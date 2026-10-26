2026. október 26. hétfő Dömötör
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Canary Wharf, London, Anglia, Egyesült Királyság - 2026. február 9.: A Revolut globális főhadiszállásának külső nézete a londoni Canary Wharfban található épületről
Hitel

Indul a Revolut hitel: egészpályás letámadást indítanak a nagybankok ellen, ez vár az ügyfelekre

Pénzcentrum
2026. október 26. 08:44 2 perc

A Revolut megkezdte a fedezetlen személyi hitelek folyósítását az Egyesült Királyságban, így közvetlen kihívóként lép fel a lakossági hitelezést uraló nagy brit bankokkal szemben. Európa legértékesebb fintechcégének kifejezett célja, hogy az egyszerű fizetési alkalmazásból az ügyfelek elsődleges pénzintézetévé váljon, ezt a közeljövőben hitelkártyák, később pedig jelzáloghitelek bevezetésével támogatná - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A londoni székhelyű vállalat kezdetben óvatosan, egy szűkebb ügyfélkör számára teszi elérhetővé az új szolgáltatást, majd fokozatosan terjeszti ki azt a 14 milliós brit felhasználói bázisára. A felvehető hitelösszeg 2000 és 25 000 font között mozog, 6,9 és 29,3 százalék közötti kamatszint mellett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a cég nem rendelkezik a hagyományos bankokra jellemző, évtizedes ügyféltörténettel, a hitelbírálat során külső adatszolgáltatóktól vásárolt információkra is támaszkodik. Ezzel a lépéssel a társaság olyan piaci szereplőkkel száll nyílt versenybe, mint a Barclays, a HSBC, a Lloyds, a NatWest vagy a Santander.

Francesca Carlesi, a vállalat brit vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy a termékportfólió bővítése nem áll meg a személyi hiteleknél, ugyanis a hitelkártyák kibocsátását követően az éles versenyt diktáló jelzáloghitel-piacra is be akarnak törni. A hitelkockázatok kezelésére a cég hosszabb távon értékpapírosítással tehermentesítené a mérlegét, miközben a hitel-betét arányt az iparági átlagnál jóval alacsonyabb szinten, 6 százalék körül kívánja tartani.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a világszerte több mint 80 millió ügyfelet kiszolgáló Revolut zártkörű értékeltsége eléri a 115 milliárd dollárt – amivel megelőzi a legnagyobb tőzsdén jegyzett brit versenytársait is –, a robbanásszerű növekedés fenntartása komoly kihívás elé állítja a céget. A vállalat egy ügyfélre jutó bevétele és az elsődleges számlaként használók aránya ugyanis egyelőre elmarad a hagyományos bankok mutatóitól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A gyors terjeszkedés emellett komoly felügyeleti kihívásokat is felszínre hozott a közelmúltban. Ennek egyik legfőbb példája volt, amikor a litván jegybank 2025-ben rekordösszegű, 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra a tranzakciófigyelési rendszerek hiányosságai miatt.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #jelzáloghitel #személyi kölcsön #bankok #hitelezés #fintech #egyesült királyság #személyi hitel #revolut
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:39
10:33
10:10
10:02
09:40
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 26. 10:39 Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 22. 17:00
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Holdblog  |  2026. október 25. 10:47
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet.  Államok...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
Bankmonitor  |  2026. október 24. 08:37
Egyedülállóként is érdemes életbiztosítást kötni?
Az életbiztosításról többnyire akkor esik szó, amikor valaki családot alapít, gyermeket vállal vagy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 26.
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
2026. október 25.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
2026. október 25.
Megtalálhatták a magyarok százezreit sanyargató népbetegség ellenszerét: ezt kell tenned, hogy megelőzd a bajt
NAPTÁR
Tovább
2026. október 26. hétfő
Dömötör
44. hét
Október 26.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
A magyarok többsége nem tud róla: már 400 ezer forintos fizetéstől is élvezhetik ezt a kiváltságot
2
2 hónapja
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
3
2 hónapja
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
4
3 hónapja
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
5
1 hónapja
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 10:02
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 06:34
Hamarosan új korszak kezdődik a globális idő mérésében: hiába maradt az óraátállítás, ezen a téren radikális változás jön
Agrárszektor  |  2026. október 26. 09:03
Külföldre viszik a pénzüket a magyarok: miért nem itthon költik el?