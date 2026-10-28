Jelentős megrendelésállományt hozhat a magyar építőiparnak a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési programja.
Itt a hivatalos rendelet a Wekerle Pluszról: ennyi volt, megszűnt az Otthon Start
Ma, 2026. október 28-án hivatalosan is elindult a 45 év alatti fiatalok első lakáshoz jutását segítő Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön. Az új program felváltja a korábbi Otthon Startot. Bár az új konstrukció teljesen eltörli a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött elvárásokat, a feltételrendszere több ponton szigorodott. Használt lakásoknál megemelkedett a hitelkamat, kizárták a más állami támogatásokkal való kombinálás lehetőségét, valamint szigorú, államilag ellenőrzött, életvitelszerű bentlakási kötelezettséget írtak elő.
Megjelent a rendelet a Wekerle Plusz programról. A legfontosabb pénzügyi változás, hogy míg az új építésű ingatlanoknál megmarad a legfeljebb 3 százalékos kamat, addig használt lakás vásárlása esetén az ügyfeleknek már maximum 5 százalékos kamattal kell számolniuk.
Szintén hangsúlyos újdonság, hogy a Wekerle Plusz egyáltalán nem kombinálható más államilag kamattámogatott lakáshitellel – így például a CSOK Plusszal sem –, a lakástakarékpénztári megtakarítások felhasználását azonban engedélyezi a jogszabály.
A hitelt a 18. életévüket betöltött, de 45 évnél fiatalabb igénylők vehetik fel. Hatalmas adminisztrációs könnyítés, hogy a korábban elvárt kétéves, folyamatos TB-jogviszony igazolása teljesen kikerült a szabályozásból. A hitelminősítés ugyanakkor szigorodott, hiszen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozás azonnali kizáró okot jelent, kivéve, ha az igénylő azt már legalább egy éve rendezte.
Házastársak és élettársak mostantól kizárólag együttes igénylőként vehetnek részt a programban. Mindkettőjüknek meg kell felelnie a korhatárnak, és mindkettőjüknek tulajdonrészt kell szerezniük a megvásárolt ingatlanban. Hozzájuk adóstársként – tulajdonszerzés nélkül – a szülők és a testvérek is bevonhatók.
A megvásárolni kívánt lakás négyzetméterárának felső határa egyelőre bruttó 1,5 millió forint marad, azonban 2028-tól ezt az összeget évente automatikusan hozzáigazítják a KSH által mért lakáspiaci árindexhez. Érdemben szigorodtak a korábbi ingatlantulajdonra vonatkozó szabályok is, így az igénylő (vagy a pár) meglévő tulajdoni hányada semmilyen ingatlantípus esetén nem érheti el az 50 százalékot, a vizsgálat pedig már nemcsak a belterületi lakóházakra, hanem például a tanyákra is kiterjed.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár a korábban eladott résztulajdon értékhatárát 15 millióról 30 millió forintra emelték, a beszámítási módszer jóval szigorúbb lett, és a szerződéssel alapított haszonélvezeti jog megléte is kizáró oknak számít az új rendszerben.
A visszaélések elkerülése érdekében a rendelet egyértelmű lakcímbejelentési és bentlakási kötelezettséget vezet be. A folyósítástól vagy használatbavételtől számított 180 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni az ingatlanban, ahol az igénylőknek legalább öt évig életvitelszerűen kell élniük. Ez idő alatt a lakást nem lehet bérbe adni vagy harmadik félnek átengedni. A szabályok betartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi, mulasztás esetén pedig a kormányhivatal intézkedik. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál már nem elég a büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, a kizárólagos használati jogot okirattal (például ügyvéd által ellenjegyzett megállapodással) kell bizonyítani.
A Wekerle Plusz mai elindulásával a korábbi Otthon Start program lényegében lezárul. A régi, fix 3 százalékos hitelre új kérelmet már csak egy nagyon szűk kör nyújthat be november 15-ig. Kizárólag azok a vásárlók vagy építkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik az adásvételi szerződésüket legkésőbb a hónap végéig, 2026. október 31-ig megkötik, illetve az építési engedélyezési eljárást eddig a dátumig elindítják.
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