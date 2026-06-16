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Hitel

Heteken belül változás jön a magyar bankoknál: több tízezer forintot spórolhat meg, aki erre a dologra odafigyel

Pénzcentrum
2026. június 16. 09:11

A banki ügyfelek akár évi harmincezer forintot is megtakaríthatnak, ha a fizetési szokásaikhoz leginkább illeszkedő, kedvező számlacsomagot választják. Bár a hazai piacon egyre több a kifejezetten olcsó vagy akár teljesen ingyenes ajánlat, a júliusban várható általános banki díjemelések miatt most különösen időszerű felülvizsgálni a jelenlegi szerződéseket, és szükség esetén számlacsomagot vagy akár bankot váltani - közölte a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Nemzeti Bank lakossági számlacsomagok költségeit bemutató elemzéseinek éppen a piaci verseny élénkítése volt a célja, aminek már látszanak az eredményei. Ma már minden ügyféltípus megtalálhatja a szükségleteihez illeszkedő ajánlatot, hiszen ugyanazon a pénzintézeten belül is több tízezer forintos eltérések mutatkozhatnak a különböző csomagok díjai között. Érdemes tehát alaposan körülnézni a piacon, annál is inkább, mert a legolcsóbb lehetőségek között is jelentős eltérések tapasztalhatók.

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A költségek mérséklődéséhez jelentősen hozzájárult a törvényi ingyenes készpénzfelvételi limit emelése az év első negyedévében. Ennek köszönhetően a főként készpénzt használó ügyfelek kiadásai jelentősen visszaestek, így számukra már havi ötszáz forint alatti, de legfeljebb 1500 forintos csomagok is elérhetők.

A digitális és készpénzes megoldásokat vegyesen használók havi kétezer forint alatti díjjal számolhatnak. Azok az átlagos jövedelemmel rendelkező ügyfelek, akik főként a digitális csatornákat részesítik előnyben – például bankkártyával fizetnek, mobilbankot használnak és utalnak –, már több pénzintézetnél is hozzájuthatnak teljesen díjmentes számlavezetéshez. A magasabb jövedelmű, prémium kategóriájú ügyfelek számára pedig a díjmentes bankolás ma már szinte alapvető elvárásnak tekinthető.

Fontos szempont, hogy a jövedelem emelkedésével újabb kedvezmények válnak elérhetővé. Már egy átlagbér számlára érkezése is elegendő lehet ahhoz, hogy a jövedelemelvárások teljesítésével az ügyfél egy jelentősen kedvezőbb kategóriába kerüljön, ami évente tízezres nagyságrendű megtakarítást eredményezhet. A kínálat is folyamatosan bővül, hiszen az elmúlt hónapokban több bank is új csomagokat vezetett be, ráadásul a piacon megjelent egy határon átnyúló szolgáltató is, amelynek ajánlata a költségek tekintetében folyamatosan az élmezőnyben szerepel.

Július elsejétől a bankok többsége 4 és 8,3 százalék közötti mértékben emeli a díjait, bár akadnak olyan intézmények is, amelyek mérsékeltebb drágulást terveznek, vagy ingyenes szolgáltatásokkal kompenzálják az ügyfeleket. Ez a díjemelés tovább növelheti a piaci különbségeket, így különösen időszerűvé válik az elérhető csomagok összehasonlítása.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sokan még mindig indokolatlanul drága számlát tartanak fenn, pedig a megtakarításhoz sokszor bankot sem kell váltani. Gyakran elegendő a meglévő pénzintézetnél egy kedvezőbb konstrukcióra átszerződni, vagy a díjköteles SMS-értesítéseket ingyenes push-üzenetekre cserélni.

Ha valaki mégis a bankváltás mellett dönt, az egyszerűsített bankváltási eljárással ez mindössze tizenhárom munkanap alatt, a korábbi pénzintézet felkeresése nélkül is lebonyolítható. Ráadásul a bankok sok esetben több tízezer forintos egyszeri jóváírással is ösztönzik az új számlanyitókat. A leginkább megfelelő ajánlat kiválasztásához érdemes igénybe venni a jegybank Bankszámlaválasztó alkalmazását.
Címlapkép: Getty Images
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