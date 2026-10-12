Erre nagyon figyelj készpénzfelvételnél: egy vagyont bukik, aki ezt benézi az ATM-nél

A Revolut bankkártyákkal történő hazai készpénzfelvételekkel kapcsolatban számos hír látott napvilágot az utóbbi időben. Az Erste Bank például nem terhel be már külön ATM használati díjat a kérdéses kártyákkal történő készpénzfelvételek után. De miért nem terhel be díjat és mi következhet ebből? Ezzel foglalkozott elemzésében a Bankmonitor.

A Revolut magyar fióktelepének indulásával lehetőséget biztosít a jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel kihasználására is. Vagyis a szolgáltató által kibocsátott kártyákkal is fel lehet venni bármely hazai ATM-ből havonta összesen maximum 300 ezer forintot legfeljebb két részletben díjmentesen.

Igen ám, de két olyan hazai szolgáltató is van Magyarországon, amelyik a saját ATM használatáért külön díjat számol fel külföldi kártyák esetén. Az egyik ilyen szolgáltató az Erste Bank, a másik az OTP.

Ezek közül az Erste Bank külön kiemelte, hogy a Revolut kártyák után már nem terhelnek díjat. Az Erste lépése azonban nem kivételezés, hanem a saját szabályaiknak, hirdetményeiknek megfelelő eljárás.

Nem most, és nem egyedi esetként döntöttünk a készpénzfelvételi díjakról. Nem számítunk fel eszközhasználati díjat a magyar BIN kóddal rendelkező kártyák esetében. A Revolut kártyáinál a magyar BIN kódra való átállás fokozatosan történt, és mára lezárult.

- ecsetelte a bank.

Vagyis az Erste a kérdéses díjtétel szempontjából már magyarnak tekinti a Revolut bankkártyákat.

Elviekben a kártyatársaságok szabályai alapján nem a kibocsátó ország, illetve annak kódja számít, hanem az, hogy a kérdéses kártyához milyen számlatartomány (BIN range) tartozik és ez melyik országhoz van rendelve. Jelen ismereteink szerint ezen BIN kód/tartomány alapján a Revolut magyar ügyfelek részére kibocsátott kártyái magyarnak minősülnek.

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Ezt követően joggal merülhet fel a kérdés, hogy az OTP hogyan jár el.

Az OTP Bank folyamatosan vizsgálja a piaci és jogszabályi folyamatokat és ezek alapján hozza meg stratégiai döntéseit.

- közölte a pénzintézet a Bankmonitor megkeresésére.

A Bankmonitor szerint a múlt héten még az OTP beterhelte a hirdetményben szereplő 1999 forintos díjat. Emiatt minden Revolut kártyával rendelkező ügyfélnek azt javasolják, hogy az OTP bankautomatáinak használata során győződjenek meg arról, hogy milyen díjat számolna fel az automatát üzemeltető bank a tranzakciók után. Ezt az ATM-nek ki kell írnia a készpénzfelvétel során.

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