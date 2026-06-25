Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben

Miközben a lakossági hitelezés lendületesen bővül Magyarországon, a hitelkártyák száma továbbra sem tud visszatérni a korábbi csúcsokra. Az MNB adatai szerint ugyanakkor a megmaradó ügyfélkör egyre aktívabban használja a konstrukciót: nő a hitelkártyás vásárlások száma és értéke, miközben visszaszorul a drága készpénzfelvétel. A bankok tapasztalatai szerint a hitelkártya egyre inkább a tudatos pénzügyi tervezés és a kedvezmények kihasználásának eszközévé válik.

Miközben a lakossági hitelezés erős növekedést mutat Magyarországon, a hitelkártyák népszerűsége tovább csökken. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakossági hitelállomány 2025 végén közel 15 százalékkal bővült éves összevetésben, a hitelkereslet pedig 2026 első hónapjaiban is élénk maradt.

Az is kiderült az adatokból, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent a forgalomban lévő hitelkártyák száma. A jegybank pénzforgalmi és fizetési kártyás adatai alapján ma már jóval kevesebb hitelkártya van használatban, mint a korábbi években, miközben az elektronikus fizetések és a bankkártyás vásárlások összességében rekordközeli szintekre emelkedtek.

A magyar fizetési piac egyik legfontosabb folyamata az elektronikus fizetések térnyerése. Az MNB pénzforgalmi statisztikái szerint folyamatosan emelkedik a bankkártyás tranzakciók száma és értéke, valamint egyre több kártyát regisztrálnak mobiltelefonos pénztárcákba. A növekedés jelentős részét azonban nem a hitelkártyák, hanem a betéti kártyák adják. A fogyasztók többsége saját számlapénzét használja a napi vásárlások során, miközben a hitelkártya egyre inkább speciális termékké válik.

A hitelkártya ma már inkább pénzügyi eszköz, mint hitel

A banki tapasztalatok szerint a hitelkártyát használó ügyfelek köre egyre tudatosabb. A konstrukció legnagyobb előnye továbbra is a kamatmentes időszak, amely általában 45 és 56 nap között mozog, illetve a különböző pénzvisszatérítési programok.

A bankok egyre kevésbé a hitel funkciót hangsúlyozzák, inkább a vásárlások után járó kedvezményeket és cashback-programokat helyezik előtérbe. A tudatos ügyfelek számára a hitelkártya elsősorban fizetési és kedvezményszerző eszköz, nem pedig hosszú távú finanszírozási forma. A hitelkártyák jelentősége egy másik területen is megmaradt. A lakáshitel-felvételnél a meglévő hitelkártyakeretek továbbra is beleszámítanak az adósságfék-szabályokba.

A bankok a rendelkezésre álló hitelkeret meghatározott részét akkor is havi kötelezettségként veszik figyelembe, ha az ügyfél egyáltalán nem használja a kártyát. Emiatt egy magas hitelkerettel rendelkező, de inaktív hitelkártya is csökkentheti a felvehető lakáshitel összegét. Ez különösen aktuális kérdés lett a lakáshitelpiac élénkülése miatt. Az MNB szerint a lakáshitelek iránti kereslet 2025 végén és 2026 elején is rendkívül erős maradt, amit az Otthon Start program is támogatott.

Erősödő hitelpiac mellett zsugorodó szegmens

Az látszik az adatokból, hogy a hitelkártyapiac azért is szűkül, mert a magyar ügyfelek egyre inkább más hiteltermékeket választanak. A személyi kölcsönök, az áruhitelek és a lakáshitelek iránti kereslet nő, míg a hitelkártya fokozatosan egy szűkebb, tudatosabb ügyfélkör termékévé válik.

A jelenlegi trendek alapján a hitelkártyák nem tűnnek el a magyar piacról, de szerepük átalakul. A jövőben várhatóan kevesebb ügyfél használ majd hitelkártyát, viszont azok, akik megtartják ezt a terméket, egyre inkább a pénzvisszatérítések, a kedvezmények és a rövid távú likviditási előnyök miatt választják.

