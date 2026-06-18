2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  23'
CZE
Csehország 1 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Michal Sadílek 6'
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lakashitel
Hitel

Rendkívüli bejelentés érkezett: elzárják a kiskaput, amivel dőlt a pénz a magyar vállalkozásokhoz

Pénzcentrum
2026. június 18. 18:20

A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes az évi fix 3 százalékos kamatszint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium bejelentése alapján megváltoznak a likviditási célú Széchenyi kártyák (így a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+) kamatkondíciói.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Július 15-től már nem lehet fix évi 3 százalékos kamat mellett likviditási célú Széchenyi kártya szerződést kötni. A kamatozás a 3 havi BUBOR értékéhez lesz kötve az új szerződések esetében, ennek aktuális (2026.06.18-i értéke) 5,89 százalék.

Hogyan változhat emiatt a törlesztőrészlet?

Ha ténylegesen a kamat a 3 havi BUBOR értékével megegyező lesz, akkor ez jelen helyzetben azt jelentené, hogy az új szerződések induló kamata 5,89 százalék lenne a korábbi 3 százalékos szint helyett.

A Bankmonitor szakértői összeszedtek két példát arra, hogyan is hatna ez a törlesztőrészletekre:

200 millió forint összegű folyószámlahitel

Tételezzük fel, hogy egy cég felvesz Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Max+ konstrukció keretében 200 millió forint hitelkeretet. A vállalkozás átlagosan a keret felét, azaz 100 millió forintot használ ki.

Az évi 3 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 250 ezer forint lenne, ami éves szinten 3 millió forint kamatterhet jelent a vállalkozásnak.

Évi 5,89 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 490 833 forint lenne, ami 5,89 millió forint éves kamatköltséget jelent.

Vagyis éves szinten 2,89 millió forinttal emelkedne a cég kamatkiadása a mai állapotok alapján.

Hogyan alakul egy vállalkozói folyószámlahitel kamatterhe? Forrás: BankmonitorHogyan alakul egy vállalkozói folyószámlahitel kamatterhe? Forrás: Bankmonitor

100 millió forint összegű likviditási hitel

Tételezzük fel, hogy egy vállalkozás 100 millió forint kölcsönt igényel Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ keretében 3 éves futamidőre. Induljunk ki abból, hogy a 9 hónapos türelmi idővel nem él a cég, azaz azonnal megkezdi a hitelvisszafizetését.

Az évi 3 százalékos fix kamat mellett a kölcsön törlesztőrészlete havi 2 908 121 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 104 692 355 forint lenne.

Évi 5,89 százalékos kamat mellett a havi törlesztő 3 037 212 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 109 339 636 forint lenne.

Vagyis ebben az esetben 4 647 282 forinttal emelkedne meg az adósok terhe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan alakul egy vállalkozói likviditási hitel törlesztője? Forrás: BankmonitorHogyan alakul egy vállalkozói likviditási hitel törlesztője? Forrás: Bankmonitor

Azt mindkét példánál hangsúlyozni kell, hogy az új szerződések kamata nem fix, hanem 3 havonta a BUBOR aktuális módosulásának megfelelően változhat, vagyis a kamatteher és így a pénzügyi előny is akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba elmozdulhat a futamidő előrehaladtával.

A piaci hiteleknél mindig kedvezőbb az új kamatszint

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium beszámolója alapján ez a kamatszint még mindig kedvezőbb a hasonló célra nyújtott piaci hitelek kamatánál.

Számos esetben a piaci feltételekkel nyújtott hasonló banki kölcsönök kamata is a BUBOR-hoz kötött, azonban a mutató értékére még rátesz a pénzintézet egy felárat, ami akár 3-4 százalékpont is lehet. (A pontos felár függhet a hiteltípustól, banktól és az igénylő minősítésétől is.)

Így valóban kijelenthető, hogy ezen kölcsönökhöz képest még mindig jóval kedvezőbbek, olcsóbbak lesznek a likviditási célú Széchenyi kártyák.

Mi lesz az átmeneti időszakban?

