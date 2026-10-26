Indul a Revolut hitel: egészpályás letámadást indítanak a nagybankok ellen, ez vár az ügyfelekre

A Revolut megkezdte a fedezetlen személyi hitelek folyósítását az Egyesült Királyságban, így közvetlen kihívóként lép fel a lakossági hitelezést uraló nagy brit bankokkal szemben. Európa legértékesebb fintechcégének kifejezett célja, hogy az egyszerű fizetési alkalmazásból az ügyfelek elsődleges pénzintézetévé váljon, ezt a közeljövőben hitelkártyák, később pedig jelzáloghitelek bevezetésével támogatná - írja a Portfolio.

A londoni székhelyű vállalat kezdetben óvatosan, egy szűkebb ügyfélkör számára teszi elérhetővé az új szolgáltatást, majd fokozatosan terjeszti ki azt a 14 milliós brit felhasználói bázisára. A felvehető hitelösszeg 2000 és 25 000 font között mozog, 6,9 és 29,3 százalék közötti kamatszint mellett.

Mivel a cég nem rendelkezik a hagyományos bankokra jellemző, évtizedes ügyféltörténettel, a hitelbírálat során külső adatszolgáltatóktól vásárolt információkra is támaszkodik. Ezzel a lépéssel a társaság olyan piaci szereplőkkel száll nyílt versenybe, mint a Barclays, a HSBC, a Lloyds, a NatWest vagy a Santander.

Francesca Carlesi, a vállalat brit vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy a termékportfólió bővítése nem áll meg a személyi hiteleknél, ugyanis a hitelkártyák kibocsátását követően az éles versenyt diktáló jelzáloghitel-piacra is be akarnak törni. A hitelkockázatok kezelésére a cég hosszabb távon értékpapírosítással tehermentesítené a mérlegét, miközben a hitel-betét arányt az iparági átlagnál jóval alacsonyabb szinten, 6 százalék körül kívánja tartani.

Bár a világszerte több mint 80 millió ügyfelet kiszolgáló Revolut zártkörű értékeltsége eléri a 115 milliárd dollárt – amivel megelőzi a legnagyobb tőzsdén jegyzett brit versenytársait is –, a robbanásszerű növekedés fenntartása komoly kihívás elé állítja a céget. A vállalat egy ügyfélre jutó bevétele és az elsődleges számlaként használók aránya ugyanis egyelőre elmarad a hagyományos bankok mutatóitól.

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