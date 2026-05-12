A Mol leveléből kiderül, hogy szerdára várhatóan kimerül a stratégiai tartalékból származó dízelkészlet.
Jöhet a sírig tartó munka Magyarországon: erről biztos nem szóltak az időseknek
Európa társadalma egyre öregszik, ami komoly terhet ró a munkaerőpiacra és az ellátórendszerekre. A kontinensen már több a 65 év feletti, mint a 14 év alatti. A gazdaság fenntarthatósága érdekében ezért kulcsfontosságúvá vált az 55 év feletti munkavállalók megtartása. Magyarországon az elmúlt időszakban kiemelkedően nőtt ennek a korosztálynak a foglalkoztatási rátája. Szakmai tapasztalatuk és magas képzettségük miatt az ő munkában tartásuk a versenyképesség megőrzésének alapfeltétele.
Az alacsony születésszámok és a növekvő várható élettartam miatt az Európai Unió lakossága rohamosan idősödik. Ma már minden ötödik uniós polgár 65 év feletti, sőt, az Unió szintjén jelenleg kevesebb a 14 év alatti gyermek, mint az időskorú. Bár az arányok tagállamonként változnak, a kontinens lakosságának medián életkora már megközelíti a 45 évet. A fiatal bevándorlóknak köszönhetően például Luxemburg, Málta és Svédország társadalma valamivel lassabban öregszik.
A demográfiai változások egyre nagyobb terhet rónak az aktív korúakra. Míg jelenleg átlagosan három munkavállalóra jut egy eltartott nyugdíjas, a becslések szerint 2050-re ez a demográfiai függőségi ráta kettő az egyhez arányra fog romlani.
A gazdaság és az ellátórendszerek fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen, hogy az emberek minél tovább a munkaerőpiacon maradjanak. Ehhez azonban nem elegendő pusztán az egyéni szándék. A vállalatok részéről is szükség van a rugalmas foglalkoztatási formák, például a részmunkaidő kialakítására, valamint a folyamatos képzések biztosítására. Sokan ugyanis a nyugdíjkorhatár elérése után már nem heti negyven órában szeretnének dolgozni.
A fokozódó munkaerőhiány miatt az uniós tagállamok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a tapasztaltabb korosztály megtartására. Az 55–64 évesek foglalkoztatási rátája másfél évtized alatt 44 százalékról 66 százalék fölé emelkedett. A skandináv és a nyugat-európai országok élen járnak az idősebbek aktívan tartásában, míg a dél-európai államok egy része jelentős lemaradásban van. Eközben kitolódott a tényleges nyugdíjba vonulási kor is: az uniós polgárok átlagosan 61 éves koruk felett lépnek ki a munkaerőpiacról. Érdekesség, hogy míg számos kelet- és dél-európai országban a nyugdíjasok többnyire anyagi kényszerből dolgoznak tovább, addig Nyugat-Európában, valamint Magyarországon is a legtöbben azért maradnak aktívak, mert szeretik a hivatásukat.
A hazai munkaerőpiacon rendkívül pozitív folyamatok indultak el. Magyarország uniós szinten is az egyik legnagyobb növekedést érte el, miután az 55–64 éves korosztály foglalkoztatási rátája 33,6 százalékról 72 százalék fölé ugrott. A statisztikák alapján az 55–59 évesek körében még kiemelkedően magas, 84 százalékos az aktivitási ráta. A 60. életév betöltése után azonban ez a mutató drasztikusan csökken. A nőknél a munkaerőpiactól való elszakadás hamarabb megkezdődik a férfiakhoz képest. Ez a tendencia részben a Nők 40 kedvezményes nyugdíjlehetőségnek tudható be.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A munkáltatóknak már csak azért is érdemes hosszú távon számolniuk az idősebb generációval, mert képzettségi mutatóik kifejezetten jók. Az 55–64 éves hazai munkavállalók negyede felsőfokú végzettségű, ami megegyezik az uniós átlaggal. Ezen belül a nők körében különösen magas a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya.
Az 55 év feletti munkavállalók kiszorulása a munkaerőpiacról több fronton is rontaná Magyarország versenyképességét. A vállalatok jól képzett, jelentős tapasztalattal bíró szakembereket veszítenének el, akiket a szűkülő fiatal generációkból egyre nehezebb pótolni. Emellett a munka világában való aktív részvétel bizonyítottan javítja az idősek életminőségét és jóllétét. Ez a folyamat végső soron az egészségügyi és a szociális ellátórendszerre nehezedő demográfiai nyomást is enyhíti.
Elfogott a rendőrség egy magyar szexuális bűnözőt: nem semmi helyen húzta meg magát a hatóságok elől
A gyanúsított Magyarországnak történő átadásáról a helyi bíróság dönt majd.
Vajon mennyire számít a siker? És mit értünk egyáltalán alatta? Pénzt, karriert, elismerést, vagy valami egészen mást? Mutatjuk!
Kíméletlen ultimátumot adtak a legfiatalabb munkavállalók: ha ezt meglépi a cég, azonnal felállnak az asztaltól
A legfiatalabb munkavállalói generáció tudatosabb a munkahelyi jóllét kereteit illetően: ők reagálnak legerősebben a túlzott munkaterhelésre.
Több mint ezer dolgozójától vált meg egy népszerű magyarországi üzletlánc: kiderült, mi áll a háttérben
Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma.
Dúlnak az indulatok a magyar munkahelyeken: senki sincs biztonságban - sanyarú idők várnak a dolgozókra
Egy év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalom a magyarok körében: minden ötödik válaszadó valós veszélyként éli meg, hogy elveszítheti az állását.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Öt év szolgálati idő után francia állampolgárság is járhat, de az odáig vezető út rendkívül megterhelő.
Az Aldinál immár tizenharmadik hónapja tart a létszámcsökkenés, a munkaerő-kölcsönző cégeknél pedig az élénkülés jelei látszanak.
Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár
Hiába a rekordalacsony tao, a magyar adórendszer több területen is kiugró terheket jelent.
Megdöbbentő különbségek az európai adóterhekben: a gyerekes családok járhatnak a legjobban, ha jól választanak országot
Az európai dolgozók között óriási különbségek vannak abban, hogy fizetésük mekkora részét viszi el a személyi jövedelemadó.
Van egy varázs összeg, ami felett a magyarok boldogan maradnak a munkahelyükön: kiderült, mi még az elvárás
A cafeteria a dolgozók szemében nem bérpótlék, hanem a megbecsülés egyik legerősebb jele – derül ki egy 2025-ös cafeteria kutatásából.
Az Európai Unióban minden ötödik dolgozó rendszeresen munkába áll hétvégén is, derült ki az Eurostat friss elemzéséből.
A választási eredmény jelentős gazdasági fordulat lehetőségét hordozza magában a Pensum Group Nyrt. szerint.
Nem készül el határidőre a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai átültetése.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
Júniustól felfüggesztené a vendégmunkások behozatalát a Tisza-kormány, ám a friss adatok szerint több tízezer külföldi dolgozó tartja mozgásban a magyar gazdaság kulcságazatait.
Fordulat a magyar munkaerőpiacon: megtört a sokéves tendencia, ők lettek a bérrendezések igazi nyertesei
Megtört egy évek óta tartó tendencia a hazai munkaerőpiacon.
Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba.
Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.
A visszalépés azért is váratlan, mert Szécsi még szerdán is arról beszélt, hogy az Orbán-kormány sportban és mezőgazdaságban elért eredményei miatt vállalta el a politikai...
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n