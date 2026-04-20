Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
A választási eredmények és a várhatóan piacbarát gazdaságpolitika hatására jelentős erősödésbe kezdett a forint. Ennek köszönhetően a hazai fizetőeszköz az elmúlt héten a világ legjobban teljesítő devizájává vált. Bár a hétfő reggel enyhe korrekciót hozott, az elemzők továbbra is bizakodóak. Úgy vélik, az uniós források folyósításába vetett bizalom miatt az euró jegyzése hamarosan áttörheti a 360 forintos szintet. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.
A magyar fizetőeszköz azután kezdett meredek erősödésbe, hogy egyértelművé vált a Tisza Párt választási győzelme. Míg bő egy héttel ezelőtt még 375 forint körül járt az euró árfolyama, péntek délutánra már megközelítette a 360-as szintet. Hétfő reggelre ugyan mérsékelt gyengülés következett be. Ekkor az eurót 362, a dollárt pedig 307 forint környékén jegyezték.
A hazai deviza lendülete azonban továbbra is kitart.
A piacok egy hitelesebb gazdaságpolitikát, hosszú távon pedig az euró bevezetését árazzák. Az ING Bank elemzése szerint a pozitív hangulatot elsősorban az uniós források várható elérhetőségével kapcsolatos hírek fűtik. A szakértők úgy látják, hogy a kisebb árfolyamkorrekciók is csupán kedvező beszállási pontot kínálnak a befektetőknek a forint pozíciók felvételére. Éppen ezért a magyar deviza a következő napokban 360 alá erősödhet az euróval szemben. Ezt a trendet a közel-keleti konfliktus esetleges kiéleződése sem feltétlenül akasztja meg.
A nemzetközi környezet eközben továbbra is érdemben befolyásolja az árfolyamot. A múlt hét végén a közel-keleti feszültség enyhülésének hírére gyengült a dollár. A hétvégi, törékeny tűzszünetről szóló beszámolók hatására azonban az amerikai deviza ismét óvatos erősödésnek indult.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
Mivel a héten nem várhatók fontos hazai makrogazdasági adatok, a forint további sorsát alapvetően a globális események irányítják. Emellett a befektetők kiemelten figyelik az új kormány összetételével, valamint a kabinet gazdaságpolitikai terveivel kapcsolatos információkat is.
