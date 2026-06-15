Kiderült, mire kell a négymilliós munkáshitel a magyar fiataloknak: meglepő, de nem a lakás az első

A 2025 elején bevezetett kamatmentes munkáshitelt a fiatalok elsősorban autóvásárlásra, másodsorban pedig ingatlan célokra fordítják. A K&H Bank adatai szerint az igénylők többsége majdnem a maximális, négymillió forintos összeget veszi fel, miközben a bevezetést követő kiugró érdeklődés mostanra a normál piaci folyamatokhoz igazodva mérséklődött.

A K&H a konstrukció idei indulása óta már több mint 30 milliárd forint értékben folyósított munkáshitelt, ami a hazai piacon 14-15 százalékos részesedést jelent. Az egy szerződésre jutó átlagos összeg megközelíti a 3,9 millió forintot, ami jól mutatja, hogy az ügyfelek szinte mindig teljesen kihasználják a rendelkezésre álló maximális keretet.

Rácz Tamás, a bank lakossági hitelezési vezetője rámutatott, hogy a legnépszerűbb felhasználási cél egyértelműen az autóvásárlás, amelyet az igénylők 41 százaléka jelölt meg, míg az ingatlancélú felhasználás 24 százalékkal a második helyen áll. A szakember kiemelte, hogy a fiatalok a hitelt jellemzően nem lakásvásárlási önerőként használják, hanem az önálló életkezdést, a munkavállalást és a mobilitást közvetlenül segítő kiadásokat fedezik belőle.

A földrajzi eloszlást tekintve szintén érdekes kép rajzolódik ki, hiszen bár a legtöbb igénylést Budapesten nyújtják be, a főváros aránya kisebb, mint a hagyományos személyi kölcsönök esetében. Ez jól mutatja, hogy a munkáshitel iránti kereslet országosan sokkal egyenletesebben oszlik meg.

A legfeljebb tízéves futamidővel igényelhető kölcsön havi törlesztőrészlete a maximális hitelösszegnél is alacsony marad. A konstrukciót tovább javítják a gyermekvállaláshoz kötődő kedvezmények, amelyek lehetőséget adnak a törlesztés szüneteltetésére, vagy akár a fennálló tartozás részleges, illetve teljes elengedésére is.

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Az igénylések ütemét tekintve a kereslet a támogatott hiteleknél megszokott pályát írja le. Az indulást követő rohamot, majd a februári és márciusi átmeneti élénkülést követően az érdeklődés mára mérséklődött, így jelenleg egy stabilabb, kiegyensúlyozottabb aktivitás jellemzi a piacot.