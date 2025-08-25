Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)

2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
A fizetés kérdése örök téma a munka világában: vajon mennyit ér egy hivatás és mennyit fizetnek érte ténylegesen? A legtöbb embernek határozott véleménye van a kérdéskörről, különösen akkor, ha olyan szakmákról van szó, amelyek mindannyiunk életét alapjaiban érintik. De vajon mennyire találkozik a közvélekedés a valós piaci adatokkal?

A No Fluff Jobs egy állásportál, amely transzparens bérsávos hirdetéseiről ismert. A „Szakmák megítélése Magyarországon 2025” c. legutóbbi kutatásban éppen arra kereste a választ, mennyire találkozik a közvélekedés a valós piaci adatokkal. Az eredmények talán nem kirívóan meglepőek, mégis érdemes alaposabban végiggondolni, mit üzennek. Vannak hivatások, amelyeket mindenki elengedhetetlennek tart, mégis a társadalmi fontosságukhoz képest alacsonyabbak a fizetési sávok, míg más szakmáknál inkább a túlfizetettség érzete dominál annak ellenére, hogy kevésbé vélik társadalmilag jelentős szakmának. De mely területekről is van szó valójában?

A kutatás mellett a cikk kitér a No Fluff Jobs legfrissebb, 2025 első felét górcső alá vevő bériránytűjére is, amely többek között az IT, valamint a marketing, HR és sales területekre vonatkozó valós piaci fizetési sávokat tartalmazza. Azon szakmák esetében, ahol az állásportálnak nincs közvetlen rálátása a fizetési sávra, a KSH legfrissebb statisztikái szolgálnak összehasonlítási alapként. Így a társadalmi percepciók mellett átfogóbb kép rajzolódik ki arról, milyen bérezés jellemző ténylegesen a magyar munkaerőpiacon.”

Alulfizetettnek érzett szakmák: ápolók, tanárok, rendőrök

A „Szakmák megítélése Magyarországon 2025” c. kutatás szerint a válaszadók 77%-a gondolja úgy, hogy az ápolók keresete méltatlanul alacsony, miközben 97% nélkülözhetetlennek tartja a munkájukat. Hasonlóan jelentős az ellentmondás a tanároknál és a rendőröknél: előbbiek esetében a megkérdezettek 59%-a, utóbbiaknál 62%-a sorolta őket az alulfizetett kategóriába.

A KSH 2024-es hivatalos adatai szerint a következőképpen alakulnak a bruttó átlagkeresetek az említett szakmákban:

  • Ápolók: 746 284 Ft/hó (bruttó átlag)
  • Rendőrök: 751 481 Ft/hó
  • Tanárok: 687 448 Ft (általános iskola), 735 800 Ft (középiskola), 898 682 Ft (egyetem)

Bár első ránézésre ezek az összegek nem feltétlenül tűnnek kirívóan alacsonynak, fontos figyelembe venni és mérlegelni a nettóban kézhez kapott jövedelmet, valamint azt a fizikai és mentális terhelést, amely e szakmákat jellemzi.

Orvosok és gazdálkodók: eltérő társadalmi megítélés

Az orvosok esetében megosztott a közvélemény: 47% szerint megfelelően keresnek, ugyanakkor 32% még mindig alulfizetettnek tartja őket. A KSH szerint az általános orvosok bruttó átlagbére 1 396 114 Ft, a szakorvosoké pedig 2 092 133 Ft havonta.

Ez a megosztott társadalmi megítélés részben abból fakadhat, hogy a szakmán belül hatalmas különbségek vannak a jövedelmekben: míg a szakorvosok keresete jóval az átlag felett van, az általános orvosoké ennél lényegesen alacsonyabb. Emellett az egészségügyi rendszer terheltsége és az orvosok leterheltsége miatt sokan úgy érzik, hogy a magasabb bérek is csak részben kompenzálják a szakma felelősségét és munkaintenzitását. Így nem meglepő, hogy a közvélemény egy része megfelelőnek tartja a fizetésüket, másik része viszont továbbra is alulfizetettséget érzékel.

