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Hanyatt-homlok menekülnek a hitelekből a magyarok: elképesztő számok érkeztek
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint történelmi mélypontra süllyedt a kilencven napon túli késedelemmel érintett lakossági hitelek aránya, miközben az előtörlesztések összege soha nem látott csúcsot ért el az első negyedévben. A lakossági hitelállomány jelentősen bővült, amit elsősorban az államilag támogatott konstrukciók ösztönöztek, míg a rekordösszegű előtörlesztésekhez a közszolgálati dolgozóknak nyújtott egyszeri otthontámogatás és a választások előtti juttatások is hozzájárulhattak.
Március végére a hazai háztartások banki tartozása elérte a 13 527 milliárd forintot. A növekedés szerkezete meglehetősen kettős, hiszen míg a piaci alapú lakáshitelek állománya mindössze 6 százalékkal nőtt egy év alatt, a kamattámogatott konstrukcióké az Otthon Start Program hatására megduplázódott.
Bár a teljes lakossági hitelállomány 16,7 százalékkal bővült, a kilencven napon túli késedelemmel érintett tartozások összege csaknem 7 százalékkal csökkent. Ennek eredményeként a nemteljesítő hitelek aránya 1,23 százalékról 0,98 százalékra esett vissza, ami abszolút történelmi mélypontot jelent.
A fogyasztási hitelek esetében összességében nincs drámai romlás, ám a másfél éve bevezetett, legfeljebb 4 millió forintig igényelhető kamatmentes munkáshiteleknél már megfigyelhető némi késedelem. Ebben a kategóriában mintegy 540 adós eshetett kilencven napon túli fizetési késedelembe, ami egyelőre elhanyagolható, mindössze 1,2 százalékos arányt jelent. A pénzintézetek hitelportfóliójának egészséges szinten tartását a megszokott ütemben zajló, negyedéves szinten mintegy 20,8 milliárd forintot kitevő követelésértékesítések is támogatják.
Az első negyedév leginkább kiemelkedő adata az előtörlesztésekhez kapcsolódik, a lakosság ugyanis összesen 295 milliárd forintnyi hitelt fizetett vissza a futamidő lejárta előtt, amire korábban még egyetlen negyedévben sem volt példa.
A legnagyobb részt, mintegy 130,2 milliárd forintot a magasabb kamatozású személyi kölcsönök tettek ki, ami pénzügyileg racionális döntés az adósok részéről. Ugyanakkor a lakáshiteleknél is jelentős, 114 milliárd forintos előtörlesztést regisztráltak, ehhez hasonló mozgásra pedig legutóbb 2022 elején volt példa.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kimagasló előtörlesztési kedvet részben a közszolgálati dolgozóknak nyújtott, egymillió forintos otthontámogatás is fűthette. A juttatást elvileg kizárólag lakáscélú hitelek törlesztésére lehetett fordítani, ám mivel a tényleges felhasználást nem ellenőrizték szigorúan, a statisztikákban is csak visszafogottabban, de így is érzékelhetően jelent meg ez a tétel. Emellett a választások előtti egyéb lakossági transzferek is érdemben hozzájárulhattak az új rekordhoz.
A támogatási program jövője egyelőre bizonytalan. Az Orbán-kormány által elfogadott eredeti rendelet sem garantált automatikus folytatást, hiszen kikötötte, hogy az otthontámogatás csak azokban az években vehető igénybe, amikor a központi költségvetésben rendelkezésre áll az ehhez szükséges forrás. Ennek biztosítása és a folytatásról szóló esetleges döntés már az új kormány feladata lesz.
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