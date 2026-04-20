2026. április 20. hétfő Tivadar
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint számológéppel és tőzsdei grafikonokkal.
Hitel

Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint

Pénzcentrum
2026. április 20. 14:02

A választási eredmények és a várhatóan piacbarát gazdaságpolitika hatására jelentős erősödésbe kezdett a forint. Ennek köszönhetően a hazai fizetőeszköz az elmúlt héten a világ legjobban teljesítő devizájává vált. Bár a hétfő reggel enyhe korrekciót hozott, az elemzők továbbra is bizakodóak. Úgy vélik, az uniós források folyósításába vetett bizalom miatt az euró jegyzése hamarosan áttörheti a 360 forintos szintet. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

A magyar fizetőeszköz azután kezdett meredek erősödésbe, hogy egyértelművé vált a Tisza Párt választási győzelme. Míg bő egy héttel ezelőtt még 375 forint körül járt az euró árfolyama, péntek délutánra már megközelítette a 360-as szintet. Hétfő reggelre ugyan mérsékelt gyengülés következett be. Ekkor az eurót 362, a dollárt pedig 307 forint környékén jegyezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hazai deviza lendülete azonban továbbra is kitart.

A piacok egy hitelesebb gazdaságpolitikát, hosszú távon pedig az euró bevezetését árazzák. Az ING Bank elemzése szerint a pozitív hangulatot elsősorban az uniós források várható elérhetőségével kapcsolatos hírek fűtik. A szakértők úgy látják, hogy a kisebb árfolyamkorrekciók is csupán kedvező beszállási pontot kínálnak a befektetőknek a forint pozíciók felvételére. Éppen ezért a magyar deviza a következő napokban 360 alá erősödhet az euróval szemben. Ezt a trendet a közel-keleti konfliktus esetleges kiéleződése sem feltétlenül akasztja meg.

A nemzetközi környezet eközben továbbra is érdemben befolyásolja az árfolyamot. A múlt hét végén a közel-keleti feszültség enyhülésének hírére gyengült a dollár. A hétvégi, törékeny tűzszünetről szóló beszámolók hatására azonban az amerikai deviza ismét óvatos erősödésnek indult.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a héten nem várhatók fontos hazai makrogazdasági adatok, a forint további sorsát alapvetően a globális események irányítják. Emellett a befektetők kiemelten figyelik az új kormány összetételével, valamint a kabinet gazdaságpolitikai terveivel kapcsolatos információkat is.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #euró #forint #deviza #gazdaság #dollár #választás #befektetők #euróárfolyam #forint árfolyam #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:43
13:30
13:24
13:20
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 20. 12:43
Kitálalt Dorogi Gabriella: így próbálták cenzúrázni a Napló műsorát a stáb távozása előtt
Mint arról a Media1 korábban beszámolt, a TV2 régi Naplója 2014-ben politikai okokból lehetetlenült...
Bankmonitor  |  2026. április 20. 11:10
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé...
Holdblog  |  2026. április 20. 08:28
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon ko...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
2026. április 20.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
7 napja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
3
3 hónapja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
4
2 hónapja
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
5
3 hete
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegybank
A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 13:30
Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 13:04
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 20. 13:34
Hihetetlen, de igaz: őrület, mennyit keresnek itt a traktorosok, gépkezelők