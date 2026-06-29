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Hitel

Rendkívüli változás a népszerű hiteleknél: rengeteg pénz maradhat a vállalkozások zsebében

Pénzcentrum
2026. június 29. 21:28

A jegybank kamatcsökkentése nemcsak a pénzpiacokra, hanem a vállalkozások finanszírozási költségeire is hatással lehet. A változó kamatozású céges hitelek és az új likviditási célú Széchenyi Kártyák kamata ugyanis a BUBOR alakulását követi, amely várhatóan szintén mérséklődik. Emiatt a hitellel rendelkező és hitelfelvételben gondolkodó vállalkozások is kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, írja a Bankmonitor.

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A lakossági hitelekkel szemben, ahol a hosszú időre vagy a futamidő végéig rögzített kamatozás a legelterjedtebb, a vállalkozói hiteleknél továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a változó kamatozású konstrukciók.

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Ezeknél a kölcsönöknél a kamat jellemzően az 1, 3 vagy 6 havi BUBOR értékéhez igazodik, így a hitel költsége rendszeresen változhat a piaci kamatkörnyezetnek megfelelően. Emiatt a Magyar Nemzeti Bank alapkamatának csökkentése közvetetten a vállalkozások hitelköltségeire is hatással lehet.

A támogatott Széchenyi Kártya Programban ugyanakkor eltérő szabályok érvényesek. A beruházási célú konstrukciók kamata továbbra is a futamidő végéig fix, jellemzően évi 3 százalék, míg bizonyos energiahatékonysági beruházások esetében akár 1,5 százalék is lehet.

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Más a helyzet azonban a június 19. után igényelt likviditási célú Széchenyi Kártyákkal. A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ és a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kamata már a 3 havi BUBOR-hoz igazodik, vagyis a piaci kamatok változását követi. Fontos ugyanakkor, hogy a korábban megkötött szerződéseket ez nem érinti: azok kamata változatlan marad.

A 3 havi BUBOR június 26-án 5,72 százalékon állt, ami jóval meghaladja a korábbi, fix 3 százalékos támogatott kamatszintet. Ugyanakkor a jegybank június végén kamatot csökkentett, és további mérsékléseket is kilátásba helyezett a nyárra. Amennyiben ezek megvalósulnak, az irányadó kamatszint szeptemberre 5,5 százalékra csökkenhet.

A BUBOR és az irányadó kamatszint az elmúlt években szorosan együtt mozgott, ezért a kamatcsökkentések várhatóan gyorsan megjelennek a bankközi kamatokban is. A Bankmonitor szakértői szerint a 3 havi BUBOR akár 50 bázisponttal is mérséklődhet a júniusi kamatvágást megelőző szinthez képest.

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Ez elsősorban a változó kamatozású piaci vállalkozói hiteleknél és az új likviditási célú Széchenyi Kártyáknál jelenthet érdemi könnyebbséget. Egy teljesen kihasznált, 100 millió forintos folyószámlahitel esetében például az éves kamatteher közel félmillió forinttal is csökkenhet, ha a kamat 5,89 százalékról 5,4 százalékra mérséklődik.

Hasonló megtakarítást eredményezhet egy 100 millió forintos, hároméves likviditási hitel is: alacsonyabb kamatszint mellett a havi törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg egyaránt csökken.

A szakértők szerint ugyanakkor emiatt nem feltétlenül érdemes elhalasztani a hitelfelvételt. Mivel a változó kamatozású konstrukciók kamata rendszeresen igazodik a BUBOR alakulásához, a kamatcsökkentések viszonylag gyorsan megjelenhetnek a már felvett hitelek törlesztőrészleteiben is. A fix kamatozású beruházási célú Széchenyi-hitelek esetében pedig továbbra is változatlanul megmaradnak a kedvezményes kamatfeltételek.
Címlapkép: Getty Images
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Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

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