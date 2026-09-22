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Közelkép egy ingatlanügynökről, aki átadja egy fiatal nőnek új otthonának kulcsait. A lakástulajdon fogalma
Hitel

Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi: ezen a rejtett buktatón úszhat el a magyarok kedvenc lakáshitele

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 11:01

Az idei év első felében is a támogatott lakáshitelek tartották mozgásban az ingatlanpiacot: a vásárlók többsége hitelből finanszírozta a lakásvásárlást, és ahol lehetett, az Otthon Start konstrukciót választotta. A megugró ingatlanárak miatt a felvett kölcsönök összege is emelkedett, miközben azok a vevők, akik csak piaci hitellel tudnának vásárolni, egyre nehezebben tudnak lépést tartani a drágulással.

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Az idei év első felében a vevők jelentős része továbbra is hitelből finanszírozta ingatlanvásárlását, miközben a felvett kölcsönök összege is emelkedett. A Balla Ingatlan szakértőinek tapasztalatai szerint a vevők túlnyomó többsége Otthon Starttal próbált vásárolni, miközben a piaci hitelre szorulók egyre nehezebb helyzetbe kerültek a magas ingatlanárak miatt.

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Az idei év első felében meglehetősen visszafogott volt az ingatlanpiaci forgalom, az Otthon Start program tartotta fenn valamilyen szinten a lendületet, ennek hatása azonban már messze nem volt olyan mértékű, mint amit a támogatott hitel bevezetésekor lehetett tapasztalni – jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Azt is hozzátette, hogy ha az Otthon Start nem mozgatta volna a piacot, akkor rendkívül rossz lett volna a helyzet: a vevők 60–70 százaléka továbbra is Otthon Start hitelre próbált vásárolni, és alig néhány olyan érdeklődő akadt, aki piaci hitelt vett volna igénybe. Ők azok közül kerültek ki többnyire, akik akár egy korábbi ingatlantulajdon miatt lecsúsztak a támogatott hitel lehetőségéről.

Rencsevics Mária, az iroda  XIX., XX. és XXIII. kerületi szakmai vezetője azzal találkozott a helyi ingatlanpiacon, hogy a vevők kétharmada hitelre vásárolt. Mivel az ingatlanok ára a tavalyi évben húsz százalékot meghaladó mértékben emelkedett, így a hitelösszegek is ennek megfelelően nőttek.

Az Otthon Start továbbra is népszerű megoldást kínált a lakáshoz jutásra, aki jogosult volt, az mindenképpen igénybe vette. Még olyan ügyfelek is felvették a támogatott hitelt, akik egyébként kölcsön felhasználása nélkül is tudtak volna lakást vásárolni, azonban az alacsony kamat kínálta lehetőséget nem akarták kihagyni – tette hozzá a szakértő.

Rácz Gyula László, a XVIII. kerületi irodák szakmai vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy az Otthon Start hitellel és egyéb családtámogatások segítségével vásárlók határozták meg az ingatlanpiac alsó és középső szegmensét, azaz a 40–100 millió forint közötti ingatlanok piacát, ahol az alacsony kamatú hitellel bátran vásároltak.

Ezzel szemben egyre kisebb lett a súlya azoknak a vevőknek, akik kiszorultak a támogatásokból és csak piaci hitellel tudtak volna ingatlant vásárolni. Ők sokkal nehezebb helyzetbe kerültek, mivel a magasabb piaci hitelkamatok és a megemelkedett ingatlanárak miatt a fizetőképességük határára értek. Közülük egyre többen választották a kivárást, vagy keményebben próbáltak alkudozni.

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A belső kerületekben is hasonló volt a helyzet, hiszen mint Garaba Gergely, a VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodák szakmai vezetője jelezte: a vevők 80 százaléka hitelre vásárolt, és ezen belül is elsősorban az Otthon Startot használták ki még mindig. A felvett hitelek átlagos összege náluk 30-35 millió forint között alakult az év első felében.

Hártó Regina, az iroda érdi vezetőjének tapasztalatai szerint a vevői csoportok között a fiatal házasok voltak a legaktívabbak, és mind az Otthon Startot, mind a CSOK Pluszt, mind pedig a Babavárót igyekeztek igénybe venni az ingatlanvásárláskor. Sokan egyébként attól tartottak, hogy változásra kerül sor az Otthon Startnál, vagy akár ki is vezetheti az új kormány a hitelt, ezért előre hozták Otthon Start-os vásárlásaikat.

Balla Frigyes, a IV. és XV. kerületi irodáják szakmai vezetője szintén azt hangsúlyozta, hogy az Otthon Start hitelre vásárlók száma ugyan csökkent, de még mindig jelentős volt az arányuk a vevők körében. Aki hitelre vásárolt, az általában 40–50 millió forintos hitelösszeggel vágott bele a vásárlásba – derült ki a szavaiból.

Hasonló arányokat említett Kovácsné Zsichla Katalin, a X. és XVII. kerületi irodáják szakmai vezetője. Mint mondta, a többség az év első felében is többnyire hitelre vásárolt, és jellemzően mindössze 10–20 százalékos önerővel, így legalább 35–40 millió forintos kölcsönre volt szükségük a lakáscéljuk megvalósításához. A fiatalabb párok vagy egyedülálló fiatalok jellemzően az Otthon Start segítségével próbáltak vásárolni, de számuk folyamatosan mérséklődött – jegyezte meg a szakértő.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője végül arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a vevők többsége szeretett volna élni az Otthon Start hitel kínálta lehetőséggel, időnként előfordult, hogy vagy az ingatlan, vagy a hiteligénylő nem felelt meg a jogszabály által megfogalmazott feltételeknek. Az ingatlanok esetében például gyakori problémaként jelentkezett a használati megosztási szerződés nélküli osztatlan közös tulajdon. Ilyen esetben természetesen nem volt felvehető az ingatlanra az Otthon Start.

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Címlapkép: Getty Images
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