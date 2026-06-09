Hamarosan döntés születhet a Babaváró hitelesek ügyében: rengeteg igénylőt érintene a változás

A kormány rövidesen napirendre tűzi annak a mintegy 25 ezer családnak az ügyét, akiket a babaváró támogatás feltételeinek elmaradása miatt súlyos visszafizetési kötelezettség fenyeget. Újabb haladék hiányában 2026 közepétől többmilliós egyösszegű teherrel és megduplázódó havi törlesztőrészletekkel kell számolniuk - tudósított a Telex.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a 2026 közepén lejáró babaváró szerződések megközelítőleg ötödénél nem született meg a vállalt gyermek. A kockázatos ügyletek között számos 2019-es és 2020-as igénylés is található, mivel a magas nemteljesítési arány miatt a kormány korábban kétéves haladékot biztosított az érintetteknek, amely 2026. július 1-jén jár le.

Amennyiben a kabinet nem hosszabbítja meg a türelmi időt, a házaspároknak egy összegben kell visszafizetniük az eddig igénybe vett kamattámogatást. Ez a szerződéskötés időpontjától függően 2 és 3,5 millió forint közötti fizetési kötelezettséget jelenthet. Ezzel párhuzamosan a kölcsön piaci kamatozású hitellé alakul, ami egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű szerződés esetében a havi törlesztőrészlet megduplázódását vonja maga után.

Bár a jegybank becslései alapján ez a mintegy 43 milliárd forintos kockázatos hitelállomány makrogazdasági szinten nem jelentős – a teljes babaváró portfólió mindössze 1,8 százalékát teszi ki –, az érintett háztartások számára hatalmas, sok esetben kigazdálkodhatatlan pénzügyi terhet jelent.

A családok jelenleg kizárólag szigorú feltételek teljesülése esetén mentesülhetnek a visszafizetés alól. A kormányhivatal méltányossági eljárásban engedélyezhet felmentést, amennyiben a gyermekvállalás megváltozott munkaképesség, egészségügyi akadályok vagy sikertelen lombikprogram miatt hiúsult meg. Válás esetén ugyanakkor a babaváró hitel kedvezményei véglegesen elvesznek.

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A helyzet rendezése már megkezdődött. Köböl Anita kormányszóvivő megerősítette, hogy az érintett családok helyzete már a szaktárca asztalán van, és a kabinet hamarosan napirendre tűzi a kérdés megvitatását.