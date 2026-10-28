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Itt a rendelet Babavárósok mentőövéről: így úszható meg a kőkemény büntetés, ha mégse jön össze a gyerek

Pénzcentrum
2026. október 28. 06:49 3 perc

November 1-jén lép hatályba a Tisza-kormány új rendelete, amely jelentős pénzügyi könnyítéseket vezet be azon házaspárok számára, akiknél nem teljesült a támogatott hitelekhez kötött gyermekvállalási feltétel. A büntetőkamatok és a szigorú, egyösszegű visszafizetés helyett mostantól automatikus kamatmentes részletfizetés, alacsony jövedelem esetén akár egymillió forintos tartozáselengedés, valamint kedvezőbb kamatszabályozás vár az érintettekre - írja a Portfolio.

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Korábban a kamattámogatás elvesztésekor 120 napon belül, egy összegben kellett visszafizetni az addig igénybe vett támogatást, részletfizetést pedig csak szigorú méltányossági vizsgálat után engedélyeztek. Az új szabályozás ezt leegyszerűsíti, így az érintettek a banknál tett egyszerű bejelentéssel automatikusan 24 havi kamatmentes részletfizetést kérhetnek.

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A könnyítés visszamenőleg is érvényes, így azok is élhetnek vele, akiknek a 120 napos fizetési határideje még nem járt le. Fontos azonban, hogy ha valaki két hónapig nem fizeti a törlesztőrészleteket, a bank automatikusan átadja az ügyet a kormányhivatalnak behajtásra.

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Új elemként jelenik meg a jövedelemalapú tartozáselengedés a 2026. október 31-ig megkötött szerződéseknél. Ha a háztartásban az egy főre jutó igazolt bruttó havi jövedelem nem éri el az aktuális bruttó minimálbér összegét, a kormányhivatal egymillió forintot elenged a visszafizetendő kamattámogatásból. Ha a teljes tartozás ennél kisebb, a teljes összeget törlik.

Ezt a kedvezményt a részletfizetéssel együtt lehet igényelni a 120 napos határidőn belül, ilyenkor pedig a fennmaradó összegre már 48 havi kamatmentes részletfizetés jár. A jóváírás abban az esetben érvényesíthető, ha a gyermekvállalási határidő lejárt, vagy ha a pár elvált. Nem jár viszont a kedvezmény például külföldre költözés vagy a gyermek háztartáson kívüli nevelése esetén.

A gyermekvállalás elmaradása esetén eddig életbe lépő büntetőkamatokat is átalakítják. A 2026. november 1-jétől kötött új szerződéseknél az ügyleti kamatplafon jelentősen csökken, így a támogatás elvesztése után az adósok kedvezőbb feltételek mellett törleszthetik tovább a hitelt. A meglévő, október 31-ig megkötött szerződések esetében a rendelet arra ösztönzi a bankokat, hogy az ügyfelek kérésére csökkentsék a kamatokat a havi törlesztőrészlet mérséklése érdekében. A pénzintézeteknek húsz napjuk van arra, hogy értesítsék azokat az ügyfeleket, akiknek a törlesztőrészlete a támogatás elvesztése miatt már megemelkedett.

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A rendelet egy évvel meghosszabbítja az eredetileg ötéves gyermekvállalási határidőt azok számára, akik igazolni tudják, hogy a határidő lejártáig legalább három lombikkezelésen vettek részt, vagy folyamatban van egy örökbefogadási eljárásuk. Az ehhez szükséges igazolásokat főszabály szerint a határidő lejárta előtti napig kell benyújtaniuk a banknak.

Speciális szabályok vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeknél a határidő éppen 2026. október 31-én jár le. Ezeknél a kamattámogatás csak az év végén, december 31-én szűnik meg. A bankoknak december 1-jéig kell tájékoztatniuk az ügyfeleket, és a 120 napos ügyintézési határidő is csak ekkor veszi kezdetét. Az esetleges egyéves hosszabbításhoz szükséges orvosi vagy örökbefogadási igazolásokat ezekben a speciális esetekben egészen december 31-ig be lehet nyújtani.

További lényeges változás, hogy ha valaki jogosulatlanul szüneteltette a törlesztést, a jövőben az elmaradt részleteket már nem terheli késedelmi kamat, kizárólag az elmaradt összeget kell megfizetni. Az ügyfeleknek ugyanakkor számolniuk kell azzal, hogy a méltányossági eljárások ügyintézési ideje a korábbi 15 napról az általános 30 napra emelkedik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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