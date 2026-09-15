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Megszólalt a Magyar Bankszövetség az Otthon Start sorsáról: komoly változások jöhetnek a 3%-os hitelnél?

Szánthó Péter
2026. szeptember 15. 13:03

Komoly változások jöhetnek az Otthon Start programban, de a Magyar Bankszövetség szerint annak alapjait nem feltétlenül kellene átírni. A szervezet a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, inkább célzott finomhangolást sürgetnek például az adminisztrációban, miközben nagyobb hangsúlyt adnának az új lakások építésének és az energetikai korszerűsítéseknek. Közben a program jövőjéről továbbra sincs végleges döntés, a szakmai és jogszabályi felülvizsgálat még zajlik a Pénzügyminisztériumban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amennyiben megmarad az Otthon Start program, akkor nem annak alapvető átalakítására, hanem "célzott finomhangolására" lehet szükség, már amennyiben a cél továbbra is a fiatalok első lakásvásárlásának támogatása marad - értékelte a program tapasztalatait és a lehetséges irányokat a Pénzcentrum kérdésére a Magyar Bankszövetség. A szervezet hozzátette: mindeddig az igénylők 60%-a 35 év alatti fiatal volt

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Megkeresésünkre a szövetség leszögezte: a támogatási programok esetében kiemelten fontos a kiszámíthatóság és az előre tervezhetőség. Éppen ezért olyan konstrukciók kialakítását tartják célszerűnek, amelyek ciklusokon átívelnek, és amelyekre a hitelintézetek, a lakosság és a lakásfejlesztők egyaránt hosszabb távon alapozhatnak.

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A szervezet azt javasolja, előre tekintve nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az új lakások építésének támogatására, valamint a már meglévő lakások energetikai korszerűsítésére. Ezt úgy tartják indokoltnak, hogy közben a vidéki Magyarország finanszírozási lehetőségei is bővüljenek ezeken a területeken.

A Bankszövetség hosszabb távon egy ennél is célzottabb támogatási rendszer kialakításának lehetőségét látja. Álláspontjuk szerint ebben szerepet játszhat az eurózónához való közeledés, majd az esetleges csatlakozás is.

A szervezet a régiós tapasztalatokra hivatkozva úgy látja, hogy a magyar háztartások által a támogatási programokon keresztül megszokott kamatszint idővel piaci alapon, állami támogatás nélkül is fenntarthatóvá válhat.

Kevesebb papírmunkát, több automatikus adatátadást javasolnak

A Bankszövetség nemcsak a támogatási programok irányáról, hanem a jelenlegi ügyintézés egyszerűsítéséről is javaslatokat tett. A cél szerintük az lehetne, hogy a támogatott hitelek igénylése gyorsabb, egyszerűbb és digitálisabb legyen.

Ennek egyik konkrét példája az állami adatbázisokban már rendelkezésre álló adatok automatikus átadása a bankoknak.

A szervezet ennek kapcsán kiemelte, hogy jelenleg számos olyan információt az ügyfeleknek személyesen kell bejelenteniük a hitelintézet felé, amely egyébként állami adatbázisokban is elérhető.

Ilyen lehet például a 12 hetes várandósság, a gyermek születése vagy az állandó lakcím létesítése. A Bankszövetség szerint az automatikus adatátadással az ügyfelek mentesülhetnének az ezekhez kapcsolódó ügyintézési teher alól.

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Ez nemcsak kényelmi szempontból lehetne fontos, hanem az elmulasztott bejelentésekből fakadó negatív adminisztratív és pénzügyi következmények is elkerülhetők lennének. Az automatikus adatátadás egyúttal csökkenthetné az adminisztrációs hibák és az elutasítások kockázatát is.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Bankszövetség szerint így az ügyfelek nagyobb biztonsággal és kényelmesebben vehetnék igénybe a támogatott konstrukciókat. A szervezet egyúttal üdvözölte, hogy az új kormány nyitott a felesleges bürokrácia leépítésére.

A minisztériumban még zajlik a felülvizsgálat

A kormányzat egyelőre nem kommunikálta, mi lesz az Otthon Start sorsa, számolnak-e a kapcsolódó kiadásokkal a program jelenlegi formájában, esetleg terveznek-e változtatni a feltételeken. A Pénzügyminisztérium korábban csak annyit közölt megkeresésünkre: kiemelten kezelik az ügyet, az érintett témakör szakmai és jogszabályi felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van a tárcánál. Hozzátették, amint megszületik a kapcsolódó kormánydöntés, tájékoztatni fogják a közvéleményt.

Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője korábbi cikkünkben arról beszélt: egyelőre nem lehet biztosan tudni, milyen sors vár az Otthon Start programra, de ők úgy vélik, maga a konstrukció megmaradhat, a feltételeken azonban szigoríthatnak. A szakember szerint többek között valódi életkori korlátot vezethetnek be, amellyel ténylegesen a fiatal, első lakásszerzőket céloznák. Emellett beköltözési kötelezettség vagy a támogatott ingatlanok bérbeadásának tiltása is felmerülhet, hogy visszaszorítsák a befektetési célú vásárlásokat.

Szigorodhatnak az első lakásvásárlásra vonatkozó szabályok is. A jelenlegi előírások szerint ugyanis bizonyos tulajdoni hányad megléte mellett is jogosult lehet valaki a támogatásra. Ezt a küszöböt csökkenthetik, így például egy 50-50 százalékos tulajdonnal rendelkező házaspár már kieshetne a jogosultak köréből. Az elemző szerint emellett valamilyen rászorultsági elv, például jövedelmi plafon is megjelenhet a feltételek között.

Más irányú változások is elképzelhetők. Módosulhat például a négyzetméterárra vonatkozó korlát, akár területi differenciálással: a drágább térségekben, például Budapesten emelkedhetne a limit, máshol viszont szigoríthatnák. Ugyanakkor könnyítés is jöhet, például az élettársi kapcsolatban élők számára is lehetővé válhatna a közös hiteligénylés.

Argyelán József hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs információ arról, a kormány valóban módosítja-e az Otthon Start feltételeit, és ha igen, milyen irányban. Szerinte azonban a döntéshozóknak figyelembe kell venniük, hogy a program mára jelentősen meghatározza mind a lakás-, mind a hitelpiacot, ezért egy komolyabb szigorítás mindkettőn érezhető hatást válthatna ki. Az elemző szerint ugyanakkor az sem mellékes, hogy jelenleg nagy arányban magasabb jövedelműek veszik fel a támogatott hitelt, vagyis nem feltétlenül azok részesülnek az állami segítségből, akik leginkább rászorulnak.

A Bankmonitor ügyféloldali tapasztalatai alapján egyelőre nem látszik, hogy az Otthon Start bizonytalan sorsa miatt tömegesen hoznák előre az ingatlanvásárlásokat. Ugyanakkor egy konkrét, komolyabb kormányzati bejelentés már jelentősen megmozdíthatná a piacot, különösen egy szigorítás belengetése generálhatna számottevő előrehozott keresletet, de jelenleg ilyen kiugrás nem figyelhető meg.
Címlapkép: Getty Images
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