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A banki tisztviselő keze a hitelek kiszámításánál
Hitel

Mától gyökeresen megváltoznak a hitelfeltételek az Ersténél: így spórolhatsz százezreket a törlesztőn

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 11:03

A lépéssel az új ügyfelek havonta több ezer, a teljes futamidő alatt pedig akár több százezer forintot is megtakaríthatnak a hiteltörlesztésen - írta meg a Bankmonitor.

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A mai naptól jelentősen, akár 2 százalékponttal is csökkentette a személyi kölcsönök kamatait az Erste Bank a legalább 3 millió forintos igénylések esetén. A fedezetlen személyi kölcsönök piaca folyamatosan bővül, a bankok közötti élesedő verseny pedig kedvezően hat a hitelfeltételekre.

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Míg a 3 millió forint alatti igényléseknél a kamatszintek változatlanok maradtak – összegtől függően 16,99 és 18,99 százalék között mozognak –, a nagyobb hitelösszeget választók érdemi, 35–200 bázispontos mérséklődést tapasztalhatnak. A leglátványosabb csökkenés a 3 és 4 millió forint közötti sávban történt, ahol az eddigi 13,99 százalékos kamat 11,99 százalékra esett vissza. A 4 millió forint feletti kategóriákban a kamatszint fokozatosan csökken, 10 és 15 millió forint közötti igénylésnél pedig a korábbi 11,79 százalék helyett már 11,44 százalékon áll meg.

Ezek a standard kamatok további feltételek teljesítésével még lejjebb szoríthatók, a korábban megszokott kedvezmények ugyanis érvényben maradtak. A bank továbbra is engedményt ad a számlára érkező jövedelem alapján: havi 214 ezer forintos jóváírásnál 0,5 százalékpont, 500 ezer forint felett pedig már 2 százalékpont a kedvezmény. Ezenfelül a hitelhez kapcsolódó törlesztésvédelmi biztosítás megkötése és fenntartása további 0,4 százalékpontos kamatelőnyt jelent az adósoknak.

A gyakorlatban ez a kamatvágás komoly megtakarítást eredményez. Ha egy ügyfél a jelenlegi, nagyjából 3,5 millió forintos átlagos hitelösszeget veszi fel 7 éves futamidőre, és nettó 700 ezer forintos jövedelme az Ersténél vezetett számlájára érkezik, biztosítás nélkül is 9,99 százalékos kamattal kaphatja meg a kölcsönt. Tegnapig ezt csak 11,99 százalékos kamat mellett tehette volna meg. A havi törlesztőrészlet így közel 61 700 forintról 58 ezer forint körülire mérséklődik, ami havonta mintegy 3700 forintos, a 7 éves futamidő alatt pedig összesen több mint 310 ezer forintos spórolást jelent.

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Kiemelten fontos, hogy az új, kedvezőbb feltételek kizárólag a mai naptól megkötött szerződésekre érvényesek, a már meglévő hitelek kamata a korábban rögzített szinten marad.

Bár az Erste Bank frissített ajánlata határozottan vonzóbbá vált a piacon, a hitelfelvételt tervezőknek továbbra is érdemes alaposan összehasonlítaniuk a különböző pénzintézetek ajánlatait, hiszen a legkedvezőbb konstrukciót mindig az egyéni jövedelem, a kívánt futamidő és a felvenni kívánt hitelösszeg együttesen határozza meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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