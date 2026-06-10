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Hitel

Ketyeg az óra rengeteg magyar házaspárnak: júliustól milliókat követelhet vissza rajtuk az állam

Pénzcentrum
2026. június 10. 09:30

Kormányzati beavatkozás hiányában az érintetteknek egy összegben, 120 napon belül akár 1,9–3,7 millió forintos büntetést kell visszafizetniük, miközben havi törlesztőrészletük a duplájára, átlagosan 45 ezerről 81 ezer forintra emelkedhet - számolt be a Portfolio.

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Július elsejével lejár a gyermekvállalási határidő mintegy 25 ezer olyan házaspár számára, akik igénybe vették a babaváró támogatást, ám az első öt évben nem született gyermekük. A statisztikai adatok alapján a babaváró hitelt felvevő 267 ezer fiatal házaspár közül 77 ezren még nem teljesítették az első öt évre előírt gyermekvállalási feltételt. Különösen sürgető a helyzet annál a 25 ezer családnál, akiknek a határideje idén nyáron jár le, beleértve azokat is, akik korábban kétéves kormányzati haladékot kaptak.

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A határidő eredménytelen letelte komoly anyagi megrázkódtatást jelent az érintettek számára. A kamatmentesség elvesztésével a konstrukció lényegében egy drága, piaci kamatozású személyi kölcsönné alakul át, ami drasztikusan megemeli a havi törlesztőrészleteket. Ennél is égetőbb kihívást jelent az eddig igénybe vett kamattámogatás egyösszegű visszafizetése. A hitelfelvétel időpontjától függően egy tízmillió forintos kölcsön esetében ez 1,9 és 3,7 millió forint közötti egyszeri kiadást ró a családokra, amelyet alig négy hónap alatt kellene előteremteniük.

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A büntetés rendkívüli mértéke paradox módon részben éppen a korábbi kormányzati engedménynek, azaz a határidő meghosszabbításának tulajdonítható. A babaváró támogatás kamatát ugyanis az állampapírhozamokhoz igazítják. Mivel a kétéves haladék egy kiemelkedően magas kamatkörnyezetű időszakra esett, a büntetés összege is jelentősen megemelkedett. Sokan csupán azért kényszerülhetnek akár másfél millió forinttal több büntetés megfizetésére, mert bíztak abban, hogy a kapott plusz idő alatt megszületik a vállalt gyermek.

Jelenleg a nehéz helyzetbe került adósok mozgástere rendkívül korlátozott. A kormányhivatalok kizárólag szigorúan igazolt egészségügyi okokból, például megváltozott munkaképesség, orvosi ellenjavallat vagy többszöri sikertelen lombikprogram esetén adhatnak felmentést a büntetés megfizetése alól, illetve szociális alapon legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhetnek. Ez a szigorú szabályozás a többség számára nem nyújt érdemi mentőövet.

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Bár a probléma már a kormány asztalán fekszik, az optimális megoldás megtalálása nem egyszerű, mivel el kell kerülni a morális kockázatot, vagyis a visszaélések bátorítását. A lehetőségek között szerepelhet az újabb határidő-hosszabbítás, amely azonban csak elodázná a válságot, vagy akár a visszafizetendő összeg csökkentése is.

Gazdasági és társadalmi szempontból a leginkább észszerű kompromisszumnak egy általános részletfizetési lehetőség biztosítása vagy a futamidő meghosszabbítása tűnik. Ez anélkül tenné elviselhetőbbé az adósok terheit, hogy teljesen elengedné a tartozást, miközben a hitelintézeteket is megóvná a bedőlő hitelek tömegétől.
Címlapkép: Getty Images
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