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Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Hitel

Kármán András bejelentése: hozzányúlnak a kamatstophoz, erre készülhetnek az érintett lakáshitelesek

Pénzcentrum
2026. június 12. 06:37

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2026. szeptember 30-án végleg megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja, a kormány pedig a jövőben az általános védelem helyett már csak a rászorulóknak nyújt majd célzott segítséget.

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A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet indoklása alapján a 2022 januárjában bevezetett, majd többször meghosszabbított intézkedés hosszú távon fenntarthatatlan. A kivezetésig hátralévő időszak ugyanakkor lehetőséget ad az adósoknak a felkészülésre, és arra, hogy szükség esetén újratárgyalják hitelszerződéseiket.

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A pénzügyminiszter közleményében kiemelte, hogy a következő hónapokban szakmai és társadalmi egyeztetések kezdődnek. A kabinet célja egy új, célzottabb támogatási rendszer kidolgozása, amely a minden adósra kiterjedő jelenlegi szabályozás helyett kizárólag a valóban rászorulóknak nyújt majd védelmet. A tervezett intézkedések pontos részletei egyelőre nem ismertek.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán 
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