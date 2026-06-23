Nem várt döntést hozhat a Tisza-kormány: tényleg szigorítják az Otthon Start-hitel feltételeit?

A kormány várhatóan szigorítani fogja a rendkívül népszerű Otthon Start Programot. Bár a hitelkonstrukció azonnali és teljes kivezetésére nem számít a bankszektor, a jogosultsági feltételek szűkítése – például az első lakásvásárló fogalmának pontosítása és az ingatlanok bérbeadásának tiltása – hamarosan megtörténhet, hogy az adófizetői forrásokból finanszírozott támogatás valóban a rászorulókat segítse - számolt be a Portfolio.

A fix háromszázalékos kamatozású lakáshitel, az Otthon Start az indulása óta eltelt nyolc hónapban óriási lendületet adott a piacnak, így április végéig már 1350 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződést, ami több mint 38 ezer lakás megvásárlását vagy felépítését tette lehetővé. Október óta a folyósított új lakáshitelek 72 százaléka ehhez a konstrukcióhoz kapcsolódik.

A Magyar Nemzeti Bank adatai azonban rávilágítottak arra, hogy az intézkedés nem mérsékelte, hanem inkább növelte az egyenlőtlenségeket. A kedvezményes hitelt felvevők 76 százaléka a legfelső jövedelmi ötödbe tartozik, vagyis a piacélénkítés zöme nem a szélesebb társadalmi rétegeknél, hanem a vagyonosabbaknál csapódott le. Bár az első lakásukat vásárlók aránya némileg emelkedett, ez az elmozdulás pont a program elsődleges célterületén, a vidéki régiókban maradt mérsékelt.

A jelenlegi, túlzottan nagyvonalú szabályozás számos kiskaput hagyott nyitva. A támogatott hitelt jelenleg olyanok is igénybe vehetik, akik befektetési céllal vásárolnak és bérbe adják az ingatlant, akik már eleve több lakással rendelkeznek, vagy akik saját jövedelem hiányában a szüleiket vonják be adóstársként az ügyletbe. A bankpiaci szereplők szerint a konstrukció jelenlegi formájában nem kellően célzott, teret enged a potyautas-magatartásnak, ráadásul jelentős terhet ró az államháztartásra is. Egy becslés szerint a program az ötödik évére már akár évi 400 milliárd forintos kiadást is jelenthet a költségvetésnek.

Bár a banki felsővezetők nem számítanak a program hirtelen leállítására, a piac három főbb szigorításra készül a közeljövőben. Első lépésként várható az első lakást vásárló fogalmának újraszabályozása, ami kizárná azokat az igénylőket, akik már eleve jelentős tulajdonrésszel bírnak egy másik ingatlanban. Másodsorban megtilthatják az államilag támogatott hitelből vett lakások bérbeadását a teljes futamidő alatt, de legalábbis az első öt évben. Végül az adóstársak bevonásának feltételeit is szigoríthatják, megakadályozva a tulajdoni korlátok házasságkötéssel történő kijátszását, vagy a megfelelő saját jövedelem nélküli hitelfelvételt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezek a lépések a várakozások szerint 20–40 százalékkal vetnék vissza az Otthon Start hitelek volumenét. Ez az azonnali kivezetéshez képest kíméletesebb alkalmazkodást biztosítana a lakáspiacnak, miközben a program méltányosabbá válna, és nagyobb teret engedne a piaci kamatozású lakáshiteleknek. Egy ilyen irányú módosítás szorosan illeszkedne a Tisza-kormány takarékos és piacbarát szemléletéhez, ahogyan az a kkv-kat célzó Széchenyi Kártya Program nemrégiben, érdemi felkészülési idő nélkül bejelentett szigorításánál is megmutatkozott. A várható korlátozások híre ugyanakkor rövid távon felpörgetheti a piacot, hiszen azok az igénylők, akik a szűkítések miatt hamarosan kiszorulnának a jogosultak köréből, racionális döntésként még a hivatalos bejelentés előtt megpróbálhatják felvenni a hitelt, ami átmenetileg mesterségesen megnövelheti a keresletet.