A KAVOSZ oldalán megjelent hirdetmenyek alapján a különböző helyzetben lévő cégekre eltérő szabályok lehetnek érvényesek:

  • A 2026. június 19-étől befogadásra kerülő Likviditási Hitelre, folyószámlahitelek futamidő alatti meghosszabbítására, keretemelésére, illetve azon folyószámlahitelekre irányuló hitelkérelmek esetén, amelyek nem már meglévő Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, illetve Turisztikai Kártya meghosszabbítására irányulnak, a hitelkérelmek már csak az új változó kamatozással lesznek elbírálhatóak és leszerződhetőek 2026. július 15-étől, míg a 2026. június 18-áig befogadott fentiekben nevesített konstrukciókra vonatkozó hitelkérelmek kapcsán a finanszírozóknak legkésőbb 2026. július 14-ig még lehetőségük van a jelenlegi kondíciók melletti szerződéskötésre.
  • A 2026. június 18-áig befogadottmeglévő Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, illetve Turisztikai Kártya ügyletek előírásoknak megfelelő lejáratkori(tehát legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül benyújtott) meghosszabbítására irányuló legkésőbb hitelkérelmek pozitív bírálata esetén (ideértve a feltételeknek megfelelő lejáratkori keretemelési kérelmeket is) a szerződések megkötése a jelenleg hatályos feltételek (fix kamatozás) mellett zajlik 2026. július 14-ig, míg a 2026. június 19-étől befogadásra kerülő meglévő folyószámlahitelek lejáratkori meghosszabbítására irányuló hitelkérelmek abban az esetben szerződhetőek le a jelenleg hatályos feltételek (fix kamatozás) mellett 2026. július 14-ig, amennyiben a meghosszabbítani kívánt hitelszerződés lejárata 2026. július 14-énél nem későbbi.

Vagyis alapesetben már a holnapi igénylésekre is az új kondíciók, kamatok lesznek érvényesek. Speciális helyzetben „csak” a lejáratkori kerethosszabbítások, keretemelési igények lehetnek, ott a fent leírt együttállás esetén az új igényeknél is lehet július 14-ig még a ma érvényes kondíciók mellett szerződést kötni.

Miért változnak a kamatok?

A kérdéses támogatott hitelek a vállalatok napi működésére, likviditásának biztosítására és fejlesztésére szolgálnak. Azonban számos esetben a cégek ettől eltérő módon hasznosították az összeget.

A kapott kedvezményes kamatozású kölcsönből magasabb hozamú állampapírt vásároltak, így gyakorlatilag kockázatmentes nyereséghez jutottak. Ezt a nyereséget azonban végső soron az állam és az adófizetők fizették meg a hitel kamattámogatásán, illetve az állampapírok kamatán keresztül.

Ezt a nyerészkedést szeretné a kormány megszüntetni a likviditási célú Széchenyi Kártyák kamatának átalakításával.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #kormány #kamattámogatás #kamat #állampapír #cégek #hitelfelvétel #hitelek #vállalkozások #kamatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:20
18:13
18:04
17:43
17:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 18. 16:50
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok - Mit tehet a Tisza?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 18. 14:23
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+,...
MEDIA1  |  2026. június 18. 13:30
Pachmann Péter visszatér a TV2 képernyőjére? Castingon látták
A Media1 informátorai szerint Pachmann Péter televíziós műsorvezető is részt vett azon a castingon,...
Holdblog  |  2026. június 18. 12:00
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 16. 16:18
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
3 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
3
2 hónapja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
2 hónapja
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
5
2 hete
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gyorsított kárrendezés
számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult - egyezséggel - követelése kielégítéseként elfogadja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 18:13
Kórházba került a magyar zenészlegenda: elmaradnak a koncertek
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 18:04
Kvíz: Te is imádod a dinoszauruszokat? Lássuk, mennyire ismered az őslények világát valójában!
Agrárszektor  |  2026. június 18. 17:26
Elképesztő bőség jön ebben a térségben: megrohamozhatják a piacokat a vevők