden ötödik vállalat képes megbízhatóan kezelni ezeket a folyamatokat.

A kutatás szerint a cégek egyre nagyobb szerepet szánnak a mesterséges intelligenciának is. A vállalatok háromnegyede növelné a nemzetközi mobilitást támogató technológiai beruházásait, tízből hét cég pedig már AI-alapú megoldásokat használ a folyamatok egyszerűsítésére.
