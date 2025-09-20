2025. szeptember 20. szombat Friderika
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország, 2016. április 23: Légifelvétel a szocialista korszak panelházairól a magyar fővárosban.
Hitel

Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 07:01

Egy ingatlanpiaci szakemberek körében végzett, nem reprezentatív szavazás eredménye alapján a többség arra számít, hogy a 2026-os választásokat követően az Otthon Start Programot vagy teljesen kivezetik, vagy jelentősen szűkítik a hozzáférés feltételeit. A szakmai vélemények egyértelműek az OSP-t illetően: a jelenlegi formájában túl drága, túlfűtött keresletet generál, és hosszú távon fenntarthatatlan.

A REA SUMMIT 2025 konferencia szakmai közönségének feltett kérdés alapján egyértelművé vált: az ingatlanszakma szereplői erőteljesen számítanak az Otthon Start Program átalakítására – csak a mikor és a hogyan kérdése maradt nyitva. A program bevezetése óta eltelt hónapok tapasztalatai, a lakáspiac mozgásai és a költségvetési realitások mentén ma már jól kirajzolódnak azok a kockázatok és várható lépések, amelyek akár már a közeljövőben újraszabhatják a népszerű konstrukciót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Otthon Start Program szeptemberi indulása óta egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a kezdeményezés nem csak áldás lehet az első lakást vásárlók számára, hanem komoly piaci és gazdasági kockázatokat is hordozhat magában. A GKI Gazdaságkutató például arra mutat rá, hogy a kedvezményes 3%-os hitelkonstrukció elősegítheti azoknak a spekulatív folyamatoknak az erősödését, amelyek a kínálati korlátok mellett jelentős lakásár-emelkedéshez vezethetnek, az MNB legrosszabb esetben 20%-os emelkedést prognosztizál. Bankmonitor és Pénzcentrum elemzései szintén arra figyelmeztetnek: az áremelkedés mértéke nem lesz elhanyagolható – éves szinten akár 10–20% körüli is lehet.

Egy másik fontos dimenzió a költségvetés terhe. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a támogatott kamat és a piaci kamatszint közötti különbség miatt már 2026-ban is mintegy 50 milliárd forint körül alakulhatnak a kamattámogatás költségei, míg 2027–2029 között évente akár 50–150 milliárd forint is terhelheti az államháztartást. A Portfolio elemzése is hasonló nagyságrendű éves kiadásokat vetít előre, különösen akkor, ha a jelenlegi kamatkörnyezet tartósan fennmarad.

Társadalmi szempontból ugyan az Otthon Start Program sokkal rugalmasabb, mint a korábbi támogatási konstrukciók – például nem feltétel a gyermekvállalás vagy életkori megkötés –, a magas lakásárak és az önerő követelménye miatt valójában csak egy szűk réteg képes ténylegesen kihasználni az előnyeit. Az Ifjúság’24 jelentés szerint a fiatalok jelentős része még a kedvezményes hitellel sem tud belépni a lakáspiacra, mivel a gyorsan növekvő ingatlanárak mellett az önerő előteremtése jelenti a fő akadályt.

Intézményi és politikai szinten sem egyértelmű, hogy hosszú távon fenntartható lesz-e a konstrukció. Bár jelenleg nincs hivatalos kivezetési dátum, Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár egy interjúban úgy fogalmazott: a program „meghatározott ideig lesz elérhető”. Ez arra utalhat, hogy a program idővel kifut vagy jelentős módosításokon megy keresztül, akár már a következő költségvetési ciklus előtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mit gondol erről az ingatlanszakma?

A REA SUMMIT 2025 konferencia szakmai közönsége számára feltett kérdés egyértelmű válaszokat hozott: a legtöbben nem hisznek abban, hogy az Otthon Start Program jelenlegi formájában hosszú távon fennmaradhat. Az alábbi eredmények jól mutatják, milyen kilátásokkal számolnak azok, akik nap mint nap követik és alakítják a hazai lakáspiacot:

Meddig lesz elérhető az Otthon Start Program? (Közönségszvazás: REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum – A magyar Real Estate Agent találkozó)Meddig lesz elérhető az Otthon Start Program? (Közönségszvazás: REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum – A magyar Real Estate Agent találkozó)

Merre tovább? Három lehetséges OSP-forgatókönyv

A felmérés eredményei és a piaci tendenciák alapján három lehetséges jövőkép is kirajzolódik az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Ezek nemcsak az állami költségvetés mozgásterét, hanem a társadalmi fogadtatást és a piaci hatásokat is figyelembe veszik. Nézzük, milyen sors várhat a jelenleg sokak számára elérhető 3%-os hitelkonstrukcióra:

1. Optimista forgatókönyv – „Fenntartható lendület”

  • Időtáv: 2025 vége – 2026 vége között kiszélesített vagy fenntartott forma
  • Kínálat bővül, lakásár-emelkedés mérsékelt marad
  • Gazdasági élénkítő hatás részben ellentételezi a támogatás költségét
  • Csökkenő kamatkörnyezet csökkenti az állami terhet
  • Lehetőség van a program kiterjesztésére célzottabb csoportokra (pl. közszféra, fiatal családok)

2. Középutas forgatókönyv – „Fokozatos kiigazítás”

  • Időtáv: 2025 vége – 2026 első fele
  • Régiós túlfűtöttség (pl. Budapest) miatt spekulációs nyomás
  • Költségvetési terhek nőnek, de még kezelhetők
  • Program feltételeinek szűkítése: jövedelmi plafon, ingatlanár‑korrekció, szűkebb célcsoport
  • Társadalmi nyomás miatt finomhangolás, de nem teljes megszüntetés

3. Pesszimista forgatókönyv – „Túltolt gépezet, gyors visszavonás”

  • Időtáv: 2025 vége – 2026 eleje
  • Jelentős lakásár-robbanás (15–25% éves növekedés)
  • Államháztartási nyomás, kockázatkerülő pénzpolitika
  • Társadalmi igazságtalanság erősödése: csak a magas jövedelműek férnek hozzá
  • Gyorsított kivezetés vagy teljes átalakítás, akár 2026 tavaszáig bezárólag

 
Címlapkép: Getty Images
#hitel #támogatás #kamat #lakáspiac #költségvetés #választások #ingatlanpiac #lakásárak #ingatlan árak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:01
06:01
21:01
20:04
19:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 19. 16:45
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 19. 15:14
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik...
Holdblog  |  2025. szeptember 19. 11:48
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valam...
MEDIA1  |  2025. szeptember 19. 10:13
Itiner címmel új autós műsort indít a Sláger FM
A műsor Kovács Kolos műsorvezetésével lesz hallható.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
2025. szeptember 19.
Otthon Start láz: így adhatod 50%-kal drágábban a lakásodat, tényleg működik a trükk
2025. szeptember 19.
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 20. szombat
Friderika
38. hét
Szeptember 20.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 20.
A Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Szeptember 20.
A gyermekek világnapja
Szeptember 20.
Biztosítási világnap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen
2
2 hónapja
Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat
3
2 hónapja
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
4
2 hónapja
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
5
2 hónapja
Nesze neked Otthon Start: nem egyedülálló lehetőség a 3%-os lakáshitel, itt még jobbak is a kamatok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 20. 06:01
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 18:57
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. szeptember 20. 05:58
Nem várt helyről kapnak segítséget az állattartók: erre nem sokan számítanak