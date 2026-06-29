2026. június 29. hétfő Péter, Pál
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília 2 1 Japán
JPN
 Vége
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
NED
Hollandia Marokkó
MAR
 Kedd 03:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fehérre festett ablaküveg – Getty
Otthon

Ez a franciák filléres trükkje a kánikula ellen: kevés magyar gondol erre, pedig sokkal hűvösebb lehet így lakás

Pénzcentrum
2026. június 29. 21:07

A hőség, ami most a magyarokat is kínozza, egész Európán végigsöpört. A különböző országokban az emberek különböző praktikákkal próbálnak védekezni a kánikula ellen. A franciák is szenvedtek az elmúlt héten a melegtől és egy olyan praktikát vetettek be, ami Magyarországon nem annyira közismert, pedig fillérekből érhető el így a hűvösebb hőmérséklet a lakásban. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Rengeteg hatékony, mégis pénztárcabarát házi praktikát lehet bevetni a hőség ellen az olyan lakások hűtésére, ahol nincs klíma. Miközben idehaza sokan a redőnyre vagy a sötétítő függönyre esküsznek, Franciaországban egy évszázados, eredetileg a mezőgazdaságban használt praktika hódít újra: az ablakok befestése krétaporral. Ez a filléres módszer képes több fokkal csökkenteni a benti hőmérsékletet, nagyon egyszerűen kivitelezhető és az ablakról is könnyű később eltávolítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a franciák filléres trükkje

A francia boltokban a nagy hőség alatt elkapkodták a polcokról a Blanc de Meudon nevű terméket, ami nem más, mint egy rendkívül finom szemcséjű, természetes krétapor (kalcium-karbonát). A leginkább tisztítószerként vagy festék-adalékanyagként ismert árucikk ugyanis a kánikula ellen is bevethető. 

A trükk az, hogy a fehérre mázolt üvegfelület a napsugárzás jelentős részét visszaveri, mielőtt az áthatolna az üvegen és felmelegítené a belső tereket. Ezt a technikát a kertészek már régóta alkalmazzák az üvegházak védelmére, de most a városi lakásokban is nagyléptékben terjed. Nem csoda, hiszen a krétapor olcsó, a felkenéshez csak víz kell, és könnyen le is mosható később.

Ezekben a városi oázisokban hűsölhetsz a kánikula alatt: ide menekülj a hőség elől, mielőtt megfőnél otthon
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezekben a városi oázisokban hűsölhetsz a kánikula alatt: ide menekülj a hőség elől, mielőtt megfőnél otthon
A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb tippeket, hol érdemes keresni az enyhülést a hőséghullám alatt, ha a lakásban nem tudunk megmaradni.

A módszer magyarországi alkalmazása mégis nehézségbe ütközik. Lehet, hogy Franciaországban minden sarki drogériában kaphatsz krétaport, de Magyarországon egy kissé nehéz beszerezni. Barkácsboltokban, vagy mezőgazdasági boltokban akadhat, de viszonylag kevés helyen árulnak.

Itt jön a képbe maga a kréta: viszonylag sok háztartásban előfordulhat tábla- vagy aszfaltkréta, illetve azt több boltban is lehet kapni. Csakhogy arra számíthatunk, ha ilyen krétát próbálunk vízben feloldani, akkor az csomós lehet, és szürkésebb, mint a tiszta krétapor. Ettől függetlenül ugyanúgy működik. 

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezekkel a filléres trükkökkel hűtheted le a lakást a kánikulában: így lesz klíma nélkül is elviselhető a hőség
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezekkel a filléres trükkökkel hűtheted le a lakást a kánikulában: így lesz klíma nélkül is elviselhető a hőség
A tartósan extrém meleg fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet, különösen a kisgyermekeket, időseket és a szívbetegeket.

Így vidd fel a krétát az üvegre

A krétát egy ecsettel vagy hengerrel könnyedén fel lehet vinni az ablakokra. Egy 500 grammos krétaporcsomag elég lehet egy családi ház összes ablakára, egy lakás esetében kisebb mennyiség is megteszi. 

Először is mosd le az ablakot: tiszta ablakra jobban tapad a krétaporos keverék. Majd 2 az 1-hez arányban keverd el a port vízzel (pl. 100 g porhoz 50 ml vizet tegyél). Keverd, amíg csomómentes lesz. Ecsettel vagy hengerrel kend le az üveget. Pár perc alatt meg is szárad.

Az eltávolítás is egyszerű: vizes ronggyal vagy szivaccsal simán lejön. Ebből viszont az is következik, hogy egy kiadós eső is egyszerűen leáztathatja a festést az üvegről. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #spórolás #olcsó #kánikula #nyár #hőség #klíma #tippek #franciaország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:28
21:07
20:33
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország
2026. június 29.
Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
4 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
3 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
5
3 hete
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 19:00
Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 17:59
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Agrárszektor  |  2026. június 29. 20:27
Most már biztos: nagyot bukhat az a gazda, akik ezt későn vette észre