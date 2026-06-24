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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Hitel

Vége a forint szárnyalásának? Gyengülés a devizapiacon - ennyit ér jelenleg a magyar pénz

Pénzcentrum
2026. június 24. 19:39

Gyengült kissé szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót délután hat órakor 356,34 forinton jegyezték a reggel hét órai 355,71 forint után. A dollár jegyzése 313,81 forintra ment fel 313,02 forintról, a svájci franké pedig 386,38 forintra 386,04-ről.

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Szerda délutáni jegyzésén a forint vegyesen állt a júniusi kezdéshez képest as három devizával szemben, 0,6 százalékkal gyengébben az euró és 3,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében, illetve 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödik: 7,4 százalékkal az euró, 4,2 százalékra a dollár és 6,5 százalékra a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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