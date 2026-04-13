2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
traditional old apartments at budapest hungary
Hitel

Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak

Pénzcentrum
2026. április 13. 15:32

A Tisza Párt 2026-os kétharmados választási győzelmét követően gyökeres változások várhatók a hazai lakáspiacon. A párt lakhatási programja a bérleti piac kifehérítését, a spekuláció visszaszorítását és az építkezések felpörgetését ígéri. Bár a rövid távú intézkedések lelassíthatják a drágulást, az átfogó, hosszú távú lakásépítési tervek megvalósíthatósága egyelőre bizonytalan. Ennek oka a jelenlegi, rendkívül nehéz költségvetési helyzet - állítja a Bankmonitor elemzése.

Magyarországon súlyos lakhatási válság alakult ki. Ezt a helyzetet nemzetközi szinten úgy határozzák meg, hogy az emberek jövedelmük több mint harmadát kénytelenek lakhatásra fordítani. Ez a kiadás bérleti díjból vagy hiteltörlesztésből is adódhat. A hazai állapotok súlyosságát jól mutatja, hogy már 2024-ben is csak a társadalom legmagasabb jövedelmű húsz százaléka tudott érdemben lakáshitelt felvenni és ingatlant vásárolni. A saját tulajdonhoz jutás így a masszívan átlag felett keresők kiváltságává vált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet orvoslására az új kormánypárt rövid távon a bérleti piac teljes átalakítását tervezi. Céljuk egy kiszámítható és átlátható magán-, illetve közösségi bérlakáspiac létrehozása. Ezzel párhuzamosan a spekulációt is le akarják törni. Ennek érdekében kötelező regisztrációt és egységes bérleti szerződésmintákat vezetnének be a magánbérleti piacon. Az üresen álló ingatlanok kiadását adókedvezményekkel ösztönöznék.

Ez a lépés a piac kifehérítésével jár. Elkerülhetetlenül csökkenteni fogja a jelenleg adót nem fizető bérbeadók hozamát. Különösen igaz ez egy olyan gazdasági környezetben, ahol a lakáskiadás ma eleve csak feleakkora hozamot biztosít, mint az állampapírok. A várakozások szerint ezek az intézkedések hűthetik az ingatlanpiacot és megállíthatják az áremelkedést. Érdemi árcsökkenést azonban valószínűleg nem hoznak.

A választások után a gazdasági bizalom láthatóan erősödni kezdett, amit a javuló euróárfolyam is jelez. A lakáskínálat jelentős bővítése azonban rendkívül időigényes folyamat. Egy új társasház felépítése átlagosan három évet vesz igénybe. Így egy éven belül lehetetlen látványos fordulatot elérni a piacon.

A párt hosszú távú programja mindenesetre ambiciózus. Megdupláznák a lakásépítések számát, és több tízezer új bérlakást húznának fel. A kollégiumi férőhelyeket pedig ötven százalékkal növelnék. Emellett szolgálati lakások építését és húszezer új idősotthoni férőhely létrehozását is ígérik. Továbbá egy átfogó, a korszerűtlen ingatlanokat célzó állami épületenergetikai felújítási programot is hirdetnének.

Ezeknek a nagyszabású terveknek a gyakorlati megvalósítása és finanszírozása azonban egyelőre kérdéses. A programpontok jelentős állami kiadásokat igényelnek. Eközben az államkassza helyzete kifejezetten kedvezőtlen: 2026 első negyedévében a költségvetés már elérte az egész évre tervezett hiány nyolcvan százalékát. Mivel a lakásépítések fellendülésének pontos ideje és mértéke jelenleg megjósolhatatlan, az új lakhatási program árakra gyakorolt hosszú távú hatását sem lehet még pontosan felbecsülni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #kormány #lakásépítés #lakáspiac #költségvetés #ingatlanpiac #albérletpiac #költségvetési hiány #bankmonitor #2026 #választás 2026

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
MrGorsky
9 órája
Ezt mondjuk nem értem...
Ha csökken a népesség, akkor hogyhogy nő a lakáshiány?
0
0
15:31
15:14
15:02
14:50
14:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
