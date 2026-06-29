Ez a franciák filléres trükkje a kánikula ellen: kevés magyar gondol erre, pedig sokkal hűvösebb lehet így lakás

A hőség, ami most a magyarokat is kínozza, egész Európán végigsöpört. A különböző országokban az emberek különböző praktikákkal próbálnak védekezni a kánikula ellen. A franciák is szenvedtek az elmúlt héten a melegtől és egy olyan praktikát vetettek be, ami Magyarországon nem annyira közismert, pedig fillérekből érhető el így a hűvösebb hőmérséklet a lakásban.

Rengeteg hatékony, mégis pénztárcabarát házi praktikát lehet bevetni a hőség ellen az olyan lakások hűtésére, ahol nincs klíma. Miközben idehaza sokan a redőnyre vagy a sötétítő függönyre esküsznek, Franciaországban egy évszázados, eredetileg a mezőgazdaságban használt praktika hódít újra: az ablakok befestése krétaporral. Ez a filléres módszer képes több fokkal csökkenteni a benti hőmérsékletet, nagyon egyszerűen kivitelezhető és az ablakról is könnyű később eltávolítani.

Ez a franciák filléres trükkje

A francia boltokban a nagy hőség alatt elkapkodták a polcokról a Blanc de Meudon nevű terméket, ami nem más, mint egy rendkívül finom szemcséjű, természetes krétapor (kalcium-karbonát). A leginkább tisztítószerként vagy festék-adalékanyagként ismert árucikk ugyanis a kánikula ellen is bevethető.

A trükk az, hogy a fehérre mázolt üvegfelület a napsugárzás jelentős részét visszaveri, mielőtt az áthatolna az üvegen és felmelegítené a belső tereket. Ezt a technikát a kertészek már régóta alkalmazzák az üvegházak védelmére, de most a városi lakásokban is nagyléptékben terjed. Nem csoda, hiszen a krétapor olcsó, a felkenéshez csak víz kell, és könnyen le is mosható később.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekben a városi oázisokban hűsölhetsz a kánikula alatt: ide menekülj a hőség elől, mielőtt megfőnél otthon A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb tippeket, hol érdemes keresni az enyhülést a hőséghullám alatt, ha a lakásban nem tudunk megmaradni.

A módszer magyarországi alkalmazása mégis nehézségbe ütközik. Lehet, hogy Franciaországban minden sarki drogériában kaphatsz krétaport, de Magyarországon egy kissé nehéz beszerezni. Barkácsboltokban, vagy mezőgazdasági boltokban akadhat, de viszonylag kevés helyen árulnak.

Itt jön a képbe maga a kréta: viszonylag sok háztartásban előfordulhat tábla- vagy aszfaltkréta, illetve azt több boltban is lehet kapni. Csakhogy arra számíthatunk, ha ilyen krétát próbálunk vízben feloldani, akkor az csomós lehet, és szürkésebb, mint a tiszta krétapor. Ettől függetlenül ugyanúgy működik.

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Így vidd fel a krétát az üvegre

A krétát egy ecsettel vagy hengerrel könnyedén fel lehet vinni az ablakokra. Egy 500 grammos krétaporcsomag elég lehet egy családi ház összes ablakára, egy lakás esetében kisebb mennyiség is megteszi.

Először is mosd le az ablakot: tiszta ablakra jobban tapad a krétaporos keverék. Majd 2 az 1-hez arányban keverd el a port vízzel (pl. 100 g porhoz 50 ml vizet tegyél). Keverd, amíg csomómentes lesz. Ecsettel vagy hengerrel kend le az üveget. Pár perc alatt meg is szárad.

Az eltávolítás is egyszerű: vizes ronggyal vagy szivaccsal simán lejön. Ebből viszont az is következik, hogy egy kiadós eső is egyszerűen leáztathatja a festést az üvegről.