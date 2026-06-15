Rendkívüli fordulat a magyar hitelpiacon: rengeteg adós faraghat le a törlesztőjéből, de van egy komoly bökkenő

Jelentősen csökkentek a hosszú futamidejű bankközi hozamok, ami megnyithatja az utat az olcsóbb piaci lakáshitelek előtt. Bár a mutató 2022 eleje óta nem látott mélypontra süllyedt, a bankok lassú reakcióideje miatt hónapokba telhet, mire a változás az ügyfelek által fizetett kamatokban is megjelenik. A folyamat az államilag támogatott konstrukciókat nem érinti, a meglévő piaci hitellel rendelkezők számára viszont kedvező hitelkiváltási lehetőséget teremthet a jövőben - számolt be a Bankmonitor.

Az elmúlt két hónapban látványosan mérséklődtek a pénzpiaci hozamok, a tízéves futamidejű bankközi kamatcsere-mutató, vagyis a BIRS értéke június 15-én 4,88 százalékra süllyedt. Ez a mutató legutóbb 2022 februárjában járt ilyen alacsony szinten. Mivel a BIRS jól tükrözi a hosszú távon rögzített kamatozású lakáshitelek forrásköltségét, a csökkenése növeli a bankok mozgásterét. A pénzintézetek közötti verseny eredményeként a mérséklődő költségek idővel a lakossági hitelkamatokat is lejjebb szoríthatják.

Amikor 2022 elején legutóbb ezen a szinten állt a mutató, a legkedvezőbb, tíz évre rögzített kamatozású piaci jelzáloghitelek kamata még 5 százalék alatt mozgott. Ennek a kamatszintnek az azonnali visszatérésére azonban most nem érdemes számítani, mivel a bankok nem az egy-egy napon látható kiugró értékek, hanem a tartós piaci trendek alapján árazzák a hiteleiket.

Emellett a hitelintézetek reakcióideje is viszonylag hosszú. Például 2022 februárjában az infláció megugrása miatt éppen egy emelkedő trend vette kezdetét, a bankok pedig fáziskéséssel, a korábbi, alacsonyabb hozamszintek alapján nyújtották a kölcsönöket. Ahhoz, hogy az ügyfelek is megérezzék a mostani hozamesést, a jelenlegi környezetnek hónapokig stabilnak kell maradnia, és le kell telnie a kamatváltoztatások technikai átfutási idejének is.

A jelzáloghitel-piac mintegy 80 százalékát jelenleg a támogatott konstrukciók, leginkább az Otthon Start program teszi ki. Ezeket a legfeljebb 3 százalékos kamatozású kölcsönöket a bankközi hozamok ingadozása nem befolyásolja, így az ilyen támogatást igénylők nyugodtan folytathatják a lakásvásárlást.

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A tisztán vagy részben piaci finanszírozásban gondolkodóknak szintén érdemes tovább keresniük a megfelelő ingatlant, mivel egy kedvező vétel sokszor nagyobb pénzügyi előnyt jelenthet, mint a várt kamatcsökkenés. Emellett természetesen célszerű folyamatosan figyelemmel kísérniük a pénzpiaci folyamatokat és a banki hirdetményeket.

Egy esetleges kamatcsökkenés nemcsak az új lakásvásárlóknak kedvezne, hanem a meglévő hitelek adósainak is, akik hitelkiváltással cserélhetik le korábbi, drágább kölcsönüket egy kedvezőbb kamatozású konstrukcióra. Ezt a lépést azonban alaposan át kell számolni, mivel a folyamatnak vannak egyszeri költségei, például az előtörlesztési díj vagy az új hitelfelvételhez kapcsolódó induló kiadások, amelyeket a váltás előtt meg kell fizetni.