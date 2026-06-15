Revolut ügyfelek, figyelem! Vadiúj funkciókat vezetett be a digitális bank - ennek rengeteg magyar fog örülni

Már a Revolut magyarországi fióktelepének ügyfelei is használhatják a Qvik rendszert és a fizetési kérelmet. Az alkalmazásban újonnan bevezetett funkcióval a hazai bankok közötti pénzküldés és pénzkérés, valamint a QR-kódos bolti fizetés is azonnal és díjmentesen lebonyolítható - közölte a revb.hu.

Amikor május végén elindult a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe, a rendszerből még hiányoztak ezek a szolgáltatások. Bár a vállalat hivatalosan nem kommunikált erről, az előzetes információk szerint június végére várták az indulást.

A Qvik menüpont végül csendben, már június közepén megjelent az alkalmazás főképernyőjén. A felületen a pénzkérés folyamata ugyanolyan egyszerű, mint a megszokott kártyás feltöltés, így a két funkció ikonja logikusan egymás mellé került.

Az új menüben a felhasználók pénzt küldhetnek és kérhetnek, valamint innen nyithatják meg a kasszáknál használható QR-kód-olvasót is. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a hazai pénzintézetek – például a Raiffeisen – és a Revolut közötti tranzakciók mindkét irányban zökkenőmentesen, akár egy másodpercen belül teljesülnek.

A Qvik fizetési kérelemmel a 20 millió forint alatti tranzakciók teljesen ingyenesek, amivel elkerülhetők az esetleges átutalási költségek és a tranzakciós illeték. Jóllehet a Revolut ügyfeleinek egy átmeneti időszak miatt jelenleg egyébként sem kell ilyen díjakkal számolniuk, a funkció használata kiváló alternatívát jelenthet a jövőben.