Csökken a kártyás készpénzfelvétel

Argyelán József, a Bankmonitor pénzügyi elemzője szerint a magyar hitelkártyapiac az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. Bár 2026 első negyedévében még 1,085 millió hitelkártya volt a lakosságnál, ami elmarad az évtized elején mért 1,2 millió feletti állománytól, az utóbbi negyedévekben már enyhe növekedés figyelhető meg.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján az idei első három hónapban közel 34,5 millió alkalommal fizettek hitelkártyával a magyarok, összesen mintegy 335 milliárd forint értékben. Mind a tranzakciók száma, mind azok összértéke hosszabb távon emelkedő trendet mutat. Ezzel párhuzamosan a hitelkártyás készpénzfelvételek jelentősége folyamatosan csökken. Az első negyedévben a lakosság mintegy 75 ezer alkalommal vett fel készpénzt hitelkártyáról, összesen 3,6 milliárd forint értékben.

Argyelán József szerint ez egyértelműen pozitív folyamat, mert a hitelkártya készpénzfelvételre történő használata rendkívül költséges, míg a vásárlási célú használat megfelelő pénzügyi fegyelem mellett akár kamatmentes is lehet.

A szakértő úgy látja, hogy a keresleti oldalon jelenleg nincs kiugró változás, ugyanakkor a hitelkártya-tulajdonosok viselkedésében kedvező elmozdulás figyelhető meg. Egyre többen használják tudatosan a konstrukciót, és egyre kevésbé tekintenek rá vésztartalékként vagy utolsó menedékként. A hitelkártya szerepe fokozatosan átalakul, egyre inkább olyan pénzügyi eszközzé válik, amely megfelelő használat mellett előnyöket, például pénzvisszatérítést vagy egyéb kedvezményeket biztosíthat.

A hitelkártyák költségei ugyanakkor továbbra is magasak. Argyelán József kiemelte, az átlagos konstrukciók teljes hiteldíjmutatója jellemzően 35 százalék felett kezdődik, bár a prémium ügyfelek számára elérhető termékek esetében ennél kedvezőbb feltételek is előfordulhatnak. A bankok ajánlatai között jelentős eltérések lehetnek, ezért a hitelkártya kiválasztásakor különösen fontos a kondíciók összehasonlítása.

Az ügyfelek gyakran nem a kamatokkal, hanem az egyéb költségekkel kapcsolatban hibáznak. A minimálisan előírt havi törlesztés elmulasztása, illetve a hitelkeret túllépése jelentős többletköltséget okozhat, és lényegesen megdrágíthatja a hitelkártya használatát.

- hangsúlyozta a Bankmonitor elemzője.

A hitelkártya a személyi kölcsönökhöz képest lényegesen drágább finanszírozási forma lehet. Míg a legkedvezőbb személyi kölcsönök esetében már 10 százalék alatti THM is elérhető, addig a hitelkártyák esetében 35 százalék körüli vagy azt meghaladó THM-ek jellemzőek. Ugyanakkor a hitelkártya sajátossága, hogy megfelelő használat mellett akár teljesen kamatmentes finanszírozást is biztosíthat.

Ehhez azonban szigorú pénzügyi fegyelem szükséges. Argyelán József szerint a leggyakoribb hiba, amikor valaki készpénzfelvételre használja a hitelkártyát, vagy nem fizeti vissza a teljes felhasznált összeget az elszámolási időszak végéig. Ilyenkor a konstrukció elveszíti legfontosabb előnyét, a kamatmentességet, és könnyen a piac egyik legdrágább hiteltermékévé válhat.

A hitelkártya elsősorban azok számára lehet jó megoldás, akik rendelkeznek a vásárlások fedezetével, de a költéseiket hitelkártyán keresztül bonyolítják, majd a fordulónapon teljes egészében visszafizetik a felhasznált összeget. Ebben az esetben nemcsak a kamatok kerülhetők el, hanem a különböző visszatérítések és kedvezmények is kihasználhatók

- tette hozzá az elemző.

Argyelán József hangsúlyozta, hogy a mindennapi megélhetési kiadásokat nem szabad hitelből finanszírozni. Ha valaki rendszeresen a hitelkártya segítségével hidalja át a hónap végi pénzhiányt, akkor könnyen tartós eladósodási spirálba kerülhet. Ilyen helyzetben a megoldást nem a hitelkeret növelése, hanem a háztartás bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálata jelentheti.

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Mit mondanak a bankok?

A K&H Bank tapasztalatai szerint az elmúlt egy évben jelentősen nőtt a hitelkártya-állomány és a hitelkártyák darabszáma is. A pénzintézet szerint ebben meghatározó szerepet játszott, hogy tavaly elérhetővé vált a digitális hitelkártya-igénylés a mobilbanki alkalmazásban. Az ügyfeleket a teljes folyamat során Kate, a bank digitális pénzügyi asszisztense is támogatja, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést.

A banknál az új hitelkártya-szerződések száma szintén jelentős növekedést mutatott az elmúlt egy évben. A K&H szerint a mobilbanki igénylés bevezetése érdemben hozzájárult az érdeklődés élénküléséhez, az ügyfelek többsége ugyanis már digitális csatornán keresztül intézi az igénylést.

A hitelkártyát elsősorban a 30 és 60 év közötti ügyfelek választják. Az új igénylők többsége a bank meglévő ügyfélköréből kerül ki, és jellemzően mobilbankon keresztül igényli a terméket.

A hitelkártya-keretek kihasználtságában a K&H Bank nem tapasztalt számottevő változást az elmúlt időszakban. Hasonló a helyzet a fizetési fegyelem terén is: a késedelmes hitelkártya-tartozások aránya a szezonalitások kiszűrése után érdemben nem változott, és a bank szerint a törlesztési fegyelem sem mutat jelentős elmozdulást. A hitelkártyák felhasználását vizsgálva a pénzintézet azt látja, hogy az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerboltokban használják a konstrukciót, vagyis elsősorban a mindennapi vásárlások során veszik igénybe a hitelkártyás fizetés lehetőségét.

Az Erste Banknál az elmúlt egy évben a hitelkártya-állomány a piaci tendenciáknak megfelelően alakult. A pénzintézetnél az újonnan értékesített hitelkártyák száma emelkedett, miközben a hitelkártya-keretek kihasználtsága is enyhe növekedést mutatott. A bank tapasztalatai szerint a hitelkártyát legaktívabban a nagyvárosokban élő, felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyfelek használják. A konstrukciót elsősorban a mindennapi vásárlások során veszik igénybe, vagyis jellemzően a rendszeres fogyasztási kiadások finanszírozására használják.

Az Erste szerint a hitelkártyás ügyfelek fizetési fegyelmében az elmúlt időszakban nem történt érdemi változás. A késedelmes tartozások aránya stabil maradt, a bank nem tapasztalt számottevő romlást vagy javulást a törlesztési szokásokban az elmúlt évekhez képest.

Aktív számlahasználók fölényben

Az MBH Bank tapasztalatai szerint a hitelkártyapiacon az elmúlt egy évben a darabszám mérsékelt csökkenése mellett az állomány növekedése volt megfigyelhető. Ez arra utal, hogy bár kevesebb hitelkártya van forgalomban, az aktív ügyfelek nagyobb összegeket használnak fel a rendelkezésükre álló hitelkeretből.

A bank szerint az új hitelkártya-szerződések száma összességében stagnáló képet mutat.

A fedezetlen hitelezés növekedését jelenleg elsősorban a személyi kölcsönök hajtják, amelyek egyre gyorsabban és egyszerűbben érhetők el digitális csatornákon keresztül.

A hitelkártyákat leginkább a rendszeres jövedelemmel rendelkező, aktív számlahasználó ügyfelek veszik igénybe. Az MBH tapasztalatai alapján különösen erős a városi, digitális megoldásokra nyitott ügyfélkör jelenléte, miközben egyre nagyobb arányban jelennek meg a fiatalabb generációk is a termék használói között. A hitelkártya-keretek kihasználtsága továbbra is erősen ciklikus, ami azt mutatja, hogy a konstrukció jelentős szerepet tölt be az ügyfelek rövid távú likviditáskezelésében.

A hitelkártya-tartozások minőségét tekintve kedvező folyamatok láthatók. Az MBH szerint az elmúlt időszakban csökkent a késedelmes hitelkártya-tartozások aránya, amely jelenleg alacsony szinten stabilizálódott. A fizetési fegyelem összességében stabil, bizonyos ügyfélcsoportoknál pedig enyhe javulás is megfigyelhető. Ebben szerepet játszanak a fejlettebb kockázatkezelési rendszerek, valamint a digitális banki szolgáltatások, amelyek támogatják a tudatosabb pénzügyi döntéseket.

A bank tapasztalatai szerint a hitelkártyákat elsősorban a mindennapi kiadások finanszírozására használják az ügyfelek. A leggyakoribb költési kategóriák közé tartoznak az élelmiszer-vásárlások, az üzemanyag-költések és az online vásárlások. Az MBH szerint szezonális hatások is megfigyelhetők, az év második felében rendszerint élénkebb a hitelkártyás költési aktivitás.

Az MBH Bank úgy látja, hogy a hitelkártyák szerepe fokozatosan átalakul a magyar pénzügyi piacon. Bár a személyi kölcsönök jelenleg a fedezetlen hitelezés növekedésének fő motorjai, a hitelkártyák továbbra is fontos szerepet töltenek be a mindennapi pénzügyekben, különösen a digitalizáció és a változó ügyféligények által formált környezetben.

Fiatalok szeretik elsősorban

Az OTP Bank tapasztalatai szerint a hitelkártya-állomány az elmúlt egy évben lényegében változatlan maradt az előző évhez képest. Ugyanakkor az új hitelkártya-szerződések száma csökkent az elmúlt időszakban, ami arra utal, hogy a termék iránti új kereslet mérséklődött. A bank szerint a hitelkártyát legnagyobb arányban a családos ügyfelek és a fiatal felnőttek használják. Ez a két ügyfélcsoport adja a hitelkártya-birtokosok mintegy 80 százalékát.

Az OTP tapasztalatai alapján a hitelkártya-keretek kihasználtságában nem történt érdemi változás az elmúlt év során. Az ügyfelek a szerződéskötést követő első hónapokban jellemzően még óvatosabban használják a rendelkezésükre álló hitelkeretet, később azonban kialakul egy stabil használati szint.

A hitelkártyás fizetési fegyelem szintén stabil képet mutat. Az OTP adatai szerint a hitelkártya-szerződések körülbelül 5 százaléka kerül késedelembe, ez az arány pedig az elmúlt időszakban nem változott számottevően. A bank nem tapasztalt sem javulást, sem romlást az ügyfelek törlesztési szokásaiban. Mint kiderült, a hitelkártyát az OTP ügyfelei elsősorban a mindennapi kiadások finanszírozására használják. A leggyakoribb felhasználási területek közé tartoznak a napi bevásárlások és a rezsiköltségek kifizetése, vagyis a rendszeresen felmerülő háztartási kiadások rendezése.

Fontos szerep lett a tudatosság

A bankok válaszai alapján a hitelkártyapiac alapvetően stabil. Valamennyi pénzintézet szerint a hitelkártyákat elsősorban mindennapi vásárlásokra, főként élelmiszerre használják az ügyfelek, és a fizetési fegyelemben sem történt érdemi változás.

A fő különbség az állományok és az új szerződések alakulásában látszik. A K&H és az Erste növekedésről számolt be, a K&H ezt a digitális igénylés sikerének tulajdonítja. Az MBH-nál a hitelkártyák száma csökkent, miközben az állomány nőtt, vagyis az ügyfelek nagyobb összegeket használnak. Az OTP-nél az állomány stagnált, az új szerződések száma pedig visszaesett. Ahogyan az látszik, a hitelkártya továbbra is fontos termék, de egyre inkább a tudatos, aktív és digitálisan nyitott ügyfelek használják.