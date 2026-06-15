Tovább száguld a forint a devizapiacon, borzasztó közel már a 350 alatti álomhatár

Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az árfolyamok aktuális helyzete árfolyam oldalunkon is nyomon követhető.

Az eurót hétfő reggel hat órakor 351,23 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 351,91 forint után. A dollár jegyzése 302,66 forintra ment lejjebb 303,98 forintról, a svájci franké pedig 381,23 forintra csökkent 381,80-ról. A forint idei legerősebb jegyzésén áll az euróval szemben.

Legutóbb 2022 elején járt hasonló szinten a jegyzés. A dollárt májusban és júniusban már jegyezték hasonló szinten, előtte pedig legutóbb 2021 végén.

A svájci frank forintjegyzése legutóbb 2023 elején járt hasonló szinten. A forint az év eleje óta az euró ellenében 8,7 százalékkal, a dollár ellenében 7,6 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 7,7 százalékkal erősödött.