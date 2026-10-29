November 1-jén, vasárnap a nagy élelmiszerláncok üzletei általánosságban zárva tartanak.
Most érkezett: kiderült, mikor dönthetnek a december 24-ei munkaszüneti napról
Mozgalmas két hét vár az Országgyűlésre: a képviselők dönthetnek arról, hogy december 24-e már idén munkaszüneti nap legyen, és arról is, megválasztják-e Fejes Pétert legfőbb ügyésznek. Emellett a vagyonadó, a kisadózó vállalkozók adózása, a családi kedvezmények, az alacsony nyugdíjak emelése és a kereskedelmi szabályok is napirendre kerülnek.
November 2-án, hétfőn kezdődik az Országgyűlés következő üléssorozata, a képviselők hétfőtől csütörtökig tanácskoznak, majd november 9-én, hétfőn ismét összeülnek. György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a parlament kedden szavazhat a legfőbb ügyész személyéről.
A következő napokban több olyan indítványról is tárgyalnak, amelynek elfogadása a munkavállalók, a családok, a nyugdíjasok és a vállalkozások számára is fontos lehet. A kiemelt ügyek között szerepel a december 24-i munkaszüneti nap kérdése, a vagyonadó, valamint a családi kedvezmények és az adójóváírás szabályainak módosítása.
December 24-e már idén munkaszüneti nap lehet?
Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó kérdés az lehet, hogy szentestét munkaszüneti nappá nyilvánítják-e már 2026-ban. A parlament hétfőn tárgyalja az erről szóló indítványt, kedden pedig szavazhat róla.
A változás a munkavállalók széles körét érintheti, hiszen december 24-e jelenleg nem tartozik az általános munkaszüneti napok közé. Ha a javaslatot elfogadják, a karácsonyi időszakban a munkarend is megváltozhat. A részletek és a bevezetés pontos feltételei a parlamenti döntéstől, illetve az elfogadott szabályozástól függnek. A szentestéről szóló javaslat a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását célzó intézkedések mellett szerepel a hétfői napirenden.
Új legfőbb ügyészről is dönthetnek
Kedden titkos szavazással dönthetnek Fejes Péter legfőbb ügyésszé választásáról. A tisztség betöltésére Baka András köztársasági elnök tett javaslatot, miután a parlament korábban nem támogatta az előző jelöltet, Szathmáry Zoltánt.
Fejes Péter korábban Vas megyei főügyészhelyettesként dolgozott, emellett jogász és egyetemi oktató. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges. Amennyiben a parlament megszavazza a jelöltet, az eredmény kihirdetése után leteheti esküjét.
A keddi ülésen a döntés előtt megemlékeznek a Magyar Tudomány Ünnepéről, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel. A képviselők ezt követően szavaznak a korábban megvitatott indítványokról, valamint a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról.
A vagyonadó és a kisadózó vállalkozók adózása is napirenden lesz
A keddi ülésnapon több adózási tárgyú javaslat általános vitáját is lefolytathatják. Ezek között szerepel a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról, vagyis a katáról szóló indítvány, továbbá egyes családi kedvezmények átalakítása és az adójóváírás bevezetése.
A parlament a vagyonadóról szóló javaslatot is napirendre veszi. Az általános vita során a képviselők ismertethetik álláspontjukat és érveiket, a vita azonban önmagában még nem jelenti a javaslat elfogadását.
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A keddi programban a sport területén működő szervezetekben való részvételhez kapcsolódó összeférhetetlenségi szabályok, valamint a magyar katonai szerepvállalás egyes kérdései is szerepelnek. Utóbbi az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott bosznia-hercegovinai ALTHEA békefenntartó művelethez kapcsolódik.
A nyugdíjakról és a kereskedelemről is tárgyalnak
Szerdán a vállalatok adózását érintő törvénymódosítások általános vitájával kezdődhet a parlamenti munka. Ezt követően a képviselők megvitathatják az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről, a kereskedelemről, valamint a gazdasági kamarákról szóló törvényekhez benyújtott módosító javaslatokat.
A nyugdíjakat és más ellátásokat érintő napirendi pont különösen fontos lehet az alacsonyabb jövedelmű idősek számára. A mostani program alapján azonban a képviselők módosító indítványokról tárgyalnak, ezért önmagában a napirendre kerülésből még nem következik, hogy új emelést fogadnak el. Szerdán egy másik fontos ügy is terítékre kerülhet: a magyar és az amerikai kormány közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködést elősegítő megállapodás kihirdetése.
Mezőgazdasági és nemzetközi ügyek zárják a hetet
Csütörtökön az Európai Unió és Mexikó közötti politikai, gazdasági és együttműködési stratégiai partnerségi megállapodás kihirdetése kerülhet napirendre. A képviselők emellett a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és egyéb természeti kockázatok kezeléséről szóló törvények módosításait is megvitathatják.
A kéthetes ülésrend november 9-én, hétfőn folytatódik. A képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról, majd a miniszterelnök napirend előtti felszólalása után kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárulhat az üléssorozat.
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