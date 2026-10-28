2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pár keres egy ingatlanügynök hirdetését egy ház, lakás vagy lakás megvásárlására vagy bérlésére.
Hitel

Itt a hivatalos rendelet a Wekerle Pluszról: ennyi volt, megszűnt az Otthon Start

Pénzcentrum
2026. október 28. 06:33 3 perc

Ma, 2026. október 28-án hivatalosan is elindult a 45 év alatti fiatalok első lakáshoz jutását segítő Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön. Az új program felváltja a korábbi Otthon Startot. Bár az új konstrukció teljesen eltörli a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött elvárásokat, a feltételrendszere több ponton szigorodott. Használt lakásoknál megemelkedett a hitelkamat, kizárták a más állami támogatásokkal való kombinálás lehetőségét, valamint szigorú, államilag ellenőrzött, életvitelszerű bentlakási kötelezettséget írtak elő.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Megjelent a rendelet a Wekerle Plusz programról. A legfontosabb pénzügyi változás, hogy míg az új építésű ingatlanoknál megmarad a legfeljebb 3 százalékos kamat, addig használt lakás vásárlása esetén az ügyfeleknek már maximum 5 százalékos kamattal kell számolniuk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szintén hangsúlyos újdonság, hogy a Wekerle Plusz egyáltalán nem kombinálható más államilag kamattámogatott lakáshitellel – így például a CSOK Plusszal sem –, a lakástakarékpénztári megtakarítások felhasználását azonban engedélyezi a jogszabály.

Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról
EZ IS ÉRDEKELHET
Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról
A korábbi Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel már 2026. október 28-tól elérhetővé válik, a többi konstrukciót pedig 2027 folyamán vezethetik be.

A hitelt a 18. életévüket betöltött, de 45 évnél fiatalabb igénylők vehetik fel. Hatalmas adminisztrációs könnyítés, hogy a korábban elvárt kétéves, folyamatos TB-jogviszony igazolása teljesen kikerült a szabályozásból. A hitelminősítés ugyanakkor szigorodott, hiszen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozás azonnali kizáró okot jelent, kivéve, ha az igénylő azt már legalább egy éve rendezte.

Házastársak és élettársak mostantól kizárólag együttes igénylőként vehetnek részt a programban. Mindkettőjüknek meg kell felelnie a korhatárnak, és mindkettőjüknek tulajdonrészt kell szerezniük a megvásárolt ingatlanban. Hozzájuk adóstársként – tulajdonszerzés nélkül – a szülők és a testvérek is bevonhatók.

Wekerle Plusz: jön a kedvezményes lakáshitel, lakástakarék, felújítási támogatás - 40 pontban a legfontosabb bejelentések
EZ IS ÉRDEKELHET
Wekerle Plusz: jön a kedvezményes lakáshitel, lakástakarék, felújítási támogatás - 40 pontban a legfontosabb bejelentések
Jelentősen átalakítja az otthonteremtési támogatások rendszerét a kormány a Wekerle Programmal.

A megvásárolni kívánt lakás négyzetméterárának felső határa egyelőre bruttó 1,5 millió forint marad, azonban 2028-tól ezt az összeget évente automatikusan hozzáigazítják a KSH által mért lakáspiaci árindexhez. Érdemben szigorodtak a korábbi ingatlantulajdonra vonatkozó szabályok is, így az igénylő (vagy a pár) meglévő tulajdoni hányada semmilyen ingatlantípus esetén nem érheti el az 50 százalékot, a vizsgálat pedig már nemcsak a belterületi lakóházakra, hanem például a tanyákra is kiterjed.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár a korábban eladott résztulajdon értékhatárát 15 millióról 30 millió forintra emelték, a beszámítási módszer jóval szigorúbb lett, és a szerződéssel alapított haszonélvezeti jog megléte is kizáró oknak számít az új rendszerben.

Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
Útjára indította a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, valamint az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt.

A visszaélések elkerülése érdekében a rendelet egyértelmű lakcímbejelentési és bentlakási kötelezettséget vezet be. A folyósítástól vagy használatbavételtől számított 180 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni az ingatlanban, ahol az igénylőknek legalább öt évig életvitelszerűen kell élniük. Ez idő alatt a lakást nem lehet bérbe adni vagy harmadik félnek átengedni. A szabályok betartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi, mulasztás esetén pedig a kormányhivatal intézkedik. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál már nem elég a büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, a kizárólagos használati jogot okirattal (például ügyvéd által ellenjegyzett megállapodással) kell bizonyítani.

A Wekerle Plusz mai elindulásával a korábbi Otthon Start program lényegében lezárul. A régi, fix 3 százalékos hitelre új kérelmet már csak egy nagyon szűk kör nyújthat be november 15-ig. Kizárólag azok a vásárlók vagy építkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik az adásvételi szerződésüket legkésőbb a hónap végéig, 2026. október 31-ig megkötik, illetve az építési engedélyezési eljárást eddig a dátumig elindítják.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #állami támogatás #rendelet #otthon start #magyar péter #wekerle plusz
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:17
09:02
08:53
08:44
08:37
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
október 27. 10:34 Pirosba fordult a BUX, az OTP húzza le a magyar tőzsdét: eközben a Mol hatalmas pénzt kaphat vissza
október 27. 10:04 Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Portfolio Checklist
2026. október 27. 16:50
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára  
Bankmonitor  |  2026. október 28. 02:12
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kér...
Holdblog  |  2026. október 27. 11:00
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenle...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 27.
Havi másfél milliós fizetéssel keresnek magyarokat Finnországba: még nyelvtudás sem kell
2026. október 27.
Forrnak az indulatok Európában: egyre több városban robban ki a lakhatási válság, az Airbnb is célkeresztbe került
2026. október 27.
Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
A magyarok többsége nem tud róla: már 400 ezer forintos fizetéstől is élvezhetik ezt a kiváltságot
2
2 hónapja
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
3
2 hónapja
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
4
3 hónapja
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
5
1 hónapja
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 09:02
A lakosságnak kedvez, a cégeknek fájni fog: átalakul a tranzakciós illeték Magyarországon, megmarad a banki különadó is
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 06:49
Itt a rendelet Babavárósok mentőövéről: így úszható meg a kőkemény büntetés, ha mégse jön össze a gyerek
Agrárszektor  |  2026. október 28. 08:19
Meg ne edd, ha ilyen élelmiszert vettél: most közölte a hatóság, mérgező lehet