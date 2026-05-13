Iszonyatos pénzt kaszál Miamiban Lionel Messi: leesik az állad, mennyit kap a világbajnok sztár

Lionel Messi továbbra is az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legjobban fizetett játékosa. Éves alapfizetése 25 millió dollár, ami több mint kétszerese a liga második legjobban kereső futballistája bérének - írta a BBC Sport.

Az MLS játékosszakszervezete által közzétett adatok Messi tavaly októberi szerződéshosszabbítását tükrözik. A jövő hónapban 39. életévét betöltő argentin csatár az Inter Miamival írt alá új megállapodást. Ennek értelmében alapfizetése megduplázódott, garantált összjövedelme pedig évi 28,3 millió dollárra (20,9 millió fontra) rúg.

A bajnokság második legjobban kereső játékosa a Los Angeles FC-hez igazolt Szon Hungmin. A dél-koreai támadó 10,4 millió dolláros (7,7 millió font) alapfizetést kap, míg garantált jövedelme 11,2 millió dollárt (8,3 millió fontot) tesz ki. A 33 éves, korábban a Tottenhamben futballozó csatár ezzel valamivel többet keres, mint az Inter Miami argentin középpályása, Rodrigo de Paul, vagy a San Diego FC mexikói szélsője, Hirving Lozano.

Fontos megjegyezni, hogy a közzétett összegek nem tartalmazzák a szponzori bevételeket. Szintén nem foglalják magukban Messi azon opcióját, amelynek révén tulajdonrészt szerezhet a David Beckham társtulajdonában álló Inter Miamiban.

Messi 2023-ban csatlakozott a floridai klubhoz, ahol azóta 64 alapszakasz-mérkőzésen 59 gólt szerzett. A csapattal 2025-ben megnyerte a bajnoki címet jelentő MLS-kupát, a legutóbbi szezonban pedig 29 találatával ő lett a liga gólkirálya. Emellett mindkét eddigi teljes észak-amerikai idényében elnyerte a legértékesebb játékosnak járó MVP-díjat.