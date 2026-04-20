Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint

A választási eredmények és a várhatóan piacbarát gazdaságpolitika hatására jelentős erősödésbe kezdett a forint. Ennek köszönhetően a hazai fizetőeszköz az elmúlt héten a világ legjobban teljesítő devizájává vált. Bár a hétfő reggel enyhe korrekciót hozott, az elemzők továbbra is bizakodóak. Úgy vélik, az uniós források folyósításába vetett bizalom miatt az euró jegyzése hamarosan áttörheti a 360 forintos szintet. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

A magyar fizetőeszköz azután kezdett meredek erősödésbe, hogy egyértelművé vált a Tisza Párt választási győzelme. Míg bő egy héttel ezelőtt még 375 forint körül járt az euró árfolyama, péntek délutánra már megközelítette a 360-as szintet. Hétfő reggelre ugyan mérsékelt gyengülés következett be. Ekkor az eurót 362, a dollárt pedig 307 forint környékén jegyezték.

A hazai deviza lendülete azonban továbbra is kitart.

A piacok egy hitelesebb gazdaságpolitikát, hosszú távon pedig az euró bevezetését árazzák. Az ING Bank elemzése szerint a pozitív hangulatot elsősorban az uniós források várható elérhetőségével kapcsolatos hírek fűtik. A szakértők úgy látják, hogy a kisebb árfolyamkorrekciók is csupán kedvező beszállási pontot kínálnak a befektetőknek a forint pozíciók felvételére. Éppen ezért a magyar deviza a következő napokban 360 alá erősödhet az euróval szemben. Ezt a trendet a közel-keleti konfliktus esetleges kiéleződése sem feltétlenül akasztja meg.

A nemzetközi környezet eközben továbbra is érdemben befolyásolja az árfolyamot. A múlt hét végén a közel-keleti feszültség enyhülésének hírére gyengült a dollár. A hétvégi, törékeny tűzszünetről szóló beszámolók hatására azonban az amerikai deviza ismét óvatos erősödésnek indult.

Mivel a héten nem várhatók fontos hazai makrogazdasági adatok, a forint további sorsát alapvetően a globális események irányítják. Emellett a befektetők kiemelten figyelik az új kormány összetételével, valamint a kabinet gazdaságpolitikai terveivel kapcsolatos információkat is.