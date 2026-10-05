Rendkívüli bejelentés érkezett a kamatstopról: rengeteg magyar adós lélegezhet most fel

Tovább folynak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség között a kamatstop kivezetéséről. Mivel a korábban kitűzött, szeptember végi határidőig nem sikerült megállapodni a leginkább veszélyeztetett adósok védelméről, az intézkedés egyelőre változatlan feltételekkel érvényben marad.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a tárgyalások célja egy olyan kompromisszumos megoldás kidolgozása, amely megakadályozza a legkiszolgáltatottabb ügyfelek törlesztőrészleteinek drasztikus emelkedését. A Magyar Nemzeti Bank becslése alapján a kamatstop kivezetése a mintegy 200 ezer fős ügyfélkör tizedének, azaz nagyjából 19 ezer adósnak jelentene komoly pénzügyi nehézséget.

A jegybank azokat tekinti különösen veszélyeztetettnek, akiknek a havi terhei legalább ötezer forinttal nőnének, miközben a jövedelemarányos törlesztőmutatójuk meghaladja a 40 százalékot, vagy az eredetileg 2022 januárjában bevezetett intézkedés indulása óta nyugdíjba vonultak.

Bár a korábbi kormányzati tervek szerint a kamatstop a jelenlegi formájában szeptember 30-ig maradt volna érvényben, a nyári és kora őszi szakmai tárgyalások nem hoztak áttörést. A szaktárca már szeptember közepén egyértelművé tette, hogy a bankokkal folytatott többszöri egyeztetés ellenére sem kapott garanciát arra, hogy a kivezetés nem okoz túlzott tehernövekedést az ügyfeleknek. Emiatt az intézkedés továbbra is védi az érintett adósokat, amíg meg nem születik a végleges, mindkét fél számára elfogadható megállapodás.