 A gazdálkodókkal szemben már más a társadalmi megítélés.  45%-a a megkérdezetteknek úgy látja, hogy nincsenek megfelelően megfizetve, miközben csak 27% szerint van rendben az anyagi elismerésük.

Gazdálkodó szakma bruttó átlagkeresete (FEOR 61 kategóriába sorolt agrárfoglalkozások) a KSH adatok szerint átlagosan 335 865 Ft/hó (zöldségtermesztő) és 563 789 Ft/hó (tejfeldolgozó, tejtermékgyártó) közé esik függően a pontos tevékenységtől.

A gazdálkodók alacsony anyagi megbecsültsége több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt jövedelmük erősen időjárás- és piacfüggő, másrészt sokan saját vállalkozásban dolgoznak, így nincs fix bérük és a bevételeik gyakran szezonálisak. Emellett a támogatások elsősorban nem a munkabéreket növelik, hanem a termelés költségeit fedezik. A mezőgazdasági munka társadalmi presztízse továbbra is alacsony, holott napjainkban már komoly szaktudást, technológiai ismereteket és folyamatos alkalmazkodást igényel. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a közvélemény továbbra is alulértékeli ezt a létfontosságú, mégis láthatatlanul végzett munkát.

Megfelelő fizetés? Programozók, könyvelők, értékesítők

A közvélemény szerint bizonyos szakmákban a jövedelmek összességében arányban állnak a munkaterheléssel. A felmérésben a programozók és fejlesztők esetében a válaszadók 54%-a vélekedett úgy, hogy keresetük megfelelő. A könyvelők megítélése hasonlóan kedvező: 52% szerint fizetésük összhangban van a munkájukkal. A kereskedelmi képviselők esetében már csak 39% tartja arányosnak a bérezést, ugyanakkor többségük még így is elfogadhatónak látja a kereseti szintet.

A KSH adatai megerősítik, hogy ezek a szakmák az átlag körül vagy kissé afölött helyezkednek el: a könyvelők átlagbére 677 507 Ft, a kereskedelmi képviselőké 651 590 Ft. Bár nem tartoznak a kiemelkedően fizetett munkakörök közé, a társadalmi percepció szerint a jövedelmük arányos a felelősséggel és a munkaterheléssel. Informatikai területen ezzel szemben jóval magasabbak a számok: az IT-szakemberek átlagosan 1 001 359 Ft-ot, a szoftverfejlesztők pedig 1 246 716 Ft-ot keresnek havonta.

A HR, marketing és média területén dolgozók megítélése szintén kiegyensúlyozott:

  • HR szakemberek: 40% szerint megfelelő a bérük, 19% viszont túlzottnak tartja.
  • Marketingesek: 36% gondolja arányosnak a fizetésüket, 25% szerint viszont túlfizetettek.
  • Újságírók: 28% szerint kapnak megfelelő bért, 17% szerint pedig a keresetük meghaladja a tényleges értéküket.

A KSH 2024-es statisztikái alapján a bruttó átlagkeresetek:

  • HR szakember: 735 064 Ft/hó
  • Marketing szakember: 653 661 Ft/hó
  • Újságíró: 688 342 Ft/hó

Az ügyvédek esetében megosztottabb a kép. Bár 35% megfelelőnek tartja a bérezést, a többség (51%) túlfizetettnek látja a szakmát (34% „inkább”, 17% „határozottan”). Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a KSH szerint az ügyvédek bruttó átlagbére 2024-ben mindössze 431 235 Ft volt havonta – ami jóval alacsonyabb a közhiedelemben élő „jól kereső” ügyvéd képénél. A látszólagos ellentmondás oka lehet, hogy sokan a presztízs és a nagy irodák által kínált magas keresetek alapján ítélik meg a szakmát, miközben számos ügyvéd kisebb praxisban, szerényebb jövedelemmel dolgozik. Ráadásul sokan egyéni vállalkozóként tevékenykednek, így a statisztikák nem mindig tükrözik a valós bevételeket.

