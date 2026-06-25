Hivatalos, új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit ér, ez lesz majd rajta

Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.

Újabb darabbal bővült a Magyar Nemzeti Bank hazai vármegyéket és vármegyeszékhelyeket bemutató emlékérme-sorozata. A kollekció negyedik tagja Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Miskolc előtt tiszteleg, és kétféle – egy ezüst, valamint egy színesfém – változatban jelent meg.

A Kereszthury Gábor iparművész által tervezett érmék kialakítása hűen követi a sorozat eddigi koncepcióját. Az előlapon Miskolc kiemelkedő építészeti emlékei láthatók, míg a hátoldal a vármegye jellegzetes domborzati és vízrajzi adottságait ábrázolja.

A 30 ezer forint névértékű ezüst és a 6 ezer forint névértékű színesfém változat vizuálisan teljesen megegyezik, mindössze a rajtuk szereplő értékjelzésben térnek el egymástól.

Bár ezek a különleges kibocsátások törvényes fizetőeszköznek minősülnek, elsősorban numizmatikai célokat szolgálnak, így a mindennapi készpénzforgalomban való használatuk kerülendő, a rajtuk szereplő névérték pedig leginkább a gyűjtői értékük megőrzését garantálja.