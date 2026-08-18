A magyarok többsége nem tud róla: már 400 ezer forintos fizetéstől is élvezhetik ezt a kiváltságot

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A magyar prémiumbanki szektor 2026 első félévében is újabb csúcsokat döntött, a kezelt vagyon ugyanis meghaladta a 11 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig megközelítette a 760 ezret. Bár a növekedés üteme a korábbi évekhez képest enyhén lassult, az átlagos prémiumügyfél továbbra is 15 millió forint körüli megtakarítással rendelkezik. A piacvezető töretlenül az OTP, miközben a szolgáltatók a jövőre nézve már visszafogottabb bővüléssel, valamint az adózási és szabályozói környezet esetleges szigorításával számolnak - hívta fel a figyelmet cikkében a Portfolio.
A geopolitikai feszültségek és az ingadozó gazdasági környezet ellenére a hazai prémiumbanki piac stabilan ellenállónak bizonyult. Június végére a szektor által kezelt állomány fél év alatt közel 6 százalékkal, 11 408 milliárd forintra nőtt. A szolgáltatók rangsorát magasan az OTP vezeti több mint 3000 milliárd forintos állománnyal, őt követi az Erste 2392 milliárd, majd a K&H 1414 milliárd forinttal. Figyelemre méltó, hogy a Raiffeisen, a CIB és az UniCredit prémiumszegmense is átlépte már az ezermilliárdos határt. A legdinamikusabb, kétszámjegyű vagyonbővülést az alacsonyabb bázisról induló Hold és a VIG Alapkezelő érte el.
A prémiumbanki ügyfélkörhöz való csatlakozás feltételei szolgáltatónként eltérőek, jellemzően 5 és 50 millió forint közötti megtakarításra vagy havi 400 ezer és egymillió forint közötti jóváírásra van szükség a prémium szegmensbe kerüléshez. Az ügyfélszámlák száma az év első hat hónapjában mintegy 7 százalékkal emelkedett.
Bár az egy számlára jutó átlagvagyon 15 millió forintra mérséklődött, a prémiumügyfelek közel kétharmada 10 millió forint feletti megtakarítással rendelkezik. A legmagasabb átlagvagyonnal – 36 millió forint feletti összeggel – a Gránit Alapkezelő és az Erste ügyfelei bírnak. Demográfiai szempontból enyhe fiatalodás figyelhető meg, az átlagéletkor 52 év körül alakul, a földrajzi megoszlást tekintve pedig továbbra is a vidéki ügyfelek vannak többségben a fővárosiakkal szemben.
A befektetési portfóliók összetétele is beszédes, hiszen a vagyon több mint 60 százaléka befektetési alapokban kamatozik. Ugyanakkor még mindig magas, 24 százalék feletti a készpénz és a bankbetétek aránya, amelyek a portfóliók hozamát érdemben visszahúzzák, míg a közvetlen kötvénybefektetések súlya 9 százalékra csökkent.
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A jövőt illetően a prémiumszolgáltatók a korábbi évek robusztus növekedése után jóval óvatosabbak. A piac egészére nézve a legtöbben 4-8 százalékos éves bővülést várnak. Ezt a visszafogottságot leginkább a hazai gazdaságpolitika bizonytalanságai, a lakosság és a vállalatok jövedelmi helyzete, valamint a szabályozói környezet esetleges kedvezőtlen változásai indokolják. Utóbbiak között a szakemberek kiemelt kockázatként tartják számon egy esetleges vagyonadó bevezetését, illetve a tartós befektetési számlák (TBSZ) adózási feltételeinek módosítását.
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