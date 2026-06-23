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Gazdaság

Újra itt a kamatvágás: ennyivel csökkentette az alapkamatot az MNB

Pénzcentrum
2026. június 23. 14:36

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az irányadó ráta így 6,25 százalékról 6 százalékra mérséklődött.

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A mostani döntés folytatása az év elején megkezdett monetáris lazításnak. Februárban a jegybank 6,5 százalékról 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot, majd három egymást követő ülésen változatlanul hagyta a kamatszintet. A mostani lépéssel újra kamatvágás mellett döntött a Monetáris Tanács.

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Az alapkamat mellett a kamatfolyosó is lefelé tolódik. Az egynapos betéti kamat 5 százalékra, az egynapos hitelkamat pedig 7 százalékra csökken.

A kamatdöntés nem okozott meglepetést a piac számára. Az elemzők többsége arra számított, hogy az infláció lassulása és a korábbi hónapok pénzpiaci folyamatai lehetővé teszik egy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést.

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A kamatvágás több területen is éreztetheti hatását. Hosszabb távon kedvezőbbé válhat a hitelfelvétel, miközben a bankbetétek és egyes megtakarítási formák hozama mérséklődhet. A döntés a forint árfolyamára és az állampapírpiacra is hatással lehet.

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A befektetők figyelme most a jegybank kommunikációjára és az új inflációs előrejelzésekre irányul. A következő hónapok kamatpolitikáját elsősorban az infláció alakulása, a forint árfolyama, valamint a nemzetközi pénzpiaci környezet határozhatja meg.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
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