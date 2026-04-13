Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak

A Tisza Párt 2026-os kétharmados választási győzelmét követően gyökeres változások várhatók a hazai lakáspiacon. A párt lakhatási programja a bérleti piac kifehérítését, a spekuláció visszaszorítását és az építkezések felpörgetését ígéri. Bár a rövid távú intézkedések lelassíthatják a drágulást, az átfogó, hosszú távú lakásépítési tervek megvalósíthatósága egyelőre bizonytalan. Ennek oka a jelenlegi, rendkívül nehéz költségvetési helyzet - állítja a Bankmonitor elemzése.

Magyarországon súlyos lakhatási válság alakult ki. Ezt a helyzetet nemzetközi szinten úgy határozzák meg, hogy az emberek jövedelmük több mint harmadát kénytelenek lakhatásra fordítani. Ez a kiadás bérleti díjból vagy hiteltörlesztésből is adódhat. A hazai állapotok súlyosságát jól mutatja, hogy már 2024-ben is csak a társadalom legmagasabb jövedelmű húsz százaléka tudott érdemben lakáshitelt felvenni és ingatlant vásárolni. A saját tulajdonhoz jutás így a masszívan átlag felett keresők kiváltságává vált.

A helyzet orvoslására az új kormánypárt rövid távon a bérleti piac teljes átalakítását tervezi. Céljuk egy kiszámítható és átlátható magán-, illetve közösségi bérlakáspiac létrehozása. Ezzel párhuzamosan a spekulációt is le akarják törni. Ennek érdekében kötelező regisztrációt és egységes bérleti szerződésmintákat vezetnének be a magánbérleti piacon. Az üresen álló ingatlanok kiadását adókedvezményekkel ösztönöznék.

Ez a lépés a piac kifehérítésével jár. Elkerülhetetlenül csökkenteni fogja a jelenleg adót nem fizető bérbeadók hozamát. Különösen igaz ez egy olyan gazdasági környezetben, ahol a lakáskiadás ma eleve csak feleakkora hozamot biztosít, mint az állampapírok. A várakozások szerint ezek az intézkedések hűthetik az ingatlanpiacot és megállíthatják az áremelkedést. Érdemi árcsökkenést azonban valószínűleg nem hoznak.

A választások után a gazdasági bizalom láthatóan erősödni kezdett, amit a javuló euróárfolyam is jelez. A lakáskínálat jelentős bővítése azonban rendkívül időigényes folyamat. Egy új társasház felépítése átlagosan három évet vesz igénybe. Így egy éven belül lehetetlen látványos fordulatot elérni a piacon.

A párt hosszú távú programja mindenesetre ambiciózus. Megdupláznák a lakásépítések számát, és több tízezer új bérlakást húznának fel. A kollégiumi férőhelyeket pedig ötven százalékkal növelnék. Emellett szolgálati lakások építését és húszezer új idősotthoni férőhely létrehozását is ígérik. Továbbá egy átfogó, a korszerűtlen ingatlanokat célzó állami épületenergetikai felújítási programot is hirdetnének.

Ezeknek a nagyszabású terveknek a gyakorlati megvalósítása és finanszírozása azonban egyelőre kérdéses. A programpontok jelentős állami kiadásokat igényelnek. Eközben az államkassza helyzete kifejezetten kedvezőtlen: 2026 első negyedévében a költségvetés már elérte az egész évre tervezett hiány nyolcvan százalékát. Mivel a lakásépítések fellendülésének pontos ideje és mértéke jelenleg megjósolhatatlan, az új lakhatási program árakra gyakorolt hosszú távú hatását sem lehet még pontosan felbecsülni.