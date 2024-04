Tömegével keresik a magyar nőket Ausztriába: 700 ezres fizetést adnak, pici nyelvtudás is elég

Ausztriában már készülnek a nyári szezonra, takarító és szobalány munkakörbe toboroznak magyar munkavállalókat az osztrák hotelekben idénymunkára, 4-5 hónapra. A nyelvtudás alapszinten elvárás, viszont ezen kívül elég nyitottak a jelentkkezőkkel. A fizetés havonta bruttó 720 ezer forint és a szállást illetve, sok helyen még az étkezést is támogatják a vendéglátóhelyek.

Ugyan most ért csak véget a téli szezon, de már nagy erőkkel kezdetét vette a felkészülés a következő időszakra. Úgy tűnik a munkaerőből most sincs elég az osztrák hotelekben, ugyanis számos hirdetés árasztotta el az internetet, melyekben szobalányok és takarítók jelentkezését várják. A Wirtschaftsbund-Stellenmonitor minden hónapra összegyűjti, hogy ágazatonként hogyan áll a munkaerőhiány Ausztriában.

Januárról februárra összességében minden szektorban munkaerő növekedés látható. Januárban a vizsgált 15 kategóriából 8 esetén volt negatív érték a decemberi adatok képest, tehát decemberről januárra azokban a szektorokban erős emberhiány mutatkozott. Ehhez képest februárra mindenhol pozitív százalék értékek láthatóak, különös tekintettel a turizmus és vendéglátásra, ahol még januárban -3,2%-os hiány mutatkozott, azonban februárra 15,73%-al nőttek a munkaerő adatok.

Ez, annak fényében nem meglepő, hogy számos hotel és vendéglátóhely jó idejében elkezdett felkészülni a nyári szezonra és már most rengeteg hirdetést találni, ahol külön magyar munkavállalók jelentkezését várják szobalány, takarító (Mitarbeiter, Housekeeping) munkakörbe. A hirdetésekben külön feltüntetésre kerül, hogy kizárólag szezon időszakra keresnek, tehát nagyjából maximum 4-5 hónapra.

Szobalány, takarító állások Ausztriában

Megvizsgáltunk pár szobalány, takarító hirdetést az interneten és megállapítható, hogy a legtöbb helyen (az általunk vizsgáltak esetén kivétel nélkül mind) fizetésen felül biztosítanak kint ingyenes szállást, mosást, internet elérhetőséget és olyan hely is akad, ahol az élelmezés egy részét is finanszírozzák (egyszeri étkezést). De ezeken felül érdemes tisztában lenni azzal, hogy az idénymunkában kint dolgozók is számos egyéb juttatásban is részesülnek, ilyen például a családi pótlék is. A témában egy korábbi cikkünkben egy kint tevékenykedő HR szakértővel beszélgettünk, aki részletesen kifejtette, hogy mit érdemes tudni, mielőtt kimennénk idénymunkára.

Az elvárások között a nyelvtudáson kívül más nem szerepel (de ebben is nagyon különböző szinteket várnak el a különböző vendéglátóhelyek), a tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is várják. A következő táblázatban kigyűjtöttünk 5 különböző vendéglátóhely bér ajánlatát és feltüntettük, hogy milyen szintű nyelvtudást igényelnek és melyik városban található az adott szálláshely.

A levezetésünk során az egyszerűség kedvéért a táblázatban található bruttó összegek átlagával számoltunk, ami havonta 2 283 euró. Azonban fontos kiemelni, hogy más ennyi fizetésből kint megélni, mint itthon, mivel arányosan Ausztriában minden drágább is. Így megnéztük, hogy havonta ez az átlagosan bruttó 715 635 forint, mennyi pénznek felel meg itthon. Ehhez szükségük van a vásárlóerő-paritásos átváltási tényező (GDP) és a piaci árfolyam árszínvonalának arányára a két összevetendő ország esetén. Így egy rövid számolást követően megkapjuk, hogy ha az osztrákoknál keresünk nagyjából bruttó 720 ezer forintnak megfelelő eurót, az ugyanolyan, mintha itthon megkeresnénk havonta kb. bruttó 520 ezer forintot.

Ezt az összeget nettóba is átszámolhatjuk, viszont ebben az osztrák nettó-bruttó százalékot kell figyelembe venni. A kalkulátor szerint, ha valaki kint bruttó 2 000 eurót keres, nagyjából 1 600 eurót kap érte nettó, tehát az általunk kiírt hirdetések béreinek átlagának nettó értéke megközelítőleg 1 822 euró nettó, ami mai árfolyamon számolva 411 735 forintnak felel meg.

Tehát átlagosan nettó közel 420 ezer forintnak felel meg itthon a kinti fizetés és ez már a nettó érték.

A magyar adatokhoz viszonyítva a KSH legfrissebb kalkulációja szerint 2023 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 427 700 forint volt, tehát Ausztriában a szobalányok havonta nagyjából a magyar átlagkeresetet tudhatják magukénak.

Ez, az adatbázis alapján az itthoni hasonló munkakörökre már nem teljesül. Magyarországon az intézményi takarító és kisegítő foglalkozásban a bruttó átlag kereset mindösszesen 296 ezer forint volt 2023-ban, amivel a top 20 legrosszabbul kereső foglalkozások listájára került. Bruttó 296 ezer forint az nettóban nem éri el a 200 ezer forintot sem, nagyjából 179 ezer forintra tehető, ami bőven a nettó 427 700 forintos átlagkereset alatt helyezkedik el.