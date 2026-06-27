2026. június 27. szombat László
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több tőzsdei gyertyatartó grafikon, amelyek jelentős piaci volatilitást és vörös lejtmenetet mutatnak, pénzügyi válságjeleket, gazdasági instabilitást és gyors részvényárfolyam-ingadozást tükröznek, és tökéletesek a pénzügyi terv
Biztosítás

Kitörni készül a rendkívüli pénzügyi vihar: a 2008-as válság látnoka szerint újabb buborék fog kipukkadni

Pénzcentrum
2026. június 27. 20:33

A 2008-as másodlagos jelzáloghitel-piaci válságot sikeresen megjósoló amerikai fedezetialap-kezelő, Lee Robinson most a nagy biztosítótársaságok összeomlására spekulál. A befektető szerint az 1,8 billió dolláros magánhitelezési piac közelgő kifulladása komoly veszélyt jelent a szektorra, amire már a globális pénzintézetek és az Európai Központi Bank is felfigyelt - számolt be a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Lee Robinson a 2008-as pénzügyi válság idején az amerikai másodlagos jelzáloghitel-piac összeomlására játszva húszmillió dollárból kétszázmilliót csinált, ami kilencszáz százalékos hozamot jelentett. Közel húsz évvel később a szakember a magánhitelek piacán a korábbihoz kísértetiesen hasonló, egyre növekvő kockázatokat lát. Úgy véli, a problémák nem közvetlenül a vállalatoknak hitelező alapkezelőknél fognak lecsapódni, hanem az 1,8 billió dolláros magánhitelezési piac mögött álló biztosítótársaságoknál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Robinson ennek megfelelően olyan biztosítóóriások bedőlésére spekulál, mint a Lincoln National, a MetLife vagy a Warren Buffett vezette Berkshire Hathaway. Stratégiáját hitel-nemteljesítési csereügyletekre (CDS) építi. Ezeket az eszközöket eredetileg arra találták ki, hogy egy cég csődje esetén megvédjék a befektetőket, ő azonban pont arra számít, hogy a kiszemelt vállalatok tönkremennek, és az összeomláson hatalmas nyereséget realizálhat. A biztosítási piac hanyatlására Altana néven saját alapot is indított. Úgy véli, az árfolyamzuhanást a magánhitelezési buborék kipukkanása, a mesterséges intelligencia körüli felhajtás lecsendesedése, valamint a szűkülő piaci likviditás együttesen idézi majd elő.

Kapcsolódó cikkeink:

A befektető szerint a jelenlegi helyzet a 2008-as vihar előtti csendre emlékeztet. Bár a kötvények kockázati felára történelmi mélyponton van – ami azt jelzi, hogy a piac egyáltalán nem tart a csődöktől –, Robinson ezt a bizalmat inkább vakmerőségnek tartja. A probléma gyökere az, hogy a befektetők szinte ugyanolyan olcsón hiteleznek a rendkívül kockázatos vállalatoknak, mint a stabil cégeknek. Az elmúlt évtized csaknem nullaszázalékos kamatkörnyezetében a biztosítók, különösen az életbiztosítók vagyonkezelői egyre több ilyen kockázatos magánhitelt vásároltak a magasabb hozam reményében. Bár ezek az eszközök a legnagyobb biztosítóknál a teljes portfólió csupán kis részét teszik ki, a bennük rejlő kockázat óriási. Robinson ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem számít azonnali csődhullámra.

A piac azonban kezd felfigyelni Robinson meglátásaira. Más fedezeti alapok mellett már a JPMorgan és a Goldman Sachs is elkezdte vásárolni a biztosítókhoz kapcsolódó CDS-eket. A Bloomberg információi szerint ezek a pénzintézetek már olyan termékeket is kínálnak ügyfeleiknek, amelyekkel a biztosítási szektort fenyegető kockázatok ellen lehet spekulálni. Az amerikai biztosítók, például az American International Group csődbiztosítási díjai már emelkedésnek indultak. Bár ezek a vállalatok korábban a legstabilabbak közé tartoztak, csődkockázati mutatóik ma már rosszabbak a többi nagyvállalaténál.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tendencia Európában is megfigyelhető, hiszen a nagy biztosítók, mint az Allianz, a Generali és az AXA kockázati mutatói is romlottak az európai vállalati átlaghoz képest. A jelenség az Európai Központi Bank figyelmét sem kerülte el, így az intézmény hivatalos figyelmeztetést adott ki a szektort fenyegető esetleges veszteségek miatt. Bár a biztosítók CDS-felárai megemelkedtek, egyelőre messze elmaradnak a közvetlen csődközeliséget jelző szintektől.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #biztosítás #befektetés #csőd #allianz #biztosító #pénzügy #válság #biztosítók #gazdasági válság #befektető

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:33
20:01
19:31
18:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 26. 16:45
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 27. 16:02
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
MEDIA1  |  2026. június 27. 11:33
Megszólalt a törvényszék Wisinger János ügyében: ez vezetett a cégvezetői eltiltáshoz
A Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya a Media1.hu megkeresésére megerősítette, hogy Wisinger János mé...
iO Charts  |  2026. június 27. 10:01
4iG részvény elemzés: a NER-technológiai holdingja
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A 4iG részvény 2025 végén 4320 HUF-on állt, 2026 júniusára 1919 H...
Bankmonitor  |  2026. június 26. 12:08
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyeze...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 27.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 27.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg a világban: Magyarország is durván meggazdagodhat, ha még időben lép
2026. június 27.
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
2026. június 26.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 27. szombat
László
26. hét
Június 27.
A magyar szabadság napja
Június 27.
Polgárőr nap
Június 27.
A magyarországi lengyelek napja
Június 27.
A magyar határőrség napja
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2
3 hónapja
Súlyos milliókat követelhetnek vissza a rengeteg magyartól: anyagi csődbe zuhanhat, aki erre nem figyel
3
3 hónapja
Kedden végleg lejár a határidő: súlyos tízezreket bukik az a magyar ingatlantulajdonos, aki nem lép időben
4
2 hónapja
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
5
3 hónapja
Meghalt egy 14 éves fiú Budapesten: a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 19:31
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 18:55
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
Agrárszektor  |  2026. június 27. 19:03
Megvan, mire készülhetünk idén nyáron: ami most van, az csak a kezdet