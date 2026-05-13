Budapest, 2026. április 28.Az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalása az Országházban 2026. április 28-án. Középen Such György, az Országgyûlés Hivatalának fõigazgatója.MTI/Balogh Zoltán
Máris távozik egy régi motoros a parlamentből: pályázatot írnak ki a helyére, várják a jelentkezőket

2026. május 13. 09:40

Közös megegyezéssel távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának 2013 óta hivatalban lévő főigazgatója. A megüresedett tisztség betöltésére nyílt pályázatot írtak ki.

A parlamenti honlapon megjelent közlemény szerint a váltás hátterében egy új vezetési szemlélet áll. Forsthoffer Ágnes házelnök a modern kihívásokhoz és a társadalmi elvárásokhoz jobban alkalmazkodó megközelítést kíván meghonosítani. Bár a szervezet eddigi jó gyakorlatait megőrzik, a cél az, hogy a hivatal új lendülettel és friss szakmai elképzelések mentén folytassa a munkáját.

A házelnök megköszönte a távozó főigazgató több mint egy évtizedes szolgálatát, valamint az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett tevékenységét.

Az utód kiválasztása nyílt eljárásban történik. A törvény értelmében az Országgyűlés Hivatalát vezető főigazgatót a házelnök nevezi ki és menti fel, a hivatali munka pedig az ő közvetlen irányítása alatt zajlik.

