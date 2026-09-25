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Hitel

Fontos bejelentés a magyar számlatulajoknak: teljesen ingyenessé vált ez a népszerű funkció

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 09:32

A Wise ügyfelei globálisan mintegy ezermilliárd forintnak megfelelő összeget takarítottak meg 2025-ben azzal, hogy a határon átnyúló pénzügyeiket nem a hagyományos bankokon keresztül intézték. A fintechóriás mára a lakossági nemzetközi utalások 5 százalékát kezeli, több mint ezer fős budapesti központja pedig az ország egyik legnagyobb modern technológiai bázisává nőtte ki magát. A vállalat vezetői szerint a legnagyobb kihívást továbbra is a bankok rejtett devizaátváltási költségei jelentik, amelyek egy esetleges magyarországi euróbevezetéssel szinte teljesen megszűnnének - derül ki a Portfolio interjújából.

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Bár a forint viszonylag kis devizának számít, a lakosság és a digitalizálódó hazai vállalkozások nemzetközi kitettsége rendkívül magas, legyen szó külföldi munkavállalásról, tanulmányokról vagy globális ügyfélkörről. A cég 2020-ban közvetlenül integrálódott a hazai fizetési rendszerbe, legújabb fejlesztésük révén pedig – a Qvik és a fizetési kérelmek használatával – a magyar ügyfelek már teljesen ingyenesen és azonnal feltölthetik a számláikat.

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"A tíz éve megnyitott budapesti Wise iroda jóval több egy egyszerű szolgáltatóközpontnál. Az itt dolgozó több mint száz mérnök és termékmenedzser valódi döntési jogkörrel rendelkezik, és olyan globális fejlesztéseken dolgozik, amelyek világszerte több tízmillió felhasználóhoz jutnak el. Mivel a régióban kevés a tapasztalt termékfejlesztő, a vállalat saját képzési programmal biztosítja a szakember-utánpótlást, amivel hosszú távon a teljes hazai technológiai ökoszisztémát is erősíti." - mondta el Kristo Käärmann vezérigazgató az interjúban.

A vállalat működésének legfőbb hajtóereje a devizaváltásokhoz kapcsolódó rejtett banki költségek elleni küzdelem. Amikor az ügyfelek hagyományos bankoknál váltanak pénzt vagy kártyával fizetnek külföldön, a pénzintézetek gyakran a bankközi középárfolyamra rátett, rejtett felárakkal dolgoznak.

Ezt az átláthatatlan gyakorlatot az európai szabályozások igyekeznek visszaszorítani, de a tapasztalatok szerint a nemzeti felügyeletek – köztük a Magyar Nemzeti Bank is – sok esetben nem kényszerítik ki kellő szigorral a transzparenciát. A cég számításai szerint egy esetleges magyarországi euróbevezetés rendkívül komoly gazdasági előnyökkel járna: a forint-euró átváltások megszűnésével a magyar gazdaság hatalmas összegeket nyerne vissza a tranzakciós súrlódások és a rejtett díjak eltűnésével.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A belső folyamatok és az ügyfélélmény javításában egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia. A globálisan több mint ezer fős mérnökcsapat kódolási és tesztelési feladatai mellett az operációs területeken, például a csalásfelderítésben és az ügyfélszolgálaton is aktívan használják a technológiát. A részben Budapesten fejlesztett intelligens chatbotot rendkívül óvatosan, fokozatosan vezették be, szigorúan ügyelve arra, hogy a felhasználók valódi megoldásokat kapjanak, és továbbra is megmaradjon a lehetőség az emberi ügyintézővel való kapcsolatfelvételre.

Bár a 2025-ös adatok alapján a vállalat már óriási szeletet hasít ki a globális piacból, a vezetőség a fennmaradó 95 százalék megszerzésére fókuszál. Ennek érdekében nemcsak a közvetlen ügyfélkapcsolataikat bővítik újabb funkciókkal, hanem a háttérben egyre több hagyományos pénzintézettel – például az UniCredittel, a Morgan Stanley-vel és a Standard Chartereddel – is partnerségre lépnek. A céljuk az, hogy banki infrastruktúraként beépülve azoknak is gyorsabb, olcsóbb és átláthatóbb nemzetközi fizetési élményt nyújtsanak, akik ragaszkodnak a saját, hagyományos bankjukhoz.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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