Végleg megszűnhet a kamatstop Magyarországon: tízezreknek drágulhatnak a lakáshitelek

A társadalmi egyeztetésre kikerült tervezet szerint szeptember végén valóban véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja: ezúttal nem hosszabbítanák meg, hanem végső határidőt szabnának a jelenleg visszavonásig érvényes kedvezménynek. A kivezetés több mint kétszázezer hitelt érint, és bár a legtöbb adósnál csak mérsékelt tehernövekedést okozna, mintegy 19 ezer család számára komolyabb havi pluszkiadást jelenthet.

Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a jelzáloghitelek kamatstopja 2026. szeptember végével tényleg lejárhat. Ezúttal ugyanis a tervek szerint nem meghosszabbítanák az intézkedést, hanem pont végső határidőt adnának a jelenleg visszavonásig érvényes kedvezménynek - áll a Bankmonitor közleményében.

Mi is az a kamatstop?

Érdemes eggyel visszább lépni, mi is az a kamatstop? A jelzáloghitelekre, illetve lakáscélú lízingszerződéseke érvényes kamatstop 2022. januárjában indult és egyes kölcsönöket, lízingszerződéseket hivatott megvédeni kamatemelkedéstől. Ugyanis bizonyos hitelek kamatába igen gyorsan beépült volna az emelkedő infláció miatt megugró pénzpiaci hozamszint.

2022. januárjától a legfeljebb egy évig fix kamatozású – nevezhetjük változó kamatozású – jelzáloghitelek védelmével indult a kamatstop.

védelmével indult a kamatstop. Majd 2022. novembertől kiterjesztették a 2, 3, 4 és 5 évig fix kamatozású jelzáloghitelekre is az intézkedést.

Hogyan működik a kamatstop?

A legfeljebb egy évig fix kamatozású hitelek kamata jellemzően egy referenciamutatóhoz van kötve. Ez a mutató a rövid futamidejű bankközi kamatláb, azaz a BUBOR szokott lenni. A hitelkamat a BUBOR értékéből és egy felárból áll össze. A kölcsön 3, 6, 12 havonta módosulhat – ez szerződésfüggő – megfelelő futamidejű BUBOR alakulásának megfelelően.

Ha például egy 3 havonta változó kamatozású kölcsönnél a 3 havi BUBOR értéke 4 százalék volt szerződéskötéskor, melyet még 3 százalék kamatfelárral megnöveltek, akkor a kölcsön induló kamatszintje évi 7 százalék. Ha három hónappal később a 3 havi BUBOR értéke 6 százalékra emelkedett, akkor a kölcsön kamata évi 9 százalékra emelkedik.

Ebbe a mechanizmusba avatkozott be a kamatstop oly módon, hogy kamatfordulókor az aktuális, valós BUBOR érték helyett a mutató egy korábbi, 2021. október 27-ei értékét kellett alapul venni.

Mekkora volt a BUBOR értéke 2021. október 27-én?

A 3 havi BUBOR értéke 2,02 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,02 százalékot.

A 6 havi BUBOR értéke 2,17 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,17 százalékot.

A 12 havi BUBOR értéke 2,40 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,40 százalékot.



Jó tudni: a 2, 3, 4 és 5 éves kamatfixálású jelzáloghiteleknél kicsit másképp működik a kamatstop. Alapvetően az MNB által publikált kamatváltoztatási mutatók alapján módosulhat az éppen akkor forduló kölcsönök kamata. A kamatstop ideje alatt a kérdéses mutatóból egy korábbi értéket kell használni és ennek megfelelően változhat a hitelkamat.

Mekkora segítség a kamatstop?

A felgyorsuló infláció időszakában 2022. őszén a 3-12 havi BUBOR mutatók értéke átlépte a 16 százalékot. Gyakorlatilag ezen időszakban a kamatstop miatt az érintett kölcsönök kamata durván 14 százalékponttal volt kedvezőbb, mint az intézkedés nélkül lett volna.

Azóta az infláció jelentősen mérséklődött, ami magával vonta a pénzpiai hozamok csökkenését is. Jelenleg, 2026.06.12-én az alábbi értékeket lehet látni a bankközi hozamoknál:

A 3 havi BUBOR értéke 5,94 százalék

A 6 havi BUBOR értéke 5,84 százalék

A 12 havi BUBOR értéke 5,75 százalék

Tehát mind a mai napig jelentős 3,35-3,92 százalékpontos kamatcsökkenést eredményez a változó kamatozású hiteleknél a kamatstop.

Kamatszinten tehát még mindig nagy a kamatstop hatása, de mi a helyzet a törlesztőrészletekkel? Mennyit spórol ma a kamatstop miatt egy adós?

