Az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése miatt ugyan ritkábban, de alkalmanként nagyobb összegeket veszünk fel az automatákból.
Heteken belül változás jön a magyar bankoknál: több tízezer forintot spórolhat meg, aki erre a dologra odafigyel
A banki ügyfelek akár évi harmincezer forintot is megtakaríthatnak, ha a fizetési szokásaikhoz leginkább illeszkedő, kedvező számlacsomagot választják. Bár a hazai piacon egyre több a kifejezetten olcsó vagy akár teljesen ingyenes ajánlat, a júliusban várható általános banki díjemelések miatt most különösen időszerű felülvizsgálni a jelenlegi szerződéseket, és szükség esetén számlacsomagot vagy akár bankot váltani - közölte a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank lakossági számlacsomagok költségeit bemutató elemzéseinek éppen a piaci verseny élénkítése volt a célja, aminek már látszanak az eredményei. Ma már minden ügyféltípus megtalálhatja a szükségleteihez illeszkedő ajánlatot, hiszen ugyanazon a pénzintézeten belül is több tízezer forintos eltérések mutatkozhatnak a különböző csomagok díjai között. Érdemes tehát alaposan körülnézni a piacon, annál is inkább, mert a legolcsóbb lehetőségek között is jelentős eltérések tapasztalhatók.
A költségek mérséklődéséhez jelentősen hozzájárult a törvényi ingyenes készpénzfelvételi limit emelése az év első negyedévében. Ennek köszönhetően a főként készpénzt használó ügyfelek kiadásai jelentősen visszaestek, így számukra már havi ötszáz forint alatti, de legfeljebb 1500 forintos csomagok is elérhetők.
A digitális és készpénzes megoldásokat vegyesen használók havi kétezer forint alatti díjjal számolhatnak. Azok az átlagos jövedelemmel rendelkező ügyfelek, akik főként a digitális csatornákat részesítik előnyben – például bankkártyával fizetnek, mobilbankot használnak és utalnak –, már több pénzintézetnél is hozzájuthatnak teljesen díjmentes számlavezetéshez. A magasabb jövedelmű, prémium kategóriájú ügyfelek számára pedig a díjmentes bankolás ma már szinte alapvető elvárásnak tekinthető.
Fontos szempont, hogy a jövedelem emelkedésével újabb kedvezmények válnak elérhetővé. Már egy átlagbér számlára érkezése is elegendő lehet ahhoz, hogy a jövedelemelvárások teljesítésével az ügyfél egy jelentősen kedvezőbb kategóriába kerüljön, ami évente tízezres nagyságrendű megtakarítást eredményezhet. A kínálat is folyamatosan bővül, hiszen az elmúlt hónapokban több bank is új csomagokat vezetett be, ráadásul a piacon megjelent egy határon átnyúló szolgáltató is, amelynek ajánlata a költségek tekintetében folyamatosan az élmezőnyben szerepel.
Július elsejétől a bankok többsége 4 és 8,3 százalék közötti mértékben emeli a díjait, bár akadnak olyan intézmények is, amelyek mérsékeltebb drágulást terveznek, vagy ingyenes szolgáltatásokkal kompenzálják az ügyfeleket. Ez a díjemelés tovább növelheti a piaci különbségeket, így különösen időszerűvé válik az elérhető csomagok összehasonlítása.
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Sokan még mindig indokolatlanul drága számlát tartanak fenn, pedig a megtakarításhoz sokszor bankot sem kell váltani. Gyakran elegendő a meglévő pénzintézetnél egy kedvezőbb konstrukcióra átszerződni, vagy a díjköteles SMS-értesítéseket ingyenes push-üzenetekre cserélni.
Ha valaki mégis a bankváltás mellett dönt, az egyszerűsített bankváltási eljárással ez mindössze tizenhárom munkanap alatt, a korábbi pénzintézet felkeresése nélkül is lebonyolítható. Ráadásul a bankok sok esetben több tízezer forintos egyszeri jóváírással is ösztönzik az új számlanyitókat. A leginkább megfelelő ajánlat kiválasztásához érdemes igénybe venni a jegybank Bankszámlaválasztó alkalmazását.
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