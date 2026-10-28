Itt a hivatalos rendelet a Wekerle Pluszról: ennyi volt, megszűnt az Otthon Start

Ma, 2026. október 28-án hivatalosan is elindult a 45 év alatti fiatalok első lakáshoz jutását segítő Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön. Az új program felváltja a korábbi Otthon Startot. Bár az új konstrukció teljesen eltörli a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött elvárásokat, a feltételrendszere több ponton szigorodott. Használt lakásoknál megemelkedett a hitelkamat, kizárták a más állami támogatásokkal való kombinálás lehetőségét, valamint szigorú, államilag ellenőrzött, életvitelszerű bentlakási kötelezettséget írtak elő.

Megjelent a rendelet a Wekerle Plusz programról. A legfontosabb pénzügyi változás, hogy míg az új építésű ingatlanoknál megmarad a legfeljebb 3 százalékos kamat, addig használt lakás vásárlása esetén az ügyfeleknek már maximum 5 százalékos kamattal kell számolniuk.

Szintén hangsúlyos újdonság, hogy a Wekerle Plusz egyáltalán nem kombinálható más államilag kamattámogatott lakáshitellel – így például a CSOK Plusszal sem –, a lakástakarékpénztári megtakarítások felhasználását azonban engedélyezi a jogszabály.

EZ IS ÉRDEKELHET Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról A korábbi Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel már 2026. október 28-tól elérhetővé válik, a többi konstrukciót pedig 2027 folyamán vezethetik be.

A hitelt a 18. életévüket betöltött, de 45 évnél fiatalabb igénylők vehetik fel. Hatalmas adminisztrációs könnyítés, hogy a korábban elvárt kétéves, folyamatos TB-jogviszony igazolása teljesen kikerült a szabályozásból. A hitelminősítés ugyanakkor szigorodott, hiszen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozás azonnali kizáró okot jelent, kivéve, ha az igénylő azt már legalább egy éve rendezte.

Házastársak és élettársak mostantól kizárólag együttes igénylőként vehetnek részt a programban. Mindkettőjüknek meg kell felelnie a korhatárnak, és mindkettőjüknek tulajdonrészt kell szerezniük a megvásárolt ingatlanban. Hozzájuk adóstársként – tulajdonszerzés nélkül – a szülők és a testvérek is bevonhatók.

A megvásárolni kívánt lakás négyzetméterárának felső határa egyelőre bruttó 1,5 millió forint marad, azonban 2028-tól ezt az összeget évente automatikusan hozzáigazítják a KSH által mért lakáspiaci árindexhez. Érdemben szigorodtak a korábbi ingatlantulajdonra vonatkozó szabályok is, így az igénylő (vagy a pár) meglévő tulajdoni hányada semmilyen ingatlantípus esetén nem érheti el az 50 százalékot, a vizsgálat pedig már nemcsak a belterületi lakóházakra, hanem például a tanyákra is kiterjed.

Bár a korábban eladott résztulajdon értékhatárát 15 millióról 30 millió forintra emelték, a beszámítási módszer jóval szigorúbb lett, és a szerződéssel alapított haszonélvezeti jog megléte is kizáró oknak számít az új rendszerben.

A visszaélések elkerülése érdekében a rendelet egyértelmű lakcímbejelentési és bentlakási kötelezettséget vezet be. A folyósítástól vagy használatbavételtől számított 180 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni az ingatlanban, ahol az igénylőknek legalább öt évig életvitelszerűen kell élniük. Ez idő alatt a lakást nem lehet bérbe adni vagy harmadik félnek átengedni. A szabályok betartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi, mulasztás esetén pedig a kormányhivatal intézkedik. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál már nem elég a büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, a kizárólagos használati jogot okirattal (például ügyvéd által ellenjegyzett megállapodással) kell bizonyítani.

A Wekerle Plusz mai elindulásával a korábbi Otthon Start program lényegében lezárul. A régi, fix 3 százalékos hitelre új kérelmet már csak egy nagyon szűk kör nyújthat be november 15-ig. Kizárólag azok a vásárlók vagy építkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik az adásvételi szerződésüket legkésőbb a hónap végéig, 2026. október 31-ig megkötik, illetve az építési engedélyezési eljárást eddig a dátumig elindítják.