Négyéves csúcson, 352 forintos euróárfolyamon áll a magyar fizetőeszköz.
Tovább száguld a forint a devizapiacon, borzasztó közel már a 350 alatti álomhatár
Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az árfolyamok aktuális helyzete árfolyam oldalunkon is nyomon követhető.
Az eurót hétfő reggel hat órakor 351,23 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 351,91 forint után. A dollár jegyzése 302,66 forintra ment lejjebb 303,98 forintról, a svájci franké pedig 381,23 forintra csökkent 381,80-ról. A forint idei legerősebb jegyzésén áll az euróval szemben.
Legutóbb 2022 elején járt hasonló szinten a jegyzés. A dollárt májusban és júniusban már jegyezték hasonló szinten, előtte pedig legutóbb 2021 végén.
A svájci frank forintjegyzése legutóbb 2023 elején járt hasonló szinten. A forint az év eleje óta az euró ellenében 8,7 százalékkal, a dollár ellenében 7,6 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 7,7 százalékkal erősödött.
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