2026. május 13. szerda Szervác, Imola
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
1 2 5 10 100 Különböző dollárbankjegyek egy halomban háttérként. Pénzügyi koncepció
Sport

Iszonyatos pénzt kaszál Miamiban Lionel Messi: leesik az állad, mennyit kap a világbajnok sztár

Pénzcentrum
2026. május 13. 11:24

Lionel Messi továbbra is az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legjobban fizetett játékosa. Éves alapfizetése 25 millió dollár, ami több mint kétszerese a liga második legjobban kereső futballistája bérének - írta a BBC Sport.

Az MLS játékosszakszervezete által közzétett adatok Messi tavaly októberi szerződéshosszabbítását tükrözik. A jövő hónapban 39. életévét betöltő argentin csatár az Inter Miamival írt alá új megállapodást. Ennek értelmében alapfizetése megduplázódott, garantált összjövedelme pedig évi 28,3 millió dollárra (20,9 millió fontra) rúg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bajnokság második legjobban kereső játékosa a Los Angeles FC-hez igazolt Szon Hungmin. A dél-koreai támadó 10,4 millió dolláros (7,7 millió font) alapfizetést kap, míg garantált jövedelme 11,2 millió dollárt (8,3 millió fontot) tesz ki. A 33 éves, korábban a Tottenhamben futballozó csatár ezzel valamivel többet keres, mint az Inter Miami argentin középpályása, Rodrigo de Paul, vagy a San Diego FC mexikói szélsője, Hirving Lozano.

Lionel Messi
Csapata: Inter Miami CF
Posztja: támadó
Nemzetisége: argentín
Életkora: 39 év
Szerződése lejár: 2028. december 30.
Piaci értéke: 15M €
Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

Fontos megjegyezni, hogy a közzétett összegek nem tartalmazzák a szponzori bevételeket. Szintén nem foglalják magukban Messi azon opcióját, amelynek révén tulajdonrészt szerezhet a David Beckham társtulajdonában álló Inter Miamiban.

Messi 2023-ban csatlakozott a floridai klubhoz, ahol azóta 64 alapszakasz-mérkőzésen 59 gólt szerzett. A csapattal 2025-ben megnyerte a bajnoki címet jelentő MLS-kupát, a legutóbbi szezonban pedig 29 találatával ő lett a liga gólkirálya. Emellett mindkét eddigi teljes észak-amerikai idényében elnyerte a legértékesebb játékosnak járó MVP-díjat.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #bérek #labdarúgás #usa #futball #sportgazdaság #lionel messi #MLS

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:53
11:39
11:34
11:31
11:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
1 hete
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
6 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
1 hete
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 11:30
In vitro fehérjeemészthetőségi vizsgálatokra épülő folyékony prestarter takarmányozási koncepció (x)
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!