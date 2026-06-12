Kármán András bejelentése: hozzányúlnak a kamatstophoz, erre készülhetnek az érintett lakáshitelesek

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2026. szeptember 30-án végleg megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja, a kormány pedig a jövőben az általános védelem helyett már csak a rászorulóknak nyújt majd célzott segítséget.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet indoklása alapján a 2022 januárjában bevezetett, majd többször meghosszabbított intézkedés hosszú távon fenntarthatatlan. A kivezetésig hátralévő időszak ugyanakkor lehetőséget ad az adósoknak a felkészülésre, és arra, hogy szükség esetén újratárgyalják hitelszerződéseiket.

A pénzügyminiszter közleményében kiemelte, hogy a következő hónapokban szakmai és társadalmi egyeztetések kezdődnek. A kabinet célja egy új, célzottabb támogatási rendszer kidolgozása, amely a minden adósra kiterjedő jelenlegi szabályozás helyett kizárólag a valóban rászorulóknak nyújt majd védelmet. A tervezett intézkedések pontos részletei egyelőre nem ismertek.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán