Rendkívüli bejelentés érkezett: elzárják a kiskaput, amivel dőlt a pénz a magyar vállalkozásokhoz

A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes az évi fix 3 százalékos kamatszint.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium bejelentése alapján megváltoznak a likviditási célú Széchenyi kártyák (így a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+) kamatkondíciói.

Július 15-től már nem lehet fix évi 3 százalékos kamat mellett likviditási célú Széchenyi kártya szerződést kötni. A kamatozás a 3 havi BUBOR értékéhez lesz kötve az új szerződések esetében, ennek aktuális (2026.06.18-i értéke) 5,89 százalék.

Hogyan változhat emiatt a törlesztőrészlet?

Ha ténylegesen a kamat a 3 havi BUBOR értékével megegyező lesz, akkor ez jelen helyzetben azt jelentené, hogy az új szerződések induló kamata 5,89 százalék lenne a korábbi 3 százalékos szint helyett.

A Bankmonitor szakértői összeszedtek két példát arra, hogyan is hatna ez a törlesztőrészletekre:

200 millió forint összegű folyószámlahitel

Tételezzük fel, hogy egy cég felvesz Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Max+ konstrukció keretében 200 millió forint hitelkeretet. A vállalkozás átlagosan a keret felét, azaz 100 millió forintot használ ki.

Az évi 3 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 250 ezer forint lenne, ami éves szinten 3 millió forint kamatterhet jelent a vállalkozásnak.

Évi 5,89 százalékos kamat mellett a havi kamatteher 490 833 forint lenne, ami 5,89 millió forint éves kamatköltséget jelent.

Vagyis éves szinten 2,89 millió forinttal emelkedne a cég kamatkiadása a mai állapotok alapján.

Hogyan alakul egy vállalkozói folyószámlahitel kamatterhe? Forrás: Bankmonitor

100 millió forint összegű likviditási hitel

Tételezzük fel, hogy egy vállalkozás 100 millió forint kölcsönt igényel Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ keretében 3 éves futamidőre. Induljunk ki abból, hogy a 9 hónapos türelmi idővel nem él a cég, azaz azonnal megkezdi a hitelvisszafizetését.

Az évi 3 százalékos fix kamat mellett a kölcsön törlesztőrészlete havi 2 908 121 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 104 692 355 forint lenne.

Évi 5,89 százalékos kamat mellett a havi törlesztő 3 037 212 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 109 339 636 forint lenne.

Vagyis ebben az esetben 4 647 282 forinttal emelkedne meg az adósok terhe.

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Hogyan alakul egy vállalkozói likviditási hitel törlesztője? Forrás: Bankmonitor

Azt mindkét példánál hangsúlyozni kell, hogy az új szerződések kamata nem fix, hanem 3 havonta a BUBOR aktuális módosulásának megfelelően változhat, vagyis a kamatteher és így a pénzügyi előny is akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba elmozdulhat a futamidő előrehaladtával.

A piaci hiteleknél mindig kedvezőbb az új kamatszint

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium beszámolója alapján ez a kamatszint még mindig kedvezőbb a hasonló célra nyújtott piaci hitelek kamatánál.

Számos esetben a piaci feltételekkel nyújtott hasonló banki kölcsönök kamata is a BUBOR-hoz kötött, azonban a mutató értékére még rátesz a pénzintézet egy felárat, ami akár 3-4 százalékpont is lehet. (A pontos felár függhet a hiteltípustól, banktól és az igénylő minősítésétől is.)

Így valóban kijelenthető, hogy ezen kölcsönökhöz képest még mindig jóval kedvezőbbek, olcsóbbak lesznek a likviditási célú Széchenyi kártyák.

Mi lesz az átmeneti időszakban?

A KAVOSZ oldalán megjelent hirdetmenyek alapján a különböző helyzetben lévő cégekre eltérő szabályok lehetnek érvényesek:

A 2026. június 19-étől befogadásra kerülő Likviditási Hitelre, folyószámlahitelek futamidő alatti meghosszabbítására, keretemelésére, illetve azon folyószámlahitelekre irányuló hitelkérelmek esetén, amelyek nem már meglévő Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, illetve Turisztikai Kártya meghosszabbítására irányulnak, a hitelkérelmek már csak az új változó kamatozással lesznek elbírálhatóak és leszerződhetőek 2026. július 15-étől, míg a 2026. június 18-áig befogadott fentiekben nevesített konstrukciókra vonatkozó hitelkérelmek kapcsán a finanszírozóknak legkésőbb 2026. július 14-ig még lehetőségük van a jelenlegi kondíciók melletti szerződéskötésre.

A 2026. június 18-áig befogadottmeglévő Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, illetve Turisztikai Kártya ügyletek előírásoknak megfelelő lejáratkori(tehát legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül benyújtott) meghosszabbítására irányuló legkésőbb hitelkérelmek pozitív bírálata esetén (ideértve a feltételeknek megfelelő lejáratkori keretemelési kérelmeket is) a szerződések megkötése a jelenleg hatályos feltételek (fix kamatozás) mellett zajlik 2026. július 14-ig, míg a 2026. június 19-étől befogadásra kerülő meglévő folyószámlahitelek lejáratkori meghosszabbítására irányuló hitelkérelmek abban az esetben szerződhetőek le a jelenleg hatályos feltételek (fix kamatozás) mellett 2026. július 14-ig, amennyiben a meghosszabbítani kívánt hitelszerződés lejárata 2026. július 14-énél nem későbbi.

Vagyis alapesetben már a holnapi igénylésekre is az új kondíciók, kamatok lesznek érvényesek. Speciális helyzetben „csak” a lejáratkori kerethosszabbítások, keretemelési igények lehetnek, ott a fent leírt együttállás esetén az új igényeknél is lehet július 14-ig még a ma érvényes kondíciók mellett szerződést kötni.

Miért változnak a kamatok?

A kérdéses támogatott hitelek a vállalatok napi működésére, likviditásának biztosítására és fejlesztésére szolgálnak. Azonban számos esetben a cégek ettől eltérő módon hasznosították az összeget.

A kapott kedvezményes kamatozású kölcsönből magasabb hozamú állampapírt vásároltak, így gyakorlatilag kockázatmentes nyereséghez jutottak. Ezt a nyereséget azonban végső soron az állam és az adófizetők fizették meg a hitel kamattámogatásán, illetve az állampapírok kamatán keresztül.

Ezt a nyerészkedést szeretné a kormány megszüntetni a likviditási célú Széchenyi Kártyák kamatának átalakításával.