Bár a hitelkonstrukció azonnali és teljes kivezetésére nem számít a bankszektor, a jogosultsági feltételek szűkítése okán sokkal többen élhetnek a kedvezményes hitellel.
Újra itt a kamatvágás: ennyivel csökkentette az alapkamatot az MNB
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az irányadó ráta így 6,25 százalékról 6 százalékra mérséklődött.
A mostani döntés folytatása az év elején megkezdett monetáris lazításnak. Februárban a jegybank 6,5 százalékról 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot, majd három egymást követő ülésen változatlanul hagyta a kamatszintet. A mostani lépéssel újra kamatvágás mellett döntött a Monetáris Tanács.
Az alapkamat mellett a kamatfolyosó is lefelé tolódik. Az egynapos betéti kamat 5 százalékra, az egynapos hitelkamat pedig 7 százalékra csökken.
A kamatdöntés nem okozott meglepetést a piac számára. Az elemzők többsége arra számított, hogy az infláció lassulása és a korábbi hónapok pénzpiaci folyamatai lehetővé teszik egy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést.
A kamatvágás több területen is éreztetheti hatását. Hosszabb távon kedvezőbbé válhat a hitelfelvétel, miközben a bankbetétek és egyes megtakarítási formák hozama mérséklődhet. A döntés a forint árfolyamára és az állampapírpiacra is hatással lehet.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén.
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