Túlfizetettnek tartott területek és fizetési sávok

Három szakma messze kiemelkedik ebben a kategóriában:

  • Politikusok: 87% szerint keresetük túl magas, ezen belül 66% határozottan így gondolja.
  • Influenszerek: 70% szerint túlfizetettek, 44% teljes mértékben egyetért ezzel.
  • Sportolók: 67% gondolja, hogy keresetük aránytalanul magas, 35% határozott véleményként.

A KSH szerint a politikusok bruttó átlagkeresete széles skálán mozog: a törvényhozók és miniszterek 2 263 869 Ft-ot, míg a helyi önkormányzati vezetők átlagosan 889 497 Ft-ot keresnek havonta. A sportolók bruttó átlagbére 1 664 793 Ft volt 2024-ben. Az influenszerek esetében nincs önálló FEOR-kategória, mivel tevékenységük több területhez – például marketing, PR vagy média – is kapcsolódhat. Az azonban biztos, hogy a társadalom nehezen tudja összeegyeztetni az általuk kapott extrém magas jövedelmeket a hozzáadott értékkel, főleg mivel a kiemelkedő kereset valójában egy szűk elit sajátja

A cikkben korábban bemutatott KSH hivatalos átlagkereseti adatok csak egy szeletét adják a valóságnak. Érdemes ezért arra is ránézni, hogy a munkaadók ténylegesen milyen fizetéseket kínálnak az álláshirdetésekben. Ezt mutatja be a No Fluff Jobs minden évben megjelenő Bériránytűje (Salary Guide), amely az állásportálon közzétett, transzparens bérsávos hirdetések alapján nyújt részletes áttekintést a piaci fizetésekről.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Salary Guide nem minden szakmára tartalmaz adatot: csak azokra a területekre, ahol ténylegesen vannak releváns álláshirdetések. Így például az egészségügyben vagy az oktatásban továbbra is a KSH hivatalos statisztikái szolgálnak megbízható referenciaként.

Fizetési sávok a No Fluff Jobs Salary Guide alapján

Mivel a No Fluff Jobs IT-specifikus állásportálként indult, ezen a területen érhetők el a legmélyebb és legrészletesebb adatok. A riportban a különböző pozíciók fizetése kategóriánként és szenioritás szerint kerül bemutatásra. Íme néhány példa:

HR

  • Junior: 486 544 – 585 432 Ft
  • Mid: 640 751 – 848 679 Ft
  • Senior: 877 349 – 1 128 705 Ft

Marketing

  • Junior: 549 336 – 648 694 Ft
  • Mid: 699 736 – 823 440 Ft
  • Senior: 976 378 – 1 362 718 Ft

Sales / Értékesítés

  • Junior: 590 696 – 731 602 Ft
  • Mid: 741 942 – 896 478 Ft
  • Senior: 984 838 – 1 375 690 Ft

IT területek

Fullstack fejlesztő

  • Junior: 549 101 – 917 393 Ft
  • Mid: 991 230 – 1 362 812 Ft
  • Senior: 1 424 476 – 1 797 844 Ft

Frontend fejlesztő

  • Junior: 573 212 – 1 022 156 Ft
  • Mid: 992 217 – 1 227 828 Ft
  • Senior: 1 375 032 – 1 817 020 Ft

Backend fejlesztő

  • Junior: 550 229 – 797 026 Ft
  • Mid: 973 464 – 1 483 320 Ft
  • Senior: 1 391 153 – 1 950 547 Ft

A Bériránytű tehát kiegészíti a KSH hivatalos adatait azzal, hogy valós képet ad arról, milyen fizetési sávok szerepelnek ténylegesen a munkáltatók álláshirdetéseiben. A riport teljes terjedelmében még részletesebb bontást tartalmaz, amely segít az álláskeresőknek a reális bérigény meghatározásában, a munkaadóknak pedig a versenyképes bérsávok kialakításában.

A teljes Salary Guide és  A szakmák megítélése Magyarországon 2025 c. kutatás elérhető a No Fluff Jobs oldalán.

KSH forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0208.html

(x)
#fizetés #ksh #átlagbér

