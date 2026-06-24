A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Vége a forint szárnyalásának? Gyengülés a devizapiacon - ennyit ér jelenleg a magyar pénz
Gyengült kissé szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az eurót délután hat órakor 356,34 forinton jegyezték a reggel hét órai 355,71 forint után. A dollár jegyzése 313,81 forintra ment fel 313,02 forintról, a svájci franké pedig 386,38 forintra 386,04-ről.
Szerda délutáni jegyzésén a forint vegyesen állt a júniusi kezdéshez képest as három devizával szemben, 0,6 százalékkal gyengébben az euró és 3,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében, illetve 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint erősödik: 7,4 százalékkal az euró, 4,2 százalékra a dollár és 6,5 százalékra a svájci frank ellenében.
Bár a hitelkonstrukció azonnali és teljes kivezetésére nem számít a bankszektor, a jogosultsági feltételek szűkítése okán sokkal többen élhetnek a kedvezményes hitellel.
Jelentősen nőtt a havonta ingyen felvehető összeg, a magyarok pedig bár ritkábban vesznek fel ATM-ből pénzt, egy alkalommal viszont nagyobb az összeg.
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetében már nem lesz érvényes az évi fix 3 százalékos kamatszint.
Heteken belül változás jön a magyar bankoknál: több tízezer forintot spórolhat meg, aki erre a dologra odafigyel
Fontos szempont, hogy a jövedelem emelkedésével újabb kedvezmények válnak elérhetővé.
Bár sokan a mindennapi kiadások fedezésére hivatkozva tartják folyószámlán a pénzüket, a statisztikák cáfolják ezt a vélekedést.
Rendkívüli fordulat a magyar hitelpiacon: rengeteg adós faraghat le a törlesztőjéből, de van egy komoly bökkenő
Jelentősen csökkentek a hosszú futamidejű bankközi hozamok, ami megnyithatja az utat az olcsóbb piaci lakáshitelek előtt.
Bár a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, a törvény a gazdasági növekedés támogatását is előírja számára.
Revolut ügyfelek, figyelem! Vadiúj funkciókat vezetett be a digitális bank - ennek rengeteg magyar fog örülni
Amikor május végén elindult a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe, a rendszerből még hiányoztak ezek a szolgáltatások.
A K&H Bank adatai szerint az igénylők többsége majdnem a maximális, négymillió forintos összeget veszi fel.
Legutóbb 2022 elején járt hasonló szinten a jegyzés.
Szeptember végén valóban véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja: ezúttal nem hosszabbítanák meg, hanem végső határidőt szabnának a jelenleg visszavonásig érvényes kedvezménynek.
Közel öt év után, 2026. szeptember 30-án megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja. A kivezetés mintegy 216 ezer hitelszerződést, azaz minden negyedik érintett kölcsönt érint.
Kármán András bejelentése: hozzányúlnak a kamatstophoz, erre készülhetnek az érintett lakáshitelesek
Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2026. szeptember 30-án végleg megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja
Kormányzati beavatkozás hiányában az érintetteknek egy összegben, 120 napon belül akár 1,9–3,7 millió forintos büntetést kell visszafizetniük.
Rövidesen napirendre tűzik annak a mintegy 25 ezer családnak az ügyét, akiket a babaváró támogatás feltételeinek elmaradása miatt súlyos visszafizetési kötelezettség fenyeget.
A legnagyobb versenytársnak számító Revolut már évek óta kínál hasonló szolgáltatást, ám náluk az árazás a felhasználó előfizetési csomagjától függ.
Váratlan hiba akadályozza a hazai átutalásokat: bármely bank bármely magyar ügyfelét érintheti a dolog
A probléma az összes magyarországi pénzintézetet érinti.
Hiába a félmilliós átlagbér, tehetetlenek a lakásvásárlók: van, ahol tizenegy évnyi fizetés kell egy családi házhoz
Bár a statisztikák alapján ma már minden hazai járásban eléri a bruttó félmillió forintot az átlagkereset, a lakásvásárlási esélyek élesen kettészakították az országot.