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Forrás: Bankmonitor

Ez nagymértékben függ a fennálló tartozástól és a hátralévő futamidőtől. A Bankmonitor szakértői ezért több esetre is kiszámolta a hatást. Ezen esetekben 5,1-18,9 százalékkal emelkedhet az adósok törlesztőrészlete a kamatstop kivezetését követően.

Szerencsére az érintett adósok jelentős részénél a fennálló tartozás relatív alacsony -az átlagösszeg 3,8 millió forint körül van – és a hátralévő futamidő sem olyan hosszú. Emiatt átlagosan csak pár ezer forinttal emelkedhet az adósok terhe, persze lehet olyan csoport, akinél érdemben nagyobb lenne a plusz kiadás.

Hányan családot véd jelenleg a kamatstop?

Az MNB Pénzügyi Stabilitási jelentése alapján mintegy 218 ezer jelzáloghitel szerződést véd a kamatstop, a teljes hitelállomány 842 milliárd forint. Ezen belül mintegy 19 ezer család tekinthető sérülékenyek, nekik okozna nagyobb terhet a kamatstop kivezetése.

Az MNB vizsgálata során azok tekinthetők sérülékenynek, akiknél a törlesztő legalább 5 ezer forinttal nő és eléri a havi kötelezettség a család jövedelemének a 40 százalékát.

Összességében, a teljes hitelállományra, gazdaságra vetítve a hatás kicsi, ettől függetlenül 19 ezer család sorsa nem elhanyagolható.

Miért vezetik ki a kamatstopot?

Alapvetően a kamatstoppal kapcsolatban az utóbbi időben számos kritika fogalmazódott meg:

A kamatsop a rövid futamidő, kamatfixálás melletti hiteleknélerősen torzítja a piacot, ezáltal ronthatja a különböző kamatbefolyásolási intézkedések hatékonyságát.

Felmerülhet morális kérdés is: a kockázatosabb hitelt választókat megmentik. Ez igencsak rossz üzenet azok számára, akik kiszámítható, de drágább hitelt választottak kezdetben.

Olyanokat is megmentenek a kamatemelkedéstől, akiknek nincs szükségük ilyen védelemre. Anyagi helyzetük jó, a törlesztőrészlet emelkedése pedig csekély lenne az intézkedés nélkül. Ellenbenmegtakarításukat magasabb kamat mellett el tudjék helyezni alacsony kockázat mellett.

A kamatstop okozta kamatcsökkenést a bankoknak be kell nyelnie. A korábbi határozatlan időre való kiterjesztése az intézkedésnek durván 125 milliárd forintba került volna a szektornak. Márpedig ezen bevételkiesés miatt elmaradhatnak banki fejlesztések, vagy épp emelkedhetnek másfajta banki díjak.

Fontos: jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a kivezetés tényleg eljön, de az biztos, hogy a veszélyeztetett 19 ezer család számára valamilyen megoldást kínálni kell, hogy a havi teher tényleg ne legyenek elviselhetetlenül nagyok.

Milyen lehetőségei vannak az adósoknak?

A fenti példákban a kölcsön kamata 8,75 százalékra emelkedne, ez azért már egy komoly kamatszint. Éppen ezért érdemes foglalkozni a kérdéses hitelekkel.

Alapvetően a kisebb fennálló tartozással rendelkező jobb anyagi helyzetben lévő adósok elgondolkodhatnak kölcsönök végtörlesztésén. Ezzel letudják a terhet, nem kell azt magas kamat mellett tovább fizetni.

A hitelkiváltás – meglévő kölcsön lecserélése egy újra – is felmerülhet. A mostani új piaci lakáshitelek és lakáscélú kiváltásra igényelhető kölcsönök kamata 6,5-7,0 százalék körül alakul. A kiváltással erre a szintre csökkenthető a kamat és ezáltal a havi törlesztő is mérséklődne. Kalkulálni kell azonban a kiváltáshoz kapcsolódó költségekkel is. Ez azoknak érheti meg inkább, akik nagyobb fennálló tartozással rendelkeznek és a futamidő is hosszabb.

A meglévő kölcsönük átütemezését is kérhetik az adósok: például meghosszabbítva a futamidőt, vagy épp átmeneti tőkefizetési moratóriumot kérve. Ezzel a havi fizetési kötelezettség kordában tartható. Ez azoknak lehet jó választás, akiknek tényleg nehézséget okozna a megemelkedett törlesztő megfizetése és nem megoldás a hitelkiváltás.

Az biztos, hogy most már tényleg foglalkozni kell a kérdéssel, ugyanis úgy néz ki valóban kifut a kamatstop szeptember végével.