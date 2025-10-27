Döbbenet, mennyit keresnek ma a magyar kétkezi melósok: brutálisan kilőttek az órabérek

A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére egy új elemzés szerint. Ez 8,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2091 forintos értéket. A felsőbb bérkategóriákban ettől kissé elmaradó mértékben emelkedtek a bérek ebben az időszakban.

A Moore Hungary több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 2024 harmadik negyedévéhez képest 6,9 százalékos bérnövekedést tapasztalt. A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák azt mutatják, hogy immár nincsen olyan országrész, ahol a fizikai átlagórabér jelentősen elmaradna a 2000 forintos szinttől.

Jelenleg három olyan régió van, ahol ez az érték 1950 és 2000 forint között mozog: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, illetve Dél-Dunántúl. A többi régióban jellemzően 2200-2300 forint között alakul ez az érték. Kivételt képez a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország, amely minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az órabérek átlagos nagysága immár közelíti a 3100 forintos szintet is.

Immár fél éve gyakorlatilag azonos szinten áll a kékgalléros átlagórabér, ami azt mutatja, hogy az előző évekhez képest idén eddig kevesebb foglalkoztató hajtott végre évközi béremelést. Ugyanakkor éves szinten továbbra is 8 százalék feletti a bérnövekedés üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben 3-4 százalékos reálbérnövekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben. Bár a korábbi, kétszámjegyű béremeléshez szokott munkavállalók jelentős része a mostaninál intenzívebb emelkedést várna el, erre csak a későbbiekben látszik reális lehetőség. Egyes csoportok nettó munkabére ennek ellenére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedhet: júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák SZJA-mentessége is felfelé korrigálja majd a fizetések összegét

– mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

„A szellemi középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad az átlagtól, ebben a szegmensben 7 százalék alatti bérnövekedést tudtunk kimutatni. Bár ez is néhány százalékkal növelte a bérek vásárlóerejét, kérdés, hogy a visszafogott béremelések mellett a cégek hosszabb távon mennyire lesznek képes megtartani a munkaerőt. Egyelőre ugyanakkor nem tapasztalunk jelentősebb fluktuációt ezen a területen, a kilépési ráta az elmúlt negyedévben 3 százalék alatt maradt. A kivárás oka, hogy a jelenlegi piaci környezetben a középvezetői szegmensben is nehezebb munkahelyet váltani

– magyarázta Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere.

Az országos szinten már több mint 60 ezer főt foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetői esetében a béremelések átlagos mértéke 7,6 százalékos volt az elmúlt 12 hónap során a Moore Hungary adatai szerint. Itt is visszaesett a fluktuáció: a kilépési forgalom nagysága mindössze 1,7 százalékos volt.

