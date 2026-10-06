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Most működik igazán a legális banki trükk: százezreket nyerhetsz egy egyszerű lépéssel, nem érdemes várni
Drasztikusan olcsóbbá váltak a személyi kölcsönök az elmúlt hónapokban, így aki még a magas kamatok időszakában vett fel hitelt, annak most érdemes lehet újraszámolnia a lehetőségeit. A Pénzcentrum kalkulátorának friss adatai szerint már 10 százalék körüli THM-mel is elérhetők ajánlatok, azaz egy korábban felvett, 18 százalékos kamatozású kölcsön kiváltásával akár több százezer forintot is meg lehet spórolni. Mutatjuk, mikor éri meg lecserélni a régi hitelt, és melyek most a legkedvezőbb ajánlatok.
Drasztikus változás állt be a magyar bankokban: a személyi kölcsönök átlagos kamatlába a 2023. januári közel 19,5 százalékról 2026 augusztusára 13,6 százalékra csökkent, egy év alatt is 1,8 százalékponttal mérséklődött. A régi, fix kamatú hitel ettől még ugyan nem lesz olcsóbb, de a kedvezőbb feltételeket hitelkiváltással érdemes kihasználni.
Sokan tartanak tőle, de a személyi kölcsön kiváltása általában nem jelent különösebben bonyolult folyamatot az ügyfél számára. Az új hitel igénylésekor jelezni kell, hogy a kölcsön célja a meglévő tartozás kiváltása, az új bank pedig a hitelbírálat után - a szükséges dokumentumok és a fennálló tartozás igazolása alapján - folyósítja az összeget. A régi hitelt ezt követően lezárják, az ügyfél pedig már az új, kedvezőbb feltételekkel felvett kölcsönt törleszti tovább.
A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, milyen ajánlatokkal találkozhatnak manapság a hitelfelvevők, illetve mennyit jelent egy kedvezőbb kölcsönnel kiváltani a meglévő, drága hitelünket.
A lejárat előtt is százezreket lehet nyerni
Nézzünk egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy valaki 2024 januárjában 5 millió forintot vett fel öt évre, 18 százalékos fix kamattal. A havi törlesztőrészlete ebben az esetben mintegy 127 ezer forint.
Ha a kölcsönt 2026 októberéig rendben fizette, akkor 33 havi törlesztésen van túl, és még 27 részlet van hátra. Ha nem változtat semmin, a hátralévő 27 hónap alatt összesen mintegy 3,43 millió forintot kellene még kifizetnie. A fennálló tőketartozás azonban ekkor már csak mintegy 2,80 millió forint.
Ezt a tartozást most egy jóval kedvezőbb kamatozású hitellel is ki lehet váltani. A Pénzcentrum kalkulátorában jelenleg első helyen szereplő CIB Bankos ajánlat például a 2,8 millió forintos, kettő és negyed éves hitelnél 129 228 forintos havi törlesztőrészletet és 10,49 százalékos THM-et jelent.
Oké, magasabb a törlesztő, de van egy csavar a történetben!
Ugyanis így a fennálló 2,8 millió forintos tőketartozás finanszírozása végül jóval olcsóbb lesz, mintha az ügyfél maradt volna az eredeti, drága hitelénél. Az új kölcsönnel a legvégén 3,1 millió forintot kellene visszafizetni, szemben a régi konstrukció még hátralévő 3,43 millió forintos összköltségével.
Vagyis nagyjából 330 ezer forintot lehetne megtakarítani a hitel lecserélésével, még úgy is, hogy a törlesztőrészlet elenyésző mértékben magasabb - azaz az adósnak lényegében semmilyen plusz terhet nem jelent.
Tisztán látható tehát, hogy sok esetben nem feltétlenül kell megvárni egy személyi kölcsön lejáratát, ha a régi hitel kamata jóval magasabb a most elérhető ajánlatokénál, még a futamidő vége előtt is érdemes lehet újraszámolni, hogy megéri-e a kiváltás. És nem csak a törlesztőt kell nézni!
Mennyi egy 5 millió forintos személyi kölcsön törlesztője manapság?
A Pénzcentrum kalkulátorának 5 éves futamidejű, 5 millió forintos hitelösszegre vonatkozó ajánlatai között nagyon szoros a verseny (a kalkulációban 70 hónapos munkaviszonnyal és 550 ezer forintos nettó jövedelemmel számoltunk). A három legkedvezőbb konstrukció között alig néhány ezer forint a különbség a teljes visszafizetésben.
Jelenleg az első helyen a CIB Előrelépő Személyi kölcsön „A” ügyfélminősítéssel áll. A kalkuláció szerint a havi törlesztőrészlet 105 754 forint, a THM 10,26 százalék, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 345 273 forint. A konstrukció a kalkulátor szerint bankváltás nélkül is elérhető.
A második helyen az UniCredit Bank Fix kamatú személyi kölcsöne szerepel. Ennél 105 779 forintos induló havi törlesztőrészlettel, 10,27 százalékos THM-mel és 6 346 761 forintos teljes visszafizetéssel számol a kalkulátor. Bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 50 ezer forint jóváírás is elérhető.
A harmadik helyre a Raiffeisen Személyi Kölcsön került. Itt 105 965 forintos induló havi törlesztőrészlet, 10,35 százalékos THM és 6 357 884 forintos teljes visszafizetés látható. Ennél a konstrukciónál a kalkulátor hitelbírálati díj elengedését is feltünteti.
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Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!Create your own user feedback survey
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