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Hitel

Komoly változás élesedett a magyar bankokban: így vehetsz fel 300 ezer forintot teljesen ingyen

Pénzcentrum
2026. június 19. 14:04

Jelentősen nőtt a havonta ingyen felvehető összeg, a magyarok pedig bár ritkábban vesznek fel ATM-ből pénzt, egy alkalommal viszont nagyobb az összeg - írta a Bankmonitor.

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Február elsejétől 300 ezer forintra nőtt a jogszabályban biztosított, ingyenes havi készpénzfelvételi keret Magyarországon. Bár a készpénzhasználat hosszú távú csökkenő trendje érdemben nem fordult meg, a lakossági szokások egyértelműen átalakultak, ugyanis a magyarok egyre ritkábban, de alkalmanként jóval nagyobb összegeket vesznek fel az automatákból.

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A megváltozott szabályok értelmében a korábbi 150 ezer forint helyett immár havi 300 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen a lakossági ügyfelek bármelyik hazai bankjegykiadó automatából, legfeljebb havi két alkalommal. A lehetőség kihasználásához csupán egy előzetes nyilatkozat megtételére van szükség az adott számlacsomaghoz kapcsolódóan.

Az elmúlt években a bankkártyás tranzakciókon belül a belföldi készpénzfelvételek aránya folyamatosan zsugorodott. Míg 2020 elején ez a mutató megközelítette a 44 százalékot, addig 2026 első negyedévére 24,5 százalék körüli szintre esett vissza. Idén év elején azonban ez a csökkenés megállt, és egy minimális emelkedés is megfigyelhető volt a készpénzfelvételek részarányában. Bár egyetlen negyedév adataiból korai lenne trendfordulóra következtetni, az jól látszik, hogy az új jogszabály befolyásolta a lakosság pénzügyi döntéseit.

A hazai kártyás készpénzfelvételi szokások jelentősen átalakultak. 2026 első negyedévében a tranzakciók száma 17 millió alá csökkent, ami évtizedes mélypontot jelent. Ezzel párhuzamosan viszont a felvett összeg értéke – részben az áremelkedések és a növekvő bérek hatására – tovább nőtt, megközelítve az 1800 milliárd forintot.

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A két ellentétes irányú folyamat eredményeként az egy tranzakcióra jutó átlagos készpénzfelvételi összeg jelentősen megugrott. Míg 2020 elején átlagosan 68 ezer forintot vettek fel egyszerre a magyarok, addig 2026 első negyedévében ez az érték már elérte a 105 778 forintot. Csak az előző negyedévhez képest is közel 9 százalékos volt a növekedés, ami kiugróan dinamikus emelkedésnek számít. A lakosság tehát egyértelműen igazodott a megnövelt limithez, így kevesebb alkalommal lépnek az automatákhoz, de olyankor magasabb összeget vesznek fel.

Mivel a 300 ezer forintos keret a legtöbb ügyfél havi készpénzigényét fedezi, a pénzfelvétel díja a jövőben egyre kevésbé lesz meghatározó szempont a bankválasztásnál. Helyette sokkal nagyobb súllyal esnek majd latba az egyéb költségek, mint például a számlavezetési díj, az utalási költségek vagy a bankkártya éves díja. Az elektronikus fizetések és utalások folyamatos térnyerésével pedig egyre hangsúlyosabbá válik a bankok digitális szolgáltatásainak, vagyis az internetbankoknak és a mobilalkalmazásoknak a minősége és kezelhetősége.
Címlapkép: Getty Images
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