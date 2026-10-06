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Most működik igazán a legális banki trükk: százezreket nyerhetsz egy egyszerű lépéssel, nem érdemes várni

Szánthó Péter
2026. október 6. 13:03

Drasztikusan olcsóbbá váltak a személyi kölcsönök az elmúlt hónapokban, így aki még a magas kamatok időszakában vett fel hitelt, annak most érdemes lehet újraszámolnia a lehetőségeit. A Pénzcentrum kalkulátorának friss adatai szerint már 10 százalék körüli THM-mel is elérhetők ajánlatok, azaz egy korábban felvett, 18 százalékos kamatozású kölcsön kiváltásával akár több százezer forintot is meg lehet spórolni. Mutatjuk, mikor éri meg lecserélni a régi hitelt, és melyek most a legkedvezőbb ajánlatok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Drasztikus változás állt be a magyar bankokban: a személyi kölcsönök átlagos kamatlába a 2023. januári közel 19,5 százalékról 2026 augusztusára 13,6 százalékra csökkent, egy év alatt is 1,8 százalékponttal mérséklődött. A régi, fix kamatú hitel ettől még ugyan nem lesz olcsóbb, de a kedvezőbb feltételeket hitelkiváltással érdemes kihasználni.

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Sokan tartanak tőle, de a személyi kölcsön kiváltása általában nem jelent különösebben bonyolult folyamatot az ügyfél számára. Az új hitel igénylésekor jelezni kell, hogy a kölcsön célja a meglévő tartozás kiváltása, az új bank pedig a hitelbírálat után - a szükséges dokumentumok és a fennálló tartozás igazolása alapján - folyósítja az összeget. A régi hitelt ezt követően lezárják, az ügyfél pedig már az új, kedvezőbb feltételekkel felvett kölcsönt törleszti tovább. 

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, milyen ajánlatokkal találkozhatnak manapság a hitelfelvevők, illetve mennyit jelent egy kedvezőbb kölcsönnel kiváltani a meglévő, drága hitelünket.

A lejárat előtt is százezreket lehet nyerni

Nézzünk egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy valaki 2024 januárjában 5 millió forintot vett fel öt évre, 18 százalékos fix kamattal. A havi törlesztőrészlete ebben az esetben mintegy 127 ezer forint.

Ha a kölcsönt 2026 októberéig rendben fizette, akkor 33 havi törlesztésen van túl, és még 27 részlet van hátra. Ha nem változtat semmin, a hátralévő 27 hónap alatt összesen mintegy 3,43 millió forintot kellene még kifizetnie. A fennálló tőketartozás azonban ekkor már csak mintegy 2,80 millió forint.

Ezt a tartozást most egy jóval kedvezőbb kamatozású hitellel is ki lehet váltani. A Pénzcentrum kalkulátorában jelenleg első helyen szereplő CIB Bankos ajánlat például a 2,8 millió forintos, kettő és negyed éves hitelnél 129 228 forintos havi törlesztőrészletet és 10,49 százalékos THM-et jelent.

Oké, magasabb a törlesztő, de van egy csavar a történetben!

Ugyanis így a fennálló 2,8 millió forintos tőketartozás finanszírozása végül jóval olcsóbb lesz, mintha az ügyfél maradt volna az eredeti, drága hitelénél. Az új kölcsönnel a legvégén 3,1 millió forintot kellene visszafizetni, szemben a régi konstrukció még hátralévő 3,43 millió forintos összköltségével.

Vagyis nagyjából 330 ezer forintot lehetne megtakarítani a hitel lecserélésével, még úgy is, hogy a törlesztőrészlet elenyésző mértékben magasabb - azaz az adósnak lényegében semmilyen plusz terhet nem jelent.

Tisztán látható tehát, hogy sok esetben nem feltétlenül kell megvárni egy személyi kölcsön lejáratát, ha a régi hitel kamata jóval magasabb a most elérhető ajánlatokénál, még a futamidő vége előtt is érdemes lehet újraszámolni, hogy megéri-e a kiváltás. És nem csak a törlesztőt kell nézni!

Mennyi egy 5 millió forintos személyi kölcsön törlesztője manapság?

A Pénzcentrum kalkulátorának 5 éves futamidejű, 5 millió forintos hitelösszegre vonatkozó ajánlatai között nagyon szoros a verseny (a kalkulációban 70 hónapos munkaviszonnyal és 550 ezer forintos nettó jövedelemmel számoltunk). A három legkedvezőbb konstrukció között alig néhány ezer forint a különbség a teljes visszafizetésben.

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Jelenleg az első helyen a CIB Előrelépő Személyi kölcsön „A” ügyfélminősítéssel áll. A kalkuláció szerint a havi törlesztőrészlet 105 754 forint, a THM 10,26 százalék, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 345 273 forint. A konstrukció a kalkulátor szerint bankváltás nélkül is elérhető.

A második helyen az UniCredit Bank Fix kamatú személyi kölcsöne szerepel. Ennél 105 779 forintos induló havi törlesztőrészlettel, 10,27 százalékos THM-mel és 6 346 761 forintos teljes visszafizetéssel számol a kalkulátor. Bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 50 ezer forint jóváírás is elérhető.

A harmadik helyre a Raiffeisen Személyi Kölcsön került. Itt 105 965 forintos induló havi törlesztőrészlet, 10,35 százalékos THM és 6 357 884 forintos teljes visszafizetés látható. Ennél a konstrukciónál a kalkulátor hitelbírálati díj elengedését is feltünteti.

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Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!

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Címlapkép: Getty Images
Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide!
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