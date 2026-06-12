Elkeserítő hírek érkeznek a Velencei-tó vízállásáról, egyelőre az új kormányra vár a feladat, hogy megoldja a tó vízpótlását.
Kármán András bejelentése: hozzányúlnak a kamatstophoz, erre készülhetnek az érintett lakáshitelesek
Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2026. szeptember 30-án végleg megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja, a kormány pedig a jövőben az általános védelem helyett már csak a rászorulóknak nyújt majd célzott segítséget.
A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet indoklása alapján a 2022 januárjában bevezetett, majd többször meghosszabbított intézkedés hosszú távon fenntarthatatlan. A kivezetésig hátralévő időszak ugyanakkor lehetőséget ad az adósoknak a felkészülésre, és arra, hogy szükség esetén újratárgyalják hitelszerződéseiket.
A pénzügyminiszter közleményében kiemelte, hogy a következő hónapokban szakmai és társadalmi egyeztetések kezdődnek. A kabinet célja egy új, célzottabb támogatási rendszer kidolgozása, amely a minden adósra kiterjedő jelenlegi szabályozás helyett kizárólag a valóban rászorulóknak nyújt majd védelmet. A tervezett intézkedések pontos részletei egyelőre nem ismertek.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
Kormányzati beavatkozás hiányában az érintetteknek egy összegben, 120 napon belül akár 1,9–3,7 millió forintos büntetést kell visszafizetniük.
Rövidesen napirendre tűzik annak a mintegy 25 ezer családnak az ügyét, akiket a babaváró támogatás feltételeinek elmaradása miatt súlyos visszafizetési kötelezettség fenyeget.
A legnagyobb versenytársnak számító Revolut már évek óta kínál hasonló szolgáltatást, ám náluk az árazás a felhasználó előfizetési csomagjától függ.
Váratlan hiba akadályozza a hazai átutalásokat: bármely bank bármely magyar ügyfelét érintheti a dolog
A probléma az összes magyarországi pénzintézetet érinti.
Hiába a félmilliós átlagbér, tehetetlenek a lakásvásárlók: van, ahol tizenegy évnyi fizetés kell egy családi házhoz
Bár a statisztikák alapján ma már minden hazai járásban eléri a bruttó félmillió forintot az átlagkereset, a lakásvásárlási esélyek élesen kettészakították az országot.
Az alelnök hangsúlyozta, hogy az árstabilitás megőrzése érdekében Magyarországon továbbra is fenn kell tartani a pozitív előretekintő reálkamatot.
Hidegzuhany érheti a vásárlókat a boltok polcainál az év második felében: jön a drágulás, erre jobb felkészülni
Az év második felében ugyanis az áremelkedés egyértelmű gyorsulására lehet számítani.
Történelmi csúcsot ért el a magyar háztartások banki adóssága, miután a lakossági hitelállomány megközelítette a 13 500 milliárd forintot.
Az Országgyűlés ismét tárgyalni fogja a devizahitelesek ügyét, így végül az érvénytelenség jogkövetkezményéről is a jogalkotó fog dönteni.
Revolut ügyfelek, figyelem! Komoly korlátozást vezet be a digitális bank - minden magyar ügyfelet érint a dolog
A konkrét korlátozások értelmében egy nap legfeljebb tízszer lehet kártyás feltöltést indítani.
Kamatmentes milliókat kínált a kormány a dolgozó fiataloknak, a valóság azonban árnyaltabb képet mutat.
Figyelmeztetést adott ki a jegybank: veszélyes buborék fújódik a hazai lakáspiacon az állami támogatások miatt
A hitelintézetek jövedelmezősége tavaly kiugróan magas volt.
Hatalmas fordulat jöhet a magyar bankokban: az euró bevezetése hozhatja el a nevetségesen olcsó hiteleket?
A várható gazdaságpolitikai lépések és az euró esetleges bevezetése miatt jelentős kamatcsökkenés körvonalazódik a magyar hitelpiacon.
Nincs tovább, eltörli az Otthon Start kamatkedvezményét az egyik hazai bank: súlyos tízezreket bukhat, aki nem figyel erre a részletre
Bár a pénzintézetnél drágul a hitelfelvétel, a piacon továbbra is több bank kínál a jogszabályi maximumnál kedvezőbb feltételeket.
Hatalmas ATM-leállások jönnek Magyarországon: százezrek maradhatnak készpénz és utalás nélkül ezeken a napokon
A karbantartási munkálatok az ATM-eken kívül - többek között - a netbankot és a mobilalkalmazást is.
Leállást jelentett be a magyar bank: teljesen elérhetetlen lesz a mobilbank, erre már most fel kell készülni
A K&H Bank május 30-án karbantartási munkálatok miatt kétszer is korlátozza a mobilbank elérhetőségét.
Hamarosan befut a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: a szakadék szélén táncolunk, de van egy óriási mentőöv
A nemzetközi hitelminősítő várhatóan londoni idő szerint késő este teszi közzé döntését.
Kiakadt egy hazai szervezet a devizahiteles végrehajtások felfüggesztése miatt: emiatt ítélik el a lépést
A szervezet rámutatott, hogy nem egyértelmű a tervezet tárgyi hatálya, ami sérti a normavilágosság követelményét, ezáltal a jogbiztonság végül a jogállamiság elvét.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.