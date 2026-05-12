Elfogott a rendőrség egy magyar szexuális bűnözőt: nem semmi helyen húzta meg magát a hatóságok elől

A spanyol hatóságok Tenerifén fogták el azt a magyar férfit, aki kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények miatt szerepelt Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) április végén kezdte meg a 37 éves K. Gy. S. felkutatását, miután kiderült, hogy a férfi külföldre menekült. A nyomozás során a hatóságokhoz több bejelentés is érkezett a szökevény lehetséges tartózkodási helyével kapcsolatban.

A magyar nyomozók az összegyűjtött információkat azonnal megosztották a spanyol társszervekkel. Ennek köszönhetően egy összehangolt nemzetközi akció keretében csaptak le a férfire a dél-tenerifei Los Abrigos településen - számolt be róla a police.hu. A gyanúsított Magyarországnak történő átadásáról a spanyol bíróság dönt majd.