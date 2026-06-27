Kitörni készül a rendkívüli pénzügyi vihar: a 2008-as válság látnoka szerint újabb buborék fog kipukkadni

A 2008-as másodlagos jelzáloghitel-piaci válságot sikeresen megjósoló amerikai fedezetialap-kezelő, Lee Robinson most a nagy biztosítótársaságok összeomlására spekulál. A befektető szerint az 1,8 billió dolláros magánhitelezési piac közelgő kifulladása komoly veszélyt jelent a szektorra, amire már a globális pénzintézetek és az Európai Központi Bank is felfigyelt - számolt be a Telex.

Lee Robinson a 2008-as pénzügyi válság idején az amerikai másodlagos jelzáloghitel-piac összeomlására játszva húszmillió dollárból kétszázmilliót csinált, ami kilencszáz százalékos hozamot jelentett. Közel húsz évvel később a szakember a magánhitelek piacán a korábbihoz kísértetiesen hasonló, egyre növekvő kockázatokat lát. Úgy véli, a problémák nem közvetlenül a vállalatoknak hitelező alapkezelőknél fognak lecsapódni, hanem az 1,8 billió dolláros magánhitelezési piac mögött álló biztosítótársaságoknál.

Robinson ennek megfelelően olyan biztosítóóriások bedőlésére spekulál, mint a Lincoln National, a MetLife vagy a Warren Buffett vezette Berkshire Hathaway. Stratégiáját hitel-nemteljesítési csereügyletekre (CDS) építi. Ezeket az eszközöket eredetileg arra találták ki, hogy egy cég csődje esetén megvédjék a befektetőket, ő azonban pont arra számít, hogy a kiszemelt vállalatok tönkremennek, és az összeomláson hatalmas nyereséget realizálhat. A biztosítási piac hanyatlására Altana néven saját alapot is indított. Úgy véli, az árfolyamzuhanást a magánhitelezési buborék kipukkanása, a mesterséges intelligencia körüli felhajtás lecsendesedése, valamint a szűkülő piaci likviditás együttesen idézi majd elő.

A befektető szerint a jelenlegi helyzet a 2008-as vihar előtti csendre emlékeztet. Bár a kötvények kockázati felára történelmi mélyponton van – ami azt jelzi, hogy a piac egyáltalán nem tart a csődöktől –, Robinson ezt a bizalmat inkább vakmerőségnek tartja. A probléma gyökere az, hogy a befektetők szinte ugyanolyan olcsón hiteleznek a rendkívül kockázatos vállalatoknak, mint a stabil cégeknek. Az elmúlt évtized csaknem nullaszázalékos kamatkörnyezetében a biztosítók, különösen az életbiztosítók vagyonkezelői egyre több ilyen kockázatos magánhitelt vásároltak a magasabb hozam reményében. Bár ezek az eszközök a legnagyobb biztosítóknál a teljes portfólió csupán kis részét teszik ki, a bennük rejlő kockázat óriási. Robinson ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem számít azonnali csődhullámra.

A piac azonban kezd felfigyelni Robinson meglátásaira. Más fedezeti alapok mellett már a JPMorgan és a Goldman Sachs is elkezdte vásárolni a biztosítókhoz kapcsolódó CDS-eket. A Bloomberg információi szerint ezek a pénzintézetek már olyan termékeket is kínálnak ügyfeleiknek, amelyekkel a biztosítási szektort fenyegető kockázatok ellen lehet spekulálni. Az amerikai biztosítók, például az American International Group csődbiztosítási díjai már emelkedésnek indultak. Bár ezek a vállalatok korábban a legstabilabbak közé tartoztak, csődkockázati mutatóik ma már rosszabbak a többi nagyvállalaténál.

A tendencia Európában is megfigyelhető, hiszen a nagy biztosítók, mint az Allianz, a Generali és az AXA kockázati mutatói is romlottak az európai vállalati átlaghoz képest. A jelenség az Európai Központi Bank figyelmét sem kerülte el, így az intézmény hivatalos figyelmeztetést adott ki a szektort fenyegető esetleges veszteségek miatt. Bár a biztosítók CDS-felárai megemelkedtek, egyelőre messze elmaradnak a közvetlen csődközeliséget jelző szintektől.