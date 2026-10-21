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Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
A szülők bevonása a lakáshitelbe akár a nagyobb kölcsön vagy a lakásvásárláshoz szükséges finanszírozás kulcsa is lehet, ám a döntés komoly pénzügyi kockázatokkal járhat. A bankok eltérő életkori korlátokat alkalmaznak, a nyugdíjba vonulás is befolyásolhatja a hitelbírálatot, ráadásul a szülő későbbi hitelfelvételét is megnehezítheti a szerepvállalás. Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére elmondta, milyen feltételekkel vonhatók be a szülők a lakáshitelekbe, és melyek azok a buktatók, amelyekkel a családoknak az Otthon Start vagy a 10 százalékos önerő igénylésekor is számolniuk kell.
Egyre több család számára jelenthet megoldást, ha a fiatalok lakásvásárlásakor a szülők jövedelmét is bevonják a hitelbírálatba, hiszen így akár nagyobb kölcsönhöz is juthatnak, vagy kedvezőbb feltételekhet. A segítségnek azonban nagy ára lehet.
De pontosan milyen feltételekkel vonhatók be a szülők egy lakáshitelbe, hogyan számít a jövedelmük, és milyen buktatókkal kell számolni az Otthon Start vagy a 10 százalékos önerő esetében? Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére összegezte a tudnivalókat.
Nem mindegy, hány éves a szülő a hitel lejáratakor
A bankok jelzáloghiteleknél felső életkori korlátot határoznak meg, amely jellemzően nem a hitelfelvétel, hanem a futamidő lejáratának időpontjára vonatkozik. A pontos határ pénzintézetenként eltérhet, és az is számít, hogy az idősebb személy milyen szerepet tölt be a hitelügyletben.
A banki tájékoztatók alapján a K&H-nál az adósnak a futamidő alatt nem szabad betöltenie a 75. életévét. Ha ez mégis bekövetkezne, másik adóstárs bevonására van szükség. Az OTP-nél szintén a 75 év a korhatár: ha az adós a futamidő alatt betölti ezt az életkort, további biztosíték szükséges. Ez lehet a hitel futamidejére és összegére szóló hitelfedezeti életbiztosítás, vagy olyan adóstárs bevonása, aki a futamidő végéig nem tölti be a 75. életévét. A Raiffeisen szintén legfeljebb 75 éves életkort enged meg a hitel lejáratakor, miközben a hiteligényléskor legalább 18 évesnek kell lenni.
Az UniCredit szigorúbb korhatárt alkalmaz: az adós a hitel lejáratakor legfeljebb 73 éves lehet. A bank tájékoztatója szerint, ha az ügyfél a futamidő végére elmúlna 66 éves, a hitel lejáratáig szóló hitelfedezeti életbiztosítás megkötése javasolt, de nem kötelező.
Ezek a feltételek nem feltétlenül jelentik azt, hogy egy idősebb szülő minden esetben kizárható az adóstársak közül. A bankok ugyanis eltérő szabályokat alkalmazhatnak, ha több, jövedelmével felelő személy vesz részt az ügyletben. Egyes pénzintézetek ilyenkor a fiatalabb szereplő életkorát veszik figyelembe, mások azt is megvizsgálják, hogy a fiatalabb adós jövedelme elér-e egy meghatározott szintet. Olyan banki gyakorlat is létezik, amelyben a magasabb jövedelmű szereplő életkora a meghatározó, függetlenül attól, hogy ő az adós vagy az adóstárs.
Működőképes lehet egyes bankoknál az is, ha az idősebb szereplő köt egy hitelfedezeti életbiztosítást a kölcsönre. Ez azt jelenti, hogy egy tragédia esetén - a kérdéses személy halála - a biztosító kifizeti a fennálló tartozást. Ilyen biztosítás mellett egyes bankok eltekintenek az adott személynél az életkori korláttól. Azt tudni kell, hogy ezen biztosításnak díja van, ami erősen függ az életkortól
- magyarázta Argyelán József. Hozzátette: fontos, hogy a nyilvános banki tájékoztatók nem feltétlenül tartalmazzák az összes részletszabályt, ezért a konkrét hitelügyletnél az adott pénzintézet egyedi feltételei is meghatározók lehetnek.
A szülő jövedelme nem minden esetben számít teljes egészében
A szülő bevonása azért lehet előnyös, mert a bank alapesetben összeadja az adós és az adóstárs jövedelmét, és ezek alapján határozza meg, mekkora havi törlesztőrészlet vállalható a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató, vagyis a JTM szabályai szerint.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bank minden esetben automatikusan, teljes egészében figyelembe veszi a szülő jelenlegi fizetését - figyelmeztet Argyelán József.
Egyes pénzintézetek azt is vizsgálják, hogy az érintett a futamidő alatt eléri-e a nyugdíjkorhatárt. Ha igen, a várható jövedelemcsökkenés miatt a jelenlegi fizetését csökkentett mértékben vehetik figyelembe.
A háztartás összetétele szintén számíthat: bizonyos bankok nagyobb súlyt adhatnak az adós saját háztartásában élők jövedelmének, mint az azon kívül élő személyek bevételeinek.
A szülő meglévő hitelei ugyancsak befolyásolják a számítást. A bank nemcsak a bevont adóstárs jövedelmét, hanem a már fennálló kölcsöneinek törlesztőrészleteit és egyéb kötelezettségeit is figyelembe veszi. Így előfordulhat, hogy a szülő bevonásával csak kis mértékben nő a felvehető hitelösszeg.
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Argyelán József szerint a bankok jellemzően elfogadják önálló jövedelemként, mivel stabil bevételi forrásnak tekintik. Más a helyzet, ha valaki még dolgozik a hitelfelvételkor, de a futamidő alatt nyugdíjba vonul: ilyenkor az egyes bankok speciális szabályai befolyásolhatják a hitelbírálatot.
Több tízezer forinttal is nőhet a havi törlesztő
A szülő adóstársként történő bevonásának egyik legnagyobb buktatója, hogy az életkori korlát miatt lerövidülhet a futamidő. Ez jelentősen megemelheti a havi törlesztőrészletet, és akár azt is eredményezheti, hogy a hitel a plusz jövedelem ellenére sem lesz vállalható.
Argyelán József egy példával is szemléltette a különbséget. Ha valaki 20 millió forint lakáshitelt venne fel 25 éves futamidőre, 6,5 százalékos kamat mellett, a havi törlesztőrészlete hozzávetőleg 134 ezer forint lenne. Ha a szükséges jövedelem hiányában idősebb adóstársat von be, ám emiatt a futamidő csak 15 év lehet, a havi részlet már körülbelül 174 ezer forintra emelkedne.
Ez havi mintegy 40 ezer forintos különbség, ami komoly többletterhet jelenthet a családnak. Vagyis önmagában a magasabb összesített jövedelem nem garantálja, hogy a hitelfelvétel kedvezőbb feltételekkel valósulhat meg.
A szülő későbbi hitelfelvételét is megnehezítheti
Az adóstársi szerepvállalás nem csupán a jelenlegi hitelügyletre van hatással. Ha a szülő később maga is kölcsönt szeretne felvenni, a bank a hitelbírálat során figyelembe veszi a gyermek lakáshitelét is. Emiatt csökkenhet a később felvehető hitel összege, még akkor is, ha a szülő a gyakorlatban nem fizeti a gyermek törlesztőrészleteit.
A legfontosabb kockázat azonban maga az adóstársi felelősség. Ez nem egyszerű segítségnyújtás: ha a gyermek nem fizeti a kölcsönt, a bank az adóstárstól, vagyis a szülőtől is követelheti a törlesztést. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a szülő jövedelme is végrehajtás alá kerülhet.
Éppen ezért a döntés előtt nemcsak azt érdemes mérlegelni, hogy a szülő jövedelme mennyivel növeli a felvehető hitelösszeget, hanem azt is, hogy a család képes lenne-e kezelni a törlesztést akkor is, ha a gyermek átmenetileg vagy tartósan fizetésképtelenné válna.
Az Otthon Startnál is vannak korlátozások
Az államilag támogatott konstrukcióknál további szabályokra is figyelni kell. Az Otthon Start hitelnél a szülő adóstársként bevonható, ennek azonban fontos következménye van: később ő maga már nem veheti fel ezt a hitelt, és egy másik Otthon Start-kölcsönben sem vállalhat adóstársi szerepet.
Ez különösen akkor lehet lényeges, ha a szülőnek több gyermeke van, és mindketten igénybe vennék a támogatott hitelt. Ha az egyik gyermek kölcsönéhez már bevonták a szülőt, a másik gyermek hitelügylete során ez a lehetőség már nem áll rendelkezésre.
A 10 százalékos önerő alkalmazásánál is fontos feltétel, hogy valamennyi adós és adóstárs megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. Így hiába számít elsőlakás-vásárlónak a hitelt felvevő gyermek, ha a bevont szülő nem felel meg ennek a feltételnek, a vásárlás nem finanszírozható a kedvezményes, 10 százalékos önerővel.
A szülő bevonása tehát valóban segíthet a szükséges jövedelem előteremtésében, de a döntés előtt érdemes a banki életkori szabályokat, a futamidőt, a meglévő tartozásokat és a későbbi hitelfelvételi lehetőségeket is mérlegelni. A magasabb elérhető hitelösszeg ugyanis nem feltétlenül jelent kedvezőbb vagy biztonságosabb konstrukciót.
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