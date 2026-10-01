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Hatalmas fordulat a magyar hiteleknél: erre senki sem számított, százezrek úszták meg a törlesztőrobbanást

Pénzcentrum
2026. október 1. 08:45

Bár a kormány korábban a jelzáloghitelek kamatstopjának szeptember végi kivezetését ígérte, a határidőben meghozott döntés hiányában az intézkedés továbbra is érvényben marad. A 2022-ben bevezetett szabályozás eddig több mint 500 milliárd forintjába került a bankszektornak, a megszüntetése ugyanakkor a megváltozott gazdasági környezetben ma már nem jelentene elviselhetetlen terhet az adósok többségének - írta meg a Portfolio.

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A Tisza-kormány még idén júniusban jelentette be és bocsátotta társadalmi egyeztetésre a kamatstop szeptember 30-i kivezetését. Mivel azonban a tegnapi határidőig nem született meg a szükséges kormánydöntés, a bankok által sokat bírált intézkedés egyelőre a jelenlegi formájában marad érvényben.

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A csúszás önmagában nem okoz azonnali, pótlólagos veszteséget minden hitelintézetnek, mivel a bankok egy része már az év második negyedévében előre elszámolta a futamidő végéig várható átértékelődési veszteségeket. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) becslése szerint a szektort érintő teher ezen a soron mintegy 125 milliárd forintot tehet ki. Ezzel az összeggel együtt a kamatstop négy évvel ezelőtti indulása óta a bankszektort ért teljes veszteség már meghaladta az 500 milliárd forintot.

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A Bankmonitor és a Portfolio számításai alapján az átlagos adós terhe nem feltétlenül ugrana meg drasztikusan.

A legutóbbi, 2025 végi adatok alapján mintegy 216 ezer szerződést – a hazai jelzáloghitelek nagyjából negyedét – védi a kamatstop. Mivel ezek jellemzően régebbi konstrukciók, az átlagos fennálló tőketartozás viszonylag alacsony, mindössze 3,9 millió forint. A banki számítások szerint az intézkedés kivezetése ma már átlagosan csupán havi 7 ezer forinttal emelné meg a törlesztőrészleteket, ami a háztartások többsége számára nem jelentene érdemi pénzügyi sokkot.

A segítségre szorulók arányát az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette a bérek növekedése, a hitelek folyamatos törlesztése, valamint a referenciakamatok csökkenése. Emiatt az MNB 19 ezerre, míg a bankok szigorúbb mércéje csupán 10 ezerre becsüli a valóban sérülékeny adósok számát. Az érintettek mintegy negyede egykori devizahiteles, a banki veszteségek pedig kifejezetten egyenetlenül oszlanak el, hiszen a teljes teher 30 százalékát az ügyfelek mindössze 5 százaléka